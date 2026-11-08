درعي يستقيل من كتلة حزبه "شاس" في الكنيست

أعلن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي انسحابه من قائمة الحزب البرلمانية رفقة النائبين أبوتبول وعاموس، ليدخل بدلا عنهم بوسو وطيب. وأكد درعي استمراره برئاسة الحزب وإدارة كتلته للتفرغ للعمل الميداني بتكليف من مجلس علماء التوراة.

استقال رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، من كتلة حزبه في الكنيست، ولن يكون بذلك عضوا في الكنيست السادس والعشرين، على أن يستمرّ في رئاسة الحزب.

وقد انسحب من الكتلة الحزبية في الكنيست إلى جانب درعي، عضوان آخران فيها هما موشيه أبوتبول ودرور عاموس. وسيحلّ محلهم أورييل بوسو ويوسي طيب في الكنيست المقبل.

وقال درعي في بيان: "في الأسبوع الماضي، كلّفني حاخامات مجلس علماء التوراة بالاستمرار في رئاسة حركة شاس. قبلتُ توجيهاتهم من دون تردد، وبدأنا بالفعل العمل بكل جدية".

وأضاف: "نظرًا لكثرة المهام والتحديات التي تنتظرنا، أعتزم القيام بجولات شاملة ومتعمقة في جميع أنحاء البلاد، لتعزيز التواصل المباشر والوثيق ميدانيا، ومع الممثلين والناشطين، ومع عامة الناس".

وتابع: "ولهذا الغرض، طلبتُ وحصلتُ على موافقة مجلس علماء التوراة على التنازل عن مقعدي في قائمة ’شاس’ للكنيست، لصالح الممثلين الشبان الذين أثبتوا جدارتهم في العمل البرلماني".

وذكر درعي أنه "في الوقت نفسه، سأواصل عقد اجتماع كتلة شاس أسبوعيا كما هو مقرَّر، لتوجيه أعضاء الكنيست، ومتابعة عمل التشريعات واللجان في الكنيست عن كثب".

وقال: "وسأستمر في رئاسة ’شاس’ وفقا لنهج الحاخامات، وسنواصل معا... للحفاظ على عالم التوراة والهوية اليهودية لدولة إسرائيل".