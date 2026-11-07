الليكود يعتزم التوجه إلى القضاء ضد نتائج الانتخابات والمطالبة بإعادتها

يعتزم الليكود الطعن في نتائج انتخابات الكنيست والمطالبة بإعادتها بذريعة استخدام تطبيقات لحث الناخبين على التصويت في المجتمع العربي، بين تظهر بيانات منظمة "مشمار هبحيروت" أنه استخدم هذه التطبيقات أكثر من أي حزب آخر.

يعتزم حزب "الليكود" التوجه إلى المحكمة المركزية للطعن في نتائج انتخابات الكنيست والمطالبة بإعادتها، بذريعة استخدام تطبيقات لحث الناخبين على التصويت في المجتمع العربي.

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فيما بين تقرير صادر عن منظمة "مشمار هبحيروت" المدنية استنادا إلى بيانات 15 ألف مراقب مستقل لها في مراكز الاقتراع، أن الليكود استخدم هذه التطبيقات أكثر من أي حزب آخر.

ويستدل من بيانات المنظمة المذكورة، أن الليكود استخدم هذه التطبيقات بنسبة 32% في مراكز الاقتراع، تلاه "يهدوت هتوراه" بنسبة 10%، ثم "شاس" بنسبة 6%، بعدها القائمة الموحدة و"الصهيونية الدينية" بنسبة 2%، ثم "عوتسما يهوديت" و"بِياحد" و"يسرائيل بيتينو" والقائمة المشتركة بنسبة 1% لكل منها.

ويشير تقرير القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن الهدف المركزي من هذه الخطوة هو نزع الشرعية عن نتائج الانتخابات، وعن أي حكومة ستؤدي اليمين الدستورية.

ويأتي هذا بعد تصديق لجنة الانتخابات المركزية على نتائج الانتخابات الرسمية، التي عارضها حزب "عوتسما يهوديت" فقط، فيما امتنع حزبا الليكود و"شاس" عن التصويت.

وعقب تسليم نتائج الانتخابات لرئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، عقد الأخير مشاورات توصية مع الأحزاب على مدار يومي الأربعاء والخميس، والتي حظي بموجبها رئيس حزب "يَشار" على الأغلبية بواقع 67 توصية من أعضاء الكنيست، مقابل 46 توصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي أعقاب ذلك، أعلن هرتسوغ مساء، السبت، أنه سيكلف الأحد آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، الذي رد على ذلك بالقول "حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. سأعمل كل ما بوسعي لنكون على قدر المسؤولية".

وبالتالي، عند تكليف آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة، ستكون أمامه وفقا للقانون الأساس مهلة 28 يوما لتشكيل حكومة جديدة، وفي حال اقتضت عملية تشكيل الحكومة تمديد المهلة، فإن هرتسوغ يملك صلاحية منح تمديد يصل إلى 14 يوما إضافيا.