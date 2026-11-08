ترامب يحثّ نتنياهو على الدفع بخطة غزة ويسعى لتنفيذها مع أي حكومة إسرائيلية

حثّ ترامب نتنياهو على بدء تنفيذ خطة غزة المأجلة، بظلّ سعيه للمضيّ بها بغض النظر عن الحكومة الإسرائيلية المقبلة. مصدر مطّلع: إدارة ترامب و"مجلس السلام" وإسرائيل "متفقون على أن الخطة لا تزال الخيار الأمثل، وأنه لا يوجد بديل موثوق".

أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي أُجري بينهما، الخميس الماضي، برغبته في أن يتخذ الأخير، خطوات للدفع نحو تنفيذ الخطة الخاصة بقطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير، مساء الأحد، نقلا عن مصدرين مطّلعين.

وقد كانت الخطة معلقة لعدة أشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية، و"لم ترغب إدارة ترامب في أن يصبح تنفيذ الخطة قضية سياسية حساسة، خلال الحملة الانتخابية".

وأعرب الرئيس الأميركي عن دعمه لنتنياهو قبل الانتخابات، ولكن بعد انتهائها، "يرغب ترامب في المضيّ قدما في خطته لغزة، بغض النظر عن هوية الحكومة التي ستُشكَّل في إسرائيل"، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن "مجلس السلام" التابع لترامب، واصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، العمل مع الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، "لتحسين تفاصيل الخطة ومعالجة المخاوف الإسرائيلية، بشأن عملية نزع سلاح قطاع غزة".

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، بأن "العملية ستتم تدريجيا، مع التحقق الكامل من عملية نزع السلاح، وأن إعادة إعمار القطاع لن تبدأ إلا بعد إحراز تقدم في نزع سلاح حماس".

وقال مصدر مطّلع إن إدارة ترامب و"مجلس السلام" وإسرائيل "متفقون على أن الخطة لا تزال الخيار الأمثل، وأنه لا يوجد بديل موثوق".

وفي أيلول/ سبتمبر، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدم "مجلس السلام" خطة أولية لإعادة إعمار غزة، بتكلفة 2.45 مليار دولار أمريكي، وتستغرق ستة أشهر.

وعَدّ التقرير أن "الخطة، التي تتضمن 66 مشروعا، هي من أكثر خرائط الطريق شمولا التي عُرضت حتى الآن لما ستكون عليه الأشهر الأولى لإدارة قطاع غزة بعد الحرب؛ ولكن لكي تمضي قدُما، يحتاج ’مجلس السلام’، إلى تعاون من قِبل إسرائيل وحماس".

"محادثة إيجابية وبنّاءة"

وشارك في المحادثة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ومبعوثا الرئيس الأميركيّ جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وأفاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن "المحادثة كانت إيجابية وبنّاءة بشأن سبل المضيّ قدما في غزة".

وبحسب التقرير، فقد "بادر نتنياهو إلى إجراء المكالمة، التي تناولت كذلك الحرب ضدّ إيران"، فيما لم يصدر تعليق رسميّ من قِبل البيت الأبيض أو مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

توني بلير التقى نتنياهو وآيزنكوت بعد المحادثة

ولفت التقرير إلى أنه في اليوم التالي للمكالمة بين ترامب ونتنياهو، زار رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير، العضو البارز في المجلس التنفيذي لـ"مجلس السلام"، إسرائيل.

وذكر أن بلير اجتمع مع نتنياهو، ورئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة، وعدد من المسؤولين السياسيين الآخرين.

وقال مصدر مطّلع إن بلير دعا نتنياهو وقادة سياسيين إسرائيليين آخرين إلى دعم الخطة، ومنحها فرصة.

دفع ما أُجِّل لأسباب سياسية

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن إدارة ترامب تسعى بعد انتهاء الانتخابات، إلى الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطوات التي تم تأجيلها في غزة لأسباب سياسية.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن "تنفيذ الخطة سيكون صعبا، لكننا نعتقد أنها خطة جيدة لإسرائيل. ومع ذلك، لا يمكننا تنفيذها ونحن مقيّدون".

وتابع: "نريد المضيّ قدما بتعاون، ونحتاج إلى تعاون وشراكة كاملة من الحكومة الإسرائيلية".