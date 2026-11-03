توني بلير يزور إسرائيل لبحث مبادرات غزة في ظل الجمود السياسي

يصل رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير، إلى إسرائيل اليوم، ممثلا عن "مجلس السلام"، لعقد لقاءات مع مسؤولين بارزين بحثا عن دعم مبادرات غزة، في ظل جمود المفاوضات، والتوتر السياسي، والرفض الإسرائيلي السابق لنشر قوة استقرار دولية.

يُتوقع أن يصل عضو "مجلس السلام" ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق، توني بلير، إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء، ليلتقي بعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، في تقرير، اليوم، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات التي يعتزم بلير إجراءها تأتي "في ظل نتائج الانتخابات والمأزق السياسي الذي تعيشه إسرائيل، وفي ظل تطلعات البيت الأبيض ومجلس السلام إلى دعم مبادرات تتعلق بمستقبل قطاع غزة".

ولم يُصدر "مجلس السلام" أي تعليق حتى الآن بشأن زيارة بلير المتوقعة لإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن وصول بلير إلى إسرائيل يأتي كذلك "في ظلّ جمود المفاوضات مع حماس والمبادرات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، واستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية".

وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية قد ذكرت الشهر الماضي، أن إسرائيل منعت إنشاء قاعدة لأول 150 جنديا من قوة الاستقرار الدولية، التي قرر مجلس السلام التابع للأمم المتحدة إنشاءها.

والشهر الماضي، دعا الممثل السامي لقطاع غزة في "مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، إلى الإسراع في نشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، متبنيا اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بفرض جباية مالية على التجار وعرقلة إدخال البضائع إلى القطاع، فيما نفت الجهات الحكومية في غزة فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية، واتهمت إسرائيل بمحاولة تبرير استمرار القيود على دخول البضائع والمساعدات.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أكدت حركة حماس، جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة، وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حمّلت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به، وطالبت الإدارة الأميركية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، حينها إن "لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن خطة السلام في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن حماس "اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك"، مضيفا أن "التعطيل الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق المرتبطة به ناجم عن رفض حكومة الاحتلال الالتزام بالاتفاق، وتصعيد عدوانها على أهالي قطاع غزة، إلى جانب عجز مجلس السلام وممثله (نيكولاي) ملادينوف عن إلزام الاحتلال بتنفيذه".