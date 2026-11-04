زامير يهدد حزب الله بضربات فورية ويتوعد بتوسيع العمليات

زامير يهدد برد "فوري وقوي" على أي محاولة من حزب الله لتعزيز قدراته، مؤكدًا الاستعداد لضرب أهداف في جبهات قريبة وبعيدة. وجاءت تصريحاته خلال جولة شملت منطقة الخيام وعرضًا لنموذج قتالي روبوتي، وسط هجمات إسرائيلية متواصلة على لبنان.

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء، بالرد "الفوري والقوي" على أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية أو تهديد البلدات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان، مؤكدًا استعداد الجيش لتنفيذ هجمات في جبهات قريبة وبعيدة، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان وتحذيرات من تجدد الحرب مع إيران وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية.

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وجاءت تصريحات زامير، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، خلال جولة أجراها في قيادة المنطقة الشمالية والفرقة 91، شملت منطقة الخيام جنوبي لبنان، بمشاركة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو، وقائد القوات البرية وقائد الفرقة 91 وضباط آخرين.

وقال زامير إن الجيش "لن يسمح لحزب الله بإقامة بنى تحتية إرهابية في المنطقة"، مضيفًا أن "أي محاولة من العدو لترسيخ وجوده أو تعزيز قوته أو تهديد بلدات الشمال ستُواجَه برد فوري وقوي". وشدد على أن الجيش الإسرائيلي "يتأهب للتطورات في جبهات قريبة وبعيدة، ومستعد لضرب أي عدو يحاول المساس بنا، كما فعلنا في الماضي".

وتأتي تهديدات زامير في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجماته على الأراضي اللبنانية، وسط تقديرات إسرائيلية بإمكانية تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، ومخاوف من انضمام حزب الله إليها.

زامير: مستعدون لتعميق عملياتنا في لبنان

وخلال زيارته، أجرى زامير تقييمًا للوضع العسكري في الفرقة 91، واجتمع مع قادة الألوية العاملة في نطاقها، واطلع على الإجراءات العسكرية والتكنولوجية التي يعكف الجيش على تطويرها.

وقال إن الفرقة 91 تشكل "خط الدفاع الأمامي عن سكان الشمال"، مشيرًا إلى أنها تعمل وفق مفهوم عسكري يقوم على نشر القوات في مواقع متقدمة أمام البلدات الإسرائيلية.

وأضاف أن "الواقع يتغير ويتطور باستمرار، لكن التزامنا هو إقامة دفاع قوي على الحدود والحفاظ على أمن سكان الشمال".

واتهم زامير حزب الله بالعمل بوصفه امتدادًا لإيران، قائلًا إن الحزب "أثبت مجددًا خلال الحرب أنه ذراع إيرانية وليس وطنيًا لبنانيًا"، معتبرًا أن عملياته ألحقت ضررًا بمصالح لبنان ومواطنيه.

وادعى أن قيادة المنطقة الشمالية تواصل، منذ ثلاث سنوات من القتال، استهداف حزب الله وحرمانه من قدرات عسكرية عديدة.

وأضاف: "إذا اقتضت الحاجة، فسنعرف كيف نعمّق إنجازاتنا"، مشيدًا بالفرقة 91 والقوات العاملة في المنطقة، ومعتبرًا أن ما وصفه بإنجازاتها "سيُخلّد في إرث الجيش الإسرائيلي لأجيال".

الجيش الإسرائيلي يعرض نموذجًا قتاليًا روبوتيًا

وشملت جولة زامير الاطلاع على نموذج جديد أطلق عليه الجيش اسم "فريق القتال الروبوتي"، عرضته للمرة الأولى قوات اللواء 769 وكتيبة الاستطلاع وجمع المعلومات 869.

ووفق بيان الجيش، يقوم النموذج على تشغيل وسائل روبوتية وتكنولوجية أمام القوات البرية وإلى جانبها، بهدف زيادة فعالية العمليات العسكرية وتقليل تعرض الجنود للمخاطر.

وقال زامير مخاطبًا الوحدتين: "عرضتم للمرة الأولى نموذج فريق القتال الروبوتي"، مضيفًا أنه يعزز المبدأ القائم على وجود الجيش أمام المدنيين، إلى جانب اعتماد وسائل روبوتية وتكنولوجية تعمل أمام القوات وبموازاتها.

واعتبر أن هذه الوسائل "تزيد الفعالية العملياتية وتعزز حماية قواتنا"، واصفًا النموذج بأنه "نقلة نوعية مهمة". وأضاف أنه لمس تعاونًا وثيقًا بين قيادة المنطقة الشمالية وقيادة القوات البرية، معلنًا توجيهاته بتسريع إدخال القدرات الروبوتية إلى الوحدات القتالية.

وقال إن الهدف هو "تحقيق تفوق وأفضلية عملياتية في ساحة المعركة"، في إطار توسيع استخدام التقنيات العسكرية في العمليات البرية.

مطالب إسرائيلية للبنان وسط مخاوف من تجدد الحرب مع إيران

وتأتي تصريحات زامير بعدما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، الإثنين، بأن إسرائيل نقلت إلى الحكومة اللبنانية، عبر وساطة أميركية، مطالب بإعادة انتشار الجيش اللبناني وإقامة حواجز في مناطق يقيم فيها عناصر من حزب الله.

ونقلت "كان 11" عن مسؤول أمني إسرائيلي أن المطالب تأتي خشية فتح حزب الله جبهة عسكرية مع إسرائيل إذا استؤنفت الحرب على إيران.

وبحسب التقرير، هددت إسرائيل الحكومة اللبنانية باستئناف الحرب في لبنان إذا انضم حزب الله إلى مواجهة جديدة مع إيران، رغم المحادثات المباشرة الجارية بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت القناة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي كثّف، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، غاراته على مواقع يقول إنها بنى تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان، ولا سيما المناطق المفتوحة التي لم ينتشر فيها الجيش اللبناني.

وعزت مصادر إسرائيلية عدم انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق إلى نقص الأفراد والدافعية، واحتمال محدودية قدراته، فيما أشار التقرير إلى أن الهجمات الإسرائيلية تندرج ضمن استعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي السياق، أفادت "كان 11" بأن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمال إصدار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرًا باستئناف الهجمات على إيران خلال أيام.

وأضافت أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأميركيين أجروا، نهاية الأسبوع، محادثات في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين، مشيرة إلى أن السيناريو المطروح في حال تجدد الحرب يشمل عملية أميركية إسرائيلية مشتركة قد تستهدف منشآت نووية ومرافق للطاقة في إيران.

وتربط هذه التقديرات الإسرائيلية بين احتمال استئناف الحرب مع إيران والاستعدادات العسكرية على الجبهة اللبنانية، فيما تواصل إسرائيل هجماتها في لبنان وتلوّح بتوسيع عملياتها ضد حزب الله، رغم المسار التفاوضي القائم بين بيروت وتل أبيب.