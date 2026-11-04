انتخابات الكنيست: أحزاب معسكر نتنياهو تتجه للامتناع عن التصويت على النتائج

أحزاب الليكود و"عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" تتجه إلى الامتناع عن التصويت على نتائج انتخابات الكنيست، فيما رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية تأجيل إعلانها، مؤكدًا أن القانون يلزم بنشرها الأربعاء وأن الاعتراض عليها لا يكون إلا أمام القضاء بعد إعلانها.

تتجه أحزاب الليكود و"عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية" إلى الامتناع عن التصويت على المصادقة على نتائج انتخابات الكنيست، الأربعاء، في ظل استمرار محاولات معسكر بنيامين نتنياهو التشكيك بنزاهة الاقتراع بذريعة شبهات التدخل الأجنبي، رغم تأكيد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أن إعلان النتائج لا يمكن تأجيله.

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وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، فإن الأحزاب الثلاثة تتجه إلى الامتناع عن التصويت خلال اجتماع لجنة الانتخابات المركزية، بعدما رفض سولبرغ طلب الليكود تأخير نشر النتائج النهائية، مؤكدًا أن القانون يلزم بإعلانها الأربعاء.

وأوضح سولبرغ، في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة، أن "قانون أساس: الكنيست" يفرض نشر نتائج الانتخابات في الموعد المحدد، وأن أي جهة لا تملك صلاحية منع إعلانها أو تعطيل انعقاد الكنيست الجديدة.

وشدد على أنه "لا توجد لأي جهة كانت صلاحية عدم نشر النتائج"، مؤكدًا أن "ممثلي أحزاب الكنيست المنتهية ولايته لا يحق لهم، بسبب أي شبهات كانت، منع انعقاد الكنيست المنتخبة".

وأضاف أن أي اعتراض على نتائج الانتخابات، مهما بلغت خطورته، يجب أن يُبحث أمام المحكمة بعد نشر النتائج رسميًا، وليس من خلال تأخير إعلانها.

واختتم رسالته إلى أعضاء اللجنة بالقول: "أنا على ثقة تامة بأنكم ستتصرفون وفق أحكام القانون الأساسي، وستصادقون غدًا على ملخص نتائج الانتخابات".

وكان الليكود قد تقدم، الإثنين، بطلب عاجل لعقد جلسة للجنة الانتخابات المركزية، على خلفية ما وصفه بـ"شبهات خطيرة بالتدخل الأجنبي"، مطالبًا بمناقشتها قبل المصادقة على النتائج.

وقدم الطلب المحامي إيلان بومباخ، نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية ممثل الليكود، معتبرًا أن خطورة الشبهات وعدم وضوح طبيعتها وحجمها لا يسمحان لهيئات اللجنة بالمصادقة على نشر النتائج "وكأن شيئًا لم يحدث".

غير أن سولبرغ كان قد أوضح، في بيان سابق، أن الشبهات تستوجب الفحص والتحقيق، لكنها لا تشكل أساسًا للطعن في مجمل نتائج الانتخابات.

وأكد أن "الادعاء بأن مواد الأدلة المتوافرة أمامنا حاليًا قد تقوّض نتائج الانتخابات بمجملها غير صحيح".

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة يقودها الليكود للتشكيك بنتائج الانتخابات، ولا سيما التصويت في المجتمع العربي، على خلفية تحقيق يجريه الشاباك في شبهات تدخل جهات أجنبية بالاقتراع، دون الإعلان عن أدلة تثبت تأثير هذه الشبهات على النتائج.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج النهائية الأربعاء، وتقدمها إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، تمهيدًا لبدء المشاورات مع الأحزاب بشأن تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة المقبلة.