المستشارة: الشاباك يعطّل تحقيق الانتخابات... آيزنكوت يحذّر من أزمة دستورية

المستشارة القضائية تتهم الشاباك بتعطيل التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات بعدم تسليم مواده للشرطة منذ يومين، مشددة على عدم جواز استجواب أشخاص دون أدلة. الليكود وآيزنكوت يتبادلان الاتهامات بشأن تقويض الديمقراطية والتحريض، على خلفية محاولات التشكيك بنتائج الانتخابات.

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساء الثلاثاء، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يسلّم مواد التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات إلى الطاقم المشترك مع الشرطة منذ يومين، ما أدى إلى تعطيل إجراءات التحقيق، مشددة على أنه لا يجوز استجواب المواطنين أو المسؤولين المنتخبين دون أدلة تبرر ذلك.

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وفي بيان وصفته بأنه استثنائي، أصدرته ردًا على ما اعتبرته تقارير غير صحيحة، شددت بهاراف ميارا على أنه "في دولة القانون، لا يمكن التحقيق مع مواطنين أو مسؤولين منتخبين دون أدلة تبرر ذلك"، وذلك مع تصاعد حملة الليكود ومعسكر بنيامين نتنياهو للتشكيك بنتائج الانتخابات ونزع الشرعية عن الصوت العربي.

وأضافت أنه "إذا كانت لدى الشاباك أو أي جهة أخرى أدلة تبرر فتح تحقيق، فعليها تقديمها"، مشددة على أن "كل من ينبغي التحقيق معه سيُحقق معه، لكن لن يُحقق مع أشخاص دون أساس من الأدلة".

وكشفت المستشارة أن "الشاباك لا ينقل منذ يومين مواد التحقيق التي جُمعت إلى طاقم التحقيق الخاص"، الذي أُنشئ بناءً على توصية رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بمشاركة الشرطة ومرافقة النيابة العامة.

وأكدت أن عدم تسليم المواد "يؤدي عمليًا إلى تأخير معالجة القضية"، مشددة على أن أجهزة إنفاذ القانون تعمل بسرعة وبصورة مهنية لكشف الحقيقة، وأن القرارات المتعلقة بالتحقيق ستُتخذ استنادًا إلى الأدلة المتوافرة لديها.

ويأتي البيان بعد تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الشاباك، دافيد زيني، يسعى إلى التحقيق تحت طائلة التحذير مع أربعة قيادات من الأحزاب العربية، بينهم أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة وعضو كنيست رابع لم ينشر اسمه، رغم تقديرات جهات إنفاذ القانون بعدم وجود أدلة تتيح استجوابهم.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد أفادت بأن زيني يرفض تسليم مواد التحقيق إلى الشرطة، خلافًا لاتفاق جرى التوصل إليه الأحد، فيما كشف موقع "واينت" عن خلاف بينه وبين المستشارة بشأن مطالبته بتصنيف القضية بأكملها ضمن الجرائم الأمنية لاستخدام صلاحيات تحقيق استثنائية، وهو ما رفضته باعتباره غير قانوني.

آيزنكوت يتهم نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية

وفي تعقيب على التحقيق ودور الشاباك فيه، اتهم آيزنكوت نتنياهو والليكود بمحاولة تقويض النظام الديمقراطي وسيادة القانون، على خلفية الحملة التي يقودها معسكر نتنياهو للتشكيك بنتائج الانتخابات والتصويت في المجتمع العربي.

وقال آيزنكوت إن "العاملين في الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون والخدمة العامة في إسرائيل يخدمون الدولة، لا الحاكم"، محذرًا من استغلال الصلاحيات والمناصب الرسمية لخدمة اعتبارات سياسية.

وأضاف أن "الليكود ونتنياهو، في ضائقتهما، يحاولان تنفيذ بوغروم ضد الديمقراطية وسيادة القانون"، متهمًا إياهما بمحاولة جر إسرائيل إلى "أزمة دستورية خطيرة"، ومعتبرًا أن ذلك يؤكد عدم أهليتهما للاستمرار في الحكم.

وتابع أن نتنياهو والليكود يسعيان، في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة، إلى تقويض ثقة الجمهور بنتائج الانتخابات، داعيًا الإسرائيليين إلى الثبات، ومعتبرًا أن المرحلة الحالية تشكل اختبارًا لمستقبل إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية ليبرالية.

لبيد يتهم معسكر نتنياهو بمحاولة سرقة الانتخابات بمساعدة موالين له داخل الأجهزة الأمنية

واتهم رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، مساء الثلاثاء، معسكر نتنياهو بمحاولة تقويض الديمقراطية وسرقة نتائج الانتخابات، بمساعدة من وصفهم بأنهم "موالون للسلطة داخل الأجهزة الأمنية".

وقال لبيد إن "ما نشهده الليلة هو محاولة لتحطيم الديمقراطية وسرقة الانتخابات بمساعدة موالين للسلطة داخل الأجهزة الأمنية"، معتبرًا أن ذلك يشكل "تهديدًا مباشرًا لديمقراطيتنا من جانب أشخاص يرفضون الاعتراف بهزيمتهم".

ودعا لبيد مؤسسات الدولة إلى التصدي لهذه المحاولات، كما طالب شركاءه في المعسكر المناوئ لنتنياهو بتنحية خلافاتهم جانبًا وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.

الليكود يتهم المستشارة بالتستر وآيزنكوت وغولان بالتحريض

وفي رد جديد، اتهم الليكود المستشارة القضائية للحكومة بمحاولة "إخفاء الحقيقة عن المواطنين"، ومواصلة "عرقلة التحقيق والتستر" على شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات.

وادعى الحزب أنها "تقيّد عمل الشاباك وترفض السماح بالتحقيق"، خلافًا لموقف رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي سولبرغ، الذي يؤيد التحقيق في الشبهات بصورة شاملة ومعمقة، بحسب بيان الليكود.

واعتبر الحزب أن تصرفات المستشارة تندرج ضمن ما وصفه بأنه "نمط عمل ثابت"، متهمًا إياها باتباع النهج نفسه في القضية المتعلقة بالمدعية العسكرية العامة السابقة، وفي قضية برامج التجسس.

وهاجم الليكود آيزنكوت ورئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، وقادة المعسكر المناوئ لنتنياهو، متهمًا إياهم بـ"التحريض والدعوة إلى التمرد ضد رؤساء الأجهزة الأمنية"، وبأنهم يستمدون دعمًا من موقف المستشارة القضائية.

وأضاف الحزب أن هذه المواقف تعكس، بحسب ادعائه، عدم الرغبة في كشف الحقيقة، واتهم أصحابها بالإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية، محذرًا مما وصفه بمحاولات "التستر على الحقيقة ودفن القضية الخطيرة".

وكان الليكود قد اتهم بهاراف ميارا بمنع التحقيق مع قيادات عربية وعرقلة عمل الشاباك، فيما طالب حزب "الصهيونية الدينية" بإبعادها عن التحقيق، دون تقديم أدلة تثبت ضلوع القيادات المذكورة في تدخل أجنبي بالانتخابات.

وفي موازاة ذلك، رفض سولبرغ طلب الليكود تأجيل إعلان النتائج النهائية، مشددًا على أن لجنة الانتخابات المركزية لا تملك صلاحية تعطيل نشرها. ومن المقرر تسليم النتائج إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، لبدء مشاورات تشكيل الحكومة.