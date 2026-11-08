استنساخ أحداث الكابيتول: تحذيرات من محاولة يمينية لتعطيل تنصيب الكنيست

منتدى يضم 168 مسؤولًا أمنيًا سابقًا يحذّر من احتمال محاولة ما يصل إلى 1500 ناشط يميني، بعضهم قد يكون مسلحًا، تعطيل تنصيب الكنيست ومنع استبدال رئيسه أمير أوحانا. إعداد الشرطة والشاباك خطة أمنية خاصة، وسط مخاوف من مواجهات محتملة.

قوات إسرائيلية تقمع تظاهرة مناهضة للحرب على إيران في تل أبيب، أبريل 2026 (Getty Images)

حذّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون من احتمال محاولة مئات الناشطين اليمينيين، بعضهم مسلحون، تعطيل مراسم تنصيب الكنيست السادسة والعشرين، الثلاثاء المقبل، ومنع استبدال رئيسه الحالي، أمير أوحانا، وسط مخاوف من وقوع مواجهات عنيفة بين مؤيدي المعسكرات السياسية المختلفة، في سيناريو شُبّه باقتحام مبنى الكابيتول (الكونغرس الأميركي) عام 2021.

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ووفقًا لصحيفة "معاريف"، فإن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بالتعاون مع حرس الكنيست، أعدّوا خطة أمنية خاصة للتعامل مع احتمال محاولة عرقلة مراسم التنصيب، فيما تشير تقديرات نقلها مسؤول أمني سابق إلى إمكانية وصول ما بين مئات و1500 ناشط يميني، وسط خشية من حمل بعضهم أسلحة.

ووجّه أعضاء منتدى "درع الدفاع عن الديمقراطية"، الذي يضم 168 من رؤساء أركان الجيش والشرطة والموساد والشاباك السابقين ومسؤولين متقاعدين من هذه الأجهزة، رسالة تحذيرية بشأن التهديدات المحتملة لمراسم التنصيب.

وجاء في الرسالة أن "المداولات العلنية على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى نية جهات تعارض استبدال رئيس الكنيست الوصول إلى المبنى يوم التنصيب ومنع أعضاء الكنيست وعائلاتهم من دخوله".

وأضاف الموقعون أن هذه الجهات "تشجع عشرات آلاف المواطنين المؤيدين لموقفها على الحضور ومساعدتها في تنفيذ المهمة". وفي المقابل، حذّروا من دعوات مضادة للحشد أمام الكنيست بهدف ضمان دخول أعضاء الكنيست المنتخبين، ما قد يؤدي إلى مواجهة بين مجموعات متعارضة سياسيًا.

وجاء في الرسالة: "إن عدم إجراء مراسم تنصيب الكنيست في الموعد المحدد قانونًا يشكل مساسًا خطيرًا بالديمقراطية"، محذّرة من أن التقاء الطرفين "قد يؤدي إلى مواجهة عنيفة تسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين".

وطالب المنتدى الشرطة والشاباك بالاستعداد بقوات ووسائل كافية لضمان إجراء مراسم التنصيب ومنع المواجهات، مشيرًا إلى أن التعامل مع أي محاولة لتعطيلها سيكون صعبًا في حال مشاركة أعداد كبيرة.

ودعا إلى توجيه رسالة علنية للجمهور توضح خطورة تعطيل الإجراءات البرلمانية، بالتوازي مع اتخاذ تدابير أمنية تحول دون منع النواب من دخول الكنيست.

وبحسب "معاريف"، فإن الخطة الأمنية قد تتطلب نشر آلاف عناصر الشرطة ووحدات حماية الشخصيات التابعة للشاباك في محيط الكنيست والطرق المؤدية إليه، لضمان وصول النواب وعائلاتهم.

وقال أحد أعضاء المنتدى إن المعلومات التي وصلت أخيرًا تشير إلى استعداد مجموعات تضم ما بين مئات و1500 ناشط يميني لمحاولة منع مراسم التنصيب، مضيفًا أن هناك مخاوف من أن يكون بعض المشاركين مسلحين.

وشدد المسؤول السابق على ضرورة انتشار القوات الأمنية أيضًا في الطرق المؤدية إلى الكنيست، لمنع عرقلة وصول النواب قبل بدء المراسم.

وتأتي التحذيرات في ظل استعداد معسكر غادي آيزنكوت، الذي حصل على غالبية التوصيات لتشكيل الحكومة، للتحرك نحو استبدال أوحانا والسيطرة على جدول الأعمال البرلماني، فيما لا تزال المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة مفتوحة.