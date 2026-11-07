نتنياهو يدعو إلى "حكومة وحدة" ويهاجم الأحزاب العربية عشية تسمية المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة

دعا نتنياهو في كلمة له إلى "حكومة وحدة" وهاجم الأحزاب العربية، واصفا إياها بـ"دعم الإرهاب والإسلام المتطرف"، وذلك عشية تسمية المرشح المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة من قبل هرتسوغ.

نتنياهو في كلمته الأولى بعد الانتخابات ومشاورات التوصية

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء، السبت، إلى "حكومة وحدة وطنية" وتجنب تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وذلك في أول كلمة له بعد نتائج الانتخابات ومشاورات التوصية، وعشية تسمية المرشح المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأحد.

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وهاجم نتنياهو في كلمته الأحزاب العربية، قائلا إن "هناك من يعتزم (في إشارة إلى رئيس حزب ’يَشار’ غادي آيزنكوت) في الأسبوع القريب العمل على تشكيل حكومة مع داعمين للإرهاب ممن يريدون القضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطين".

وأضاف أن "حكومة متعلقة بداعمي حماس لن تقوم بالقتال ضدها، وكارهي اليهودية لن تحافظ على إسرائيل كدولة يهودية. حكومة متعلقة بالإسلام المتطرف لن تقاتل ضده".

واعتبر نتنياهو، أن "حكومة كهذه لن تقضي على الخطر الوجودي من جانب إيران، إنما ستفكك دولة إسرائيل من الداخل مثلما يحدث في دول أوروبية، وما هو أسوأ من ذلك. هذه ليست تخويفات إنما الحقيقة التي سنصادفها وعليه يجب أن نوقف ذلك، وإلا فإن إسرائيل لن تنجو".

ودعا إلى "حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الصهيونية، لتزيل التهديد النووي الإيراني وتحافظ على إسرائيل كدولة يهودية. هذا مطلب الساعة من أجل وجودنا"؛ على حد قوله.

وتأتي كلمة نتنياهو هذه غداة دعوة آيزنكوت كافة الكتل في الكنيست للانضمام إلى حكومة برئاسته، وفق شروط أربعة وضعها كأساس لانضمام أي حزب أو عضو كنيست إليها.

وذكر آيزنكوت الجمعة، "كما ذكرت، سأدفع خطتي لإقامة حكومة طوارئ وطنية تقوم على أربعة مبادئ: الاعتراف بمقومات دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وقبول قيم وثيقة الاستقلال، وواجب الخدمة للجميع (عسكرية ووطنية ومدنية) لأجل تعزيز الجيش الإسرائيلي وزيادة صفوفه، والاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية والسلطوية".

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الإسرائيلي، الأحد، عن المرشح المكلف بتشكيل الحكومة المقبل، وذلك بعد اختتام جلسات مشاورات التوصية لديه مع كافة الأحزاب والتي جرت على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وحصل آيزنكوت على غالبية التوصيات بواقع 67 عضو كنيست، مقابل 46 لنتنياهو. مع امتناع حزب "يهدوت هتوراه" عن التوصية بتكليف أي مرشح.