مشاورات التوصية لدى هرتسوغ تبدأ بالأحزاب الصغيرة: المواعيد المحددة لها الأربعاء والخميس

تبدأ مشاورات التوصية لدى هرتسوغ الأربعاء مع الأحزاب الصغيرة حتى الكبيرة وفق ترتيب تصاعدي، على أن تتواصل لليوم التالي والتي بموجبها سيعلن الرئيس الإسرائيلي عن المرشح الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة؛ وأدناه المواعيد المحددة لوصول ممثلي الأحزاب.

يبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، مشاوراته مع الأحزاب للتوصية على مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، والتي ستستهل بالأحزاب الصغيرة وصولا إلى الكبيرة، وفق ترتيب تصاعدي لعدد المقاعد التي أفرزتها نتائج انتخابات الكنيست.

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وخلافا لما جرت عليه العادة في السابق، من المقرر أن تبدأ مشاورات التوصية مع القائمة الأصغر "الصهيونية الدينية وزيهوت" على أن تختتم مع "الليكود". وبحسب ما جاء في بيان صدر عن ديوان هرتسوغ "يهدف هذا القرار إلى إتاحة المجال أمام دراسة موسعة لمختلف الإمكانيات المطروحة، قبل إجراء المشاورات مع الأحزاب الكبيرة، وإفساح المجال أمام التفكير خارج الصندوق".

وأشار إلى أن هرتسوغ يرغب في الاستماع إلى موقف جميع الكتل، وبحث ما إذا كانت هناك اتجاهات إضافية أو بدائل من شأنها المساعدة في بلورة تفاهمات وتشكيل الحكومة المقبلة. "ويأتي ذلك انطلاقا من قناعة بأنه من المهم في هذه المرحلة استنفاد جميع الإمكانيات، وتوسيع دائرة الحوار، ودراسة كل مسار من شأنه دفع العملية قدما. كما لا يستعد الرئيس إجراء جولة مشاورات إضافية إذا اقتضت الحاجة".

وكما جرت العادة، سيلتقي هرتسوغ ممثلي الكتل ويستمع إلى توصياتهم، وبعد انتهاء جولة المشاورات، وإجراء مشاورات إضافية إذا لزم الأمر، سيعلن عن المرشح الذي سيكلفه بمهمة تشكيل الحكومة.

وبموجب قانون الأساس، فإنه سيكون أمام المرشح المكلف بتشكيل الحكومة 28 يوما لتشكيل حكومة جديدة، وفي حال استدعت العملية تمديد المهلة، يملك رئيس الدولة صلاحية منح تمديد إضافي يصل إلى 14 يوما.

وفي ما يلي مواعيد وساعات وصول ممثلي الأحزاب إلى مقر هرتسوغ:

الأربعاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر:

17:00 وصول ممثلي "الصهيونية الدينية وزيهوت"

18:15 وصول ممثلي "شاس"

19:30 وصول ممثلي "يسرائيل بيتينو"

الخميس 5 تشرين الثاني/ نوفمبر:

8:30 وصول ممثلي "يهدوت هتوراة"

9:45 وصول ممثلي "عوتسما يهوديت"

11:00 وصول ممثلي "الديمقراطيون"

12:15 وصول ممثلي القائمة العربية الموحدة

16:45 وصول ممثلي القائمة المشتركة

18:00 وصول ممثلي "بِياحد"

19:15 وصول ممثلي "يَشار"

20:30 وصول ممثلي "الليكود"