تقارير: درعي يعتزم الاستقالة من الكنيست و"مجلس الحكماء" بصدد مناقشتها

يعتزم مجلس "حكماء التوراة" مناقشة طلب درعي الاستقالة من الكنيست، وهو ما أكده مصدر في الحزب من أجل إتاحة دخول المرشح في المقعد الثامن، بينما أصدر "شاس" بيانا نفى فيه صحة الاستقالة، وقال إن "التقارير غير صحيحة".

قدم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، الأربعاء، طلبا إلى مجلس "حكماء التوراة" من أجل الاستقالة من الكنيست، وذلك إثر فشل الحزب بانتخابات الكنيست الأخيرة وتراجع تمثيله إلى 6 أعضاء كنيست فقط للمرة الأولى منذ انتخابات عام 1992.

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ووفق تقارير إسرائيلية، فإن مجلس "حكماء التوراة" سيناقش في وقت لاحق، الأربعاء، طلب استقالة درعي من الكنيست، ورجحت التقارير أن تقتصر الاستقالة على الكنيست مع بقائه رئيسا للحزب.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه من المرجح أن يجتمع مجلس "حكماء التوراة" ويرفض الطلب. وأشار التقرير نفسه إلى أن "الأمر يبدو كمحاولة من درعي لإعادة تأهيل قيادته. على الأرجح سيغادر الكنيست في نهاية المطاف ويبقى رئيسا لـ’شاس’".

وأكد مصدر في "شاس"، أن "درعي (في المقعد الأول) وأبوتبول (في المقعد السابع) يعتزمان الاستقالة من الكنيست، من أجل إتاحة دخول أريئيل بوسو في المقعد الثامن، وذلك عقب تقلص عدد المقاعد إلى 6 فقط".

فيما نفى "شاس" صحة التقارير، وجاء في بيان للحزب أن "التقارير التي نشرت اليوم وتفيد بأن رئيس ’شاس’ أرييه درعي، قد أعلن في رسالة إلى مجلس ’حكماء التوراة’ استقالته من الكنيست وقيادة الحزب، غير صحيحة".

وفي سياق متصل، من المقرر أن يصل ممثلي "شاس" إلى مقر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مساء، الأربعاء، في إطار جلسات المشاورات بشأن التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأعلن "شاس"، الثلاثاء، أنه سيوصي بتكليف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما اتخذ "مجلس الحكماء" ومرجعيات الحزب الدينية قراره هذا بعد تعهد نتنياهو بمواصلة العمل على تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد التوراتية في قضية التجنيد.