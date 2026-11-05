تقرير: ليبرمان يتراجع عن معارضته ويدفع باتجاه تشكيل حكومة مع الحريديين

تراجع ليبرمان عن قراره المعارض تشكيل حكومة مع الأحزاب الحريدية، وبالتالي يدفع باتجاه التفاوض معها مقابل قانون تجنيد "مخفف" طرح عام 2018. فيما قدر تقرير إسرائيلي أن يطلب من آيزنكوت التناوب معه على رئاسة الحكومة.

تراجع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان عن قراره المعارض لتشكيل معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية.

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وبحسب ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية مساء، الخميس، فإن ليبرمان منح الضوء الأخضر لشركائه في أحزاب المعارضة الصهيونية، من أجل التفاوض مع الأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة معها، وذلك مقابل قانون تجنيد "مخفف" كان قد طرح عام 2018.

وكان ليبرمان نفسه من طرح مشروع القانون المذكور في العام 2018 حينما كان شريكا ووزيرا للأمن في حكومة نتنياهو، إذ صدقت الحكومة آنذاك في 1 تموز/ يوليو 2018 على مشروع القانون، وفي 3 تموز/ يوليو أقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، إلا أن مشروع القانون لم يقر حينها بالقراءتين الثانية والثالثة.

فيما قدر التقرير نفسه، بأن يطلب ليبرمان من رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت، تناوبا بينهما على رئاسة الحكومة.

ووفق مصادر في "شاس"، فإن الحزب سيبقى مع نتنياهو في ضوء وعده بدفع قانون يحمي طلاب المعاهد الدينية الفارين من الخدمة العسكرية. فيما يقدر معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية بأن "شاس" سيضطر إلى دعمه بضغط من الزعيم الحريدي الحاخام دوف لاندو؛ وفق القناة 12.

يأتي هذا التطور مع استكمال مشاورات التوصية لدى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، والتي حصل آيزنكوت بموجبها على غالبية التوصيات بمجمل 67 عضو كنيست، مقابل 46 توصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي سياق متصل، قال أعضاء كنيست في حزب "بِياحد"، إنهم سيواجهون صعوبة في تشكيل حكومة مع الأحزاب العربية. وقد تم إبلاغ رئيس الحزب نفتالي بينيت بذلك خلال الأسبوع الماضي؛ وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.

ومنذ إعلان نتائج انتخابات الكنيست، امتنع بينيت عن توضيح موقفه بشأن تركيبة الحكومة التي تعتزم أحزاب المعارضة الصهيونية تشكيلها.

ووفق ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية، فإن الاعتقاد داخل معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية يتزايد بأن الحكومة الوحيدة الممكنة هي بمشاركة الأحزاب الحريدية، لا سيما وأن حزب "يهدوت هتوراه" امتنع عن التوصية بتكليف أي مرشح بتشكيل الحكومة المقبلة خلال مشاورات ممثليه لدى هرتسوغ.