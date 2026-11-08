حكومة بلا أغلبية؟ خيارات لتجاوز الأزمة الإسرائيلية

يستعرض رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تجارب حكومات الأقلية في دول أوروبية، ويطرح تعديلات على النظام الإسرائيلي لتجنب تكرار الانتخابات، بينها تسهيل تشكيل حكومة دون أغلبية، وتشديد شروط حل الكنيست، وإقامة حكومة خبراء مؤقتة، وسط النقاش حول حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت.

البرلمان الدنماركي في كوبنهاغن، أبريل 2026، توضيحية (Getty Images)

أعاد طرح تشكيل حكومة إسرائيلية من 48 عضو كنيست، برئاسة غادي آيزنكوت، النقاش بشأن إمكانية الحكم دون أغلبية برلمانية ثابتة، في ظل اعتراضات سياسية على اعتماد حكومة أقلية، رغم أن هذا النموذج معمول به في عدد من الديمقراطيات البرلمانية. ويطرح خبراء إسرائيليون تعديلات على آليات تشكيل الحكومات وحل الكنيست، إلى جانب خيار إقامة حكومة خبراء مؤقتة لتجنب جولة انتخابية جديدة.

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وبحسب تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، يرى رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، يوحنان بليسنر، أن حكومات الأقلية ليست استثناءً في الأنظمة البرلمانية، وأن المشكلة الإسرائيلية تكمن في صعوبة تشكيل الحكومات مقابل سهولة حل الكنيست، ما يجعل الانتخابات المتكررة أحد أبرز مظاهر عدم الاستقرار السياسي.

وقال بليسنر إن "حكومة الأقلية ليست ظاهرة شاذة، بل جزء أصيل من الحكم الديمقراطي في الأنظمة البرلمانية"، مشيرًا إلى أن نحو ثلث الديمقراطيات البرلمانية في العالم تُدار حاليًا بحكومات أقلية.

وذكر النرويج والدنمارك والسويد وإسبانيا والبرتغال وهولندا وإستونيا أمثلة على ذلك، لافتًا إلى أن قرابة 90% من الحكومات التي تشكلت في الدنمارك منذ الحرب العالمية الثانية كانت حكومات أقلية.

واستشهد بمؤشرات الدنمارك الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي وجودة الخدمات الصحية وانخفاض الفساد وفعالية المؤسسات، معتبرًا أن تجربتها تُظهر إمكانية عمل حكومة أقلية بكفاءة.

كيف تحكم حكومة لا تمتلك 61 نائبًا؟

وأوضح بليسنر أن حكومات الأقلية تعتمد عادة على تفاهمات مع حزب أو حزبين من خارج الائتلاف، يلتزمان بعدم إسقاطها، مقابل التفاوض بشأن التشريعات والقرارات المختلفة.

وقال إن هذا النموذج يفرض تشكيل "ائتلافات عابرة للمعسكرات بحسب القضايا"، ويعيد للبرلمان دوره في اتخاذ القرارات، بدل اقتصار التأثير الفعلي على أحزاب الائتلاف الحكومي.

واعتبر أن الاضطرار إلى التفاوض المستمر قد يمثل ميزة في مجتمع يعاني انقسامات سياسية حادة، بدلًا من التعامل مع الأغلبية البرلمانية الثابتة باعتبارها الشرط الوحيد للحكم.

وأشار التقرير إلى سوابق إسرائيلية، بينها حكومة يتسحاق رابين التي أصبحت حكومة أقلية من 56 عضو كنيست بعد انسحاب "شاس"، واستمرت بدعم خارجي من الأحزاب العربية.

كما تراجعت القاعدة البرلمانية لحكومة إيهود باراك إلى 32 عضو كنيست في إحدى مراحلها، وفقدت حكومة نفتالي بينيت ويائير لبيد أغلبيتها بعد انسحاب عيديت سيلمان.

لكن هذه الحكومات فقدت أغلبيتها خلال ولايتها، بخلاف النموذج المطروح حاليًا لتشكيل حكومة أقلية منذ البداية.

انتخابات كل 2.4 سنة وثلاثة مقترحات للإصلاح

وبحسب المعطيات التي عرضها بليسنر، تُسجّل إسرائيل أعلى وتيرة للانتخابات البرلمانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بمعدل انتخابات كل 2.4 سنة، مقابل أربع إلى أربع سنوات ونصف السنة في بريطانيا وإيرلندا.

وعزا ذلك إلى ما وصفه بـ"السهولة غير المحتملة لحل الكنيست"، إذ يمكن حل البرلمان عند تعثر تشكيل الحكومة أو عدم إقرار الميزانية، فضلًا عن إمكانية حله بتصويت الأغلبية المطلوبة قانونًا.

وقارن ذلك بأنظمة أوروبية تجعل الانتخابات المبكرة خيارًا أخيرًا، مشيرًا إلى أن الدنمارك تسمح بتشكيل حكومة أقلية دون تصويت أولي على الثقة، مع إمكانية إسقاطها بتصويت أغلبية مطلقة ضدها.

واقترح بليسنر ثلاثة تعديلات على النظام الإسرائيلي: السماح بتشكيل الحكومة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة إذا تعذر تحقيق أغلبية مطلقة، ورفع العدد المطلوب لحل الكنيست إلى 70 أو 80 نائبًا، وتكليف رئيس الحزب الأكبر تلقائيًا برئاسة الحكومة.

ويرى أن المقترح الأخير قد يشجع الأحزاب على الاندماج في كتل أكبر، ويحد من التشرذم السياسي. وأشار إلى أن نحو 48 عضو كنيست جديدًا يدخلون الكنيست في كل دورة انتخابية، ما يحد، في تقديره، من تراكم الخبرة البرلمانية.

حكومة خبراء مؤقتة بدل انتخابات جديدة

وطرح بليسنر بديلًا آخر يتمثل في تشكيل حكومة خبراء محددة المدة، يتولى حقائبها وزراء مهنيون مستقلون عن الأحزاب، مع التزامهم بعدم العودة إلى العمل السياسي بعد انتهاء مهامهم.

وقال إن 24 حكومة خبراء تولت السلطة في دول الاتحاد الأوروبي منذ منتصف القرن العشرين، بينها إيطاليا واليونان والنمسا وبلجيكا.

وبحسب النموذج الذي يقترحه، يمكن تشكيل حكومة تستمر نحو سنة ونصف السنة، يكون رئيسها عضوًا في الكنيست، فيما يتولى وزراء مهنيون إدارة شؤون الدولة وإقرار الميزانية، ويواصل السياسيون عملهم البرلماني والتفاوض على الحكومة التالية.

ووصف بليسنر هذا الخيار بأنه وسيلة مؤقتة للتعامل مع الأزمات السياسية، بدلًا من التوجه المتكرر إلى الانتخابات.

وأشار إلى أن إسرائيل جرّبت سابقًا تعديلات انتخابية ودستورية، بينها تغيير نسبة الحسم، والانتخاب المباشر لرئيس الحكومة، واستحداث منصب رئيس الحكومة البديل، معتبرًا أن الأزمة الحالية تستدعي إعادة النظر في قواعد الاستقرار الحكومي.

ورغم هذه المقترحات، لا تزال إمكانية التوجه إلى انتخابات جديدة مطروحة، فيما تبقى حكومات الأقلية والخبراء خيارات مطروحة للنقاش، وليست تفاهمات سياسية معلنة بين الأحزاب الإسرائيلية.