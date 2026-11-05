هرتسوغ: سأعلن عن المرشح المكلف بتشكيل الحكومة يوم الأحد المقبل

يعتزم هرتسوغ الإعلان عن المرشح المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وقال إنه سيجري محادثات مع بعض قادة الأحزاب من أجل التحقق من القدرة على تشكيل حكومة، وذلك بعد حصول آيزنكوت على توصية 67 عضو كنيست مقابل 46 لنتنياهو.

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مساء، الخميس، إنه سيعلن عن المرشح المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة يوم الأحد المقبل.

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يأتي ذلك بعد اختتام جلسات مشاورات التوصية لديه مع كافة الأحزاب والتي جرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وحصل بموجبها رئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت على توصيات 67 عضو كنيست، مقابل 46 لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكر هرتسوغ في كلمة مقتضبة بعيد انتهاء مشاورات التوصية، أن "الصورة الحالية تشير إلى أن ممثلي أحزاب تضم 67 عضو كنيست أوصوا برئيس حزب ’يَشار’ غادي آيزنكوت، فيما أوصى ممثلو أحزاب تضم 46 عضو كنيست برئيس الحكومة ورئيس حزب ’الليكود’ بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أنه "التقيت بممثلي جميع الكتل والمحادثات كانت صريحة وصادقة، وشهدت نقاشات حادة أيضا. طرحت أسئلة صعبة في محاولة لدفع الأطراف والجمهور إلى التخلص من الجمود الفكري، والانفتاح على اتجاهات أخرى".

وأضاف هرتسوغ "نتائج المشاورات تبدو واضحة، لكن الصلاحية المخولة لي بموجب القانون تتمثل في التحقق من القدرة على تشكيل حكومة، وهذه القدرة ليست واضحة تماما، في ظل الرفض المتبادل بين المعسكرين وبداخلهما. سأحاول التحقق من هذه القدرة مباشرة وبسرعة، من خلال محادثات شخصية مع بعض قادة الأحزاب".

وختم حديثه بالقول "أعتزم تكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة يوم الأحد المقبل، وخلال هذه المحادثات أعتزم قلب كل حجر في محاولة للتوصل إلى مد يد التعاون من أجل تشكيل حكومة مستقرة وجيدة لشعب إسرائيل".

"يَشار": نرى أهمية قصوى في تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن

وأصدر حزب "يَشار" بيانا عقب كلمة هرتسوغ واختتام مشاورات التوصية لديه، جاء فيه أن رئيسه آيزنكوت "حصل على أغلبية مطلقة من التوصيات لتكليفه بتشكيل الحكومة، وهذا هو العدد الأكبر من الموصين بمرشح لتشكيل الحكومة منذ عام 2015".

وأضاف أن "خيار الشعب والأغلبية البرلمانية الواضحة لا يتركان مجالا للشك: مواطنو إسرائيل اختاروا التغيير، وأعربوا عن عدم ثقة مطلقة برئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحكومته"، وتابع "نتنياهو هو رئيس حكومة انتقالية، ويحظى بتأييد 46 عضو كنيست فقط. فهو لا يملك تفويضا ولا أغلبية ولا ثقة الشعب".

وقال حزب "يَشار"، إنه "في ظل أهمية هذه المرحلة والتحديات الأمنية والحاجة الملحة إلى إعادة إعمار الدولة، نرى أهمية قصوى في أن يمنح رئيس الدولة التكليف بتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، بهدف تشكيل حكومة طوارئ وطنية تبدأ عملها فورا وتعمل من أجل مواطني إسرائيل".

وختم بيانه بالقول "في هذه المرحلة، تقع على عاتق جميع قادة الجمهور الحريصين على مصلحة إسرائيل مسؤولية الارتقاء إلى مستوى المرحلة، ووضع كل اعتبار سياسي وشخصي ضيق جانبا، وضمان تشكيل حكومة في أقرب وقت. إن تفويت الفرصة الراهنة قد يكلف دولة إسرائيل ثمنا باهظا، وقد يقود إلى انتخابات إضافية، خلافا لإرادة مواطني إسرائيل".