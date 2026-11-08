بن غفير يعارض اقتراح تشكيل حكومة وحدة: "آمل ألا يتخلى نتنياهو عني"

بن غفير يقول إنه ليس متحمسا للانضمام إلى حكومة وحدة وأنه يأمل بألا يتنازل نتنياهو عنه وعن سموتريتش، وادعى أن "الانتخابات سرقت ويجب إعادتها"، واعتبر على خلفية وقف المساعدات العسكرية الأميركية أن بإمكان إسرائيل صنع طائرات إف-35

عبر رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، عن معارضته لأقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول تشكيل حكومة وحدة، التي وصفها بأنها ستكون "حكومة ستؤدي إلى جمود".

وقال بن غفير للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الأحد، إن كلا المعسكرين سيشلان بعضهما في حكومة كهذه "ودولتنا ستكون محاصرة"، وأضاف "هل تعتقد أنني متحمس للانضمام إلى حكومة كهذه؟".

وأضاف بن غير أنه يأمل بألا يتنازل نتنياهو عنه وعن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، "فقد قال نتنياهو أمورا واضحة"، وتابع حول علاقته مع نتنياهو أنه "مسموح لي أن أختلف معه، وأنا أحترمه وأقدره وأحبه، وأختلف معه أحيانا، وهذا حسن، وهكذا هي الأمور بين شركاء".

وحول نتائج الانتخابات، ادعى بن غفير أنه "سرقوا الانتخابات هنا، وفعلوا أمورا يحظر فعلها، وقد تم تحريف هذه الانتخابات، وهذا هو مفهومي ورؤيتي، وأعتقد أن كثيرين في شعب إسرائيل يعتقدون ذلك".

واعتبر بن غفير أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد أخطأ، وقال إنه "توجب إعادة الانتخابات بسبب تزويرها"، وقال حول احتمال قيام أنصار نتنياهو وحكومته باقتحام الكنيست إنه "لا أعتقد أن العنف هو الحل".

وأضاف أن رئيس قائمة "بياحد"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، "غيرا جلدهما خلال يوم واحد"، بما يتعلق بقانون تجنيد الحريديين، بسبب موافقتهما على انضمام الحريديين إلى حكومة يشكلها غادي آيزنكوت، ووصف ذلك بأنه "بصقة في وجه الجنود الإسرائيليين".

ورفض بن غفير تقديرات حول أزمة سياسية بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وقال إنه "لسنا بحاجة لمساعدات أمنية منهم، وينبغي ألا نكون متعلقين بأي أحد".

وأضاف أن إسرائيل ستطور بنفسها طائرات إف-35، وأنه "علينا أن نصنع طائرات خاصة بنا، وتوجد هنا صناعات إسرائيلية ممتازة ولدينا أدمغة ممتازة، وهذا التعلق يسبب لاحقا أن نسأل إذا مسموح لن التوجه إلى حرب أم لا".

وتابع بن غفير أنه "بين (سقوط) شعرة من شعر جنودنا وبين علاقات عامة أفضل في العالم، أنا أفضل الجنود والمواطنين، وأفضل العيش بفخامة أقل في دولة إسرائيل وأن أكون أكثر استقلالية حيال مصيري".