إرهاب المستوطنين يتصاعد ضد إخلاء بؤر استيطانية على خلفية نتائج الانتخابات

الجيش الإسرائيلي يتوقع تصعيد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، وأن ناشطين في اليمين المتطرف لن يوافقوا على حكومة لا يشكلها نتنياهو، وسينفذون هجمات إرهابية وسيقيمون بؤرا استيطانية جديدة، بهدف منع محاولة حكومة جديدة إخلاء جزء من هذه البؤر

مستوطنون يتحصنون على سطح مبنى في بؤرة استيطانية قرب سلفيت، أمس (Getty Images)

يرصد الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة تحفزا مرتفعا في صفوف المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية المحتلة، لاستخدام العنف ضد قوات الأمن الإسرائيلية من أجل منع إخلاء بؤر استيطانية عشوائية، من التي توصف بأنها "غير قانونية" كونها أقيمت من دون قرار حكومي.

إلا أن هذه البؤر أقيمت بتشجيع ودعم الحكومة الإسرائيلية التي شرعنت عشرات من هذه البؤر، وربطتها بشبكتي الماء والكهرباء.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي يشارك في إقامة هذه البؤر الاستيطانية ويسهل إنشاءها، إلا أن مصادر عسكرية تقول إن المستوطنين صعدوا من عنفهم ضد قوات الجيش في أثناء إخلاء بعض البؤر، عبر إغلاق طرق وإحراق إطارات مطاطية وإلقاء حجارة والاعتداء على جنود وأفراد شرطة.

وينسب الجيش الإسرائيلي هذا التصعيد من جانب المستوطنين إلى الوضع السياسي المتوتر في إسرائيل، على إثر نتائج الانتخابات وعدم تسجيل أحزاب ائتلاف بنيامين نتنياهو فوزا صريحا فيها، وفي محاولة لردع قوات الأمن من تنفيذ عمليات إخلاء بؤر استيطانية بواسطة أعمال شغب واسعة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وفي خلفية تحذيرات المصادر العسكرية، مهاجمة مستوطنين إرهابيين قوات أمن، أمس، خلال محاولة إخلاء بؤرة استيطانية أقاموها قرب بلدة سلفيت، واعتقل خلالها 18 مستوطنا.

وحسب ضباط في الجيش، فإن مهاجمة القوات، أمس، يأتي في إطار نمط يسعى المستوطنون إلى ترسيخه وتكرار نجاحهم في منع إخلاء بؤر استيطانية، بعد أن منعوا إخلاء بؤرة استيطانية في قرية جالود، الأسبوع الماضي، لكن ادعاءات هؤلاء الضباط تؤكد على تساهل الجيش مع المستوطنين الإرهابيين.

وزعم مصدر عسكري في تبريره لأداء القوات أن المستوطنين حصلوا على معلومات مسبقة لعملية إخلاء البؤرة الاستيطانية قرب سلفيت، وأنهم أغلقوا الطرق المؤدية إلى البؤرة وأشعلوا إطارات مطاطية وسكبوا الزيت على أسطح بيوت متنقلة في البؤرة كي يعرقلوا إمكانية صعود القوات عليها، ورشقوا الجنود بالحجارة بواسطة مقلاع.

يأتي ذلك فيما التوقعات في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين سيتصاعد أكثر في أعقاب نتائج الانتخابات، وأن ناشطين في اليمين المتطرف لن يوافقوا على حكومة لا يشكلها نتنياهو، وسينفذون هجمات إرهابية وسيقيمون بؤر استيطانية جديدة، وذلك بهدف فرض وقائع على الأرض ضد إمكانية أن تحاول حكومة جديدة إخلاء جزء من هذه البؤر الاستيطانية.