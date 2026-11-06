نتنياهو عن وقف المساعدات الأمنية الأميركية: انتقال من الدعم إلى الشراكة

علق بنيامين نتنياهو على إعلان ترامب وقف المساعدات الأمنية السنوية لإسرائيل بنهاية 2026، عادّا أن العلاقات بين تل أبيب وواشنطن تنتقل من المساعدات إلى الشراكة، مستندة إلى قوة اقتصاد إسرائيل ونضج شراكتهما العسكرية.

عَدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين تل أبيب وواشنطن تنتقل من تلقّي المساعدات إلى الشراكة، وذلك في أول تعليق من قِبل مكتبه بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف المساعدات الأمنية لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026.

وقال نتنياهو في منشور بالإنجليزية: "لطالما كانت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تُقدم بتوافق الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، وقد استخدمتها إسرائيل للدفاع عن نفسها ومواجهة الأعداء الذين يهددون أميركا والغرب".

وأضاف أن "إسرائيل تتمتع اليوم، باقتصاد قوي ومستقر".

وأشار البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى أن "انتقال نتنياهو والرئيس ترامب من المساعدات إلى الشراكة، يُظهر قوة علاقتنا ونضجها، وقدرتها على التكيف والثبات على مرّ الزمن".

وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه اتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، على وقف المساعدات الأمنية الأميركية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 3.8 مليارات دولار، بحلول نهاية العام الجاري، في خطوة أثارت مفاجأة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي لم تتلقَّ بعد تفاصيل القرار أو توضيحات بشأن تبعاته.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، يومها عن مسؤول رفيع في الأجهزة الأمنية قوله: "لم نتوقع هذا الإعلان، وبالتأكيد ليس اليوم"، مشيرًا إلى أن جهات في وزارة الأمن والجيش فوجئت بتصريحات الرئيس الأميركي، رغم وجود اتصالات مستمرة مع واشنطن.

وأضاف المسؤول: "هناك حوار دائم مع الأميركيين، ويمكن القول إننا فوجئنا. سندرس تبعات القرار، الذي لم تصل تفاصيله بعد إلى الجهات المهنية".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال فيها إنه توصل مع نتنياهو، قبل بضعة أشهر، إلى اتفاق يقضي بوقف التحويلات المالية السنوية لإسرائيل، التي قدّرها بنحو أربعة مليارات دولار، مضيفا أن الطرفين اتفقا "على التوقف عن دفعها... لن ندفع لإسرائيل بعد الآن"، مضيفًا أن الإسرائيليين "لا يمانعون ذلك، لأنهم أصبحوا دولة مزدهرة، ولا يحتاجون إلى هذه التحويلات".