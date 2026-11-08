ارتفاع كبير بالتحريض ضد المجتمع العربي والطائفة الدرزية بعد الانتخابات

تقرير: حجم الخطاب العنيف والتحريض في حسابات مؤيدي أحزاب الائتلاف في منصة "إكس" ضد المجتمع العربي ارتفع بنسبة 428% في اليومين التاليين للانتخابات، وبنسبة 106% ضد الطائفة الدرزية منذ يوم الانتخابات

ازداد الخطاب العنيف والتحريض ضد المجتمع العربي والطائفة الدرزية، في حسابات أنصار أحزاب الائتلاف في منصة "إكس"، بشكل كبير منذ نشر نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

ووفقا لتقرير منظمة "فيك ريبورت"، ارتفع حجم الخطاب العنيف والتحريض ضد المجتمع العربي بنسبة 428% في اليومين التاليين للانتخابات، وبنسبة 106% ضد الطائفة الدرزية منذ يوم الانتخابات.

وسجل هذا الخطاب ضد الطائفة الدرزية رقما قياسيا في 30 تشرين الأول/أكتوبر، في موازاة تردد مزاعم "سرقة الانتخابات"، حيث اتُهمت الطائفة الدرزية بـ"الخيانة" وبإقامة علاقات مع حماس، كما تعالت دعوات لطرد أبناء الطائفة من البلاد.

وقال مدير عام "فيك ريبورت"، نير روزين، إنه "لأسفنا، المعطيات ليست مفاجئة، وهذا الخطاب شمل نشر أكاذيب حول سرقة الانتخابات والتشكيك في شرعية تصويت الجمهور العربي وارتباطه بحماس وبمجزرة 7 أكتوبر".

وأضاف روزين أن "هذا ليس هجوما ضد الطائفة الدرزية فقط، وإنما جزء من خطاب أوسع لنزع الشرعية حيال نتائج الانتخابات والجماهير التي صوتت خلافا للتوقعات السياسية من جانب حسابات تنتمي لألة السم" في أحزاب ائتلاف بنيامين نتنياهو.

وأشار روزين إلى أن مستخدمي الحسابات اتهموا الدروز بـ"خيانة" نتنياهو وبـ"إنكار الجميل" تجاهه، وزعما أنه كان يتوقع من أبناء الطائفة أن يصوت لحزب الليكود بشكل أكبر بادعاء المساعدات التي قدمتها حكومة نتنياهو للدروز في جنوب سورية، وذلك بالرغم من أن نسبة التصويت لليكود بين الدروز قد ارتفعت مقارنة مع الانتخابات السابقة.

وصوت معظم الدروز في الانتخابات السابقة لأحزاب تشكل الآن معسكر آيزنكوت و11% صوتوا لحزب الليكود، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 16% في الانتخابات الأخيرة، رغم عدم ترشيح الليكود درزيا في مكان مضمون في قائمته.

وصوت معظم أبناء الطائفة الدرزية لحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وتشمل قائمة مرشحيه مرشحا درزيا، هو حمد عمار، سيدخل إلى عضوية الكنيست، كما رشح حزب "يشار"، برئاسة غادي آيزنكوت، مرشحا درزيا هو كميل أبو ركن في المكان 13.