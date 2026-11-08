من تكليف آيزنكوت إلى انتخابات جديدة؟ خريطة المرحلة المقبلة

يستعد معسكر آيزنكوت، بالتزامن مع تكليفه بتشكيل الحكومة، لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا وتشكيل لجان لدفع تشريعات تشمل إلغاء قوانين التغييرات القضائية وإقامة لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر. وتواجهه خلافات بشأن حكومة أقلية أو ائتلاف مع الحريديين.

يستعد معسكر غادي آيزنكوت لاستبدال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، وتشكيل لجان برلمانية للدفع نحو إلغاء قوانين التغييرات القضائية التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فور تكليف رئيس حزب "يشار" بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في وقت لاحق اليوم، الأحد، وسط خلافات بشأن إقامة حكومة أقلية تعتمد على امتناع أحزاب عربية وحريدية عن التصويت.

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ومن المقرر أن يكلّف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 عضو كنيست، مقابل 46 لنتنياهو. وجاء القرار عقب مشاورات أجراها هرتسوغ لتقييم فرص المرشحين والخلافات بين الأحزاب، في ظل استمرار العقبات التي تعترض تشكيل ائتلاف حكومي، رغم تقدم آيزنكوت في عدد التوصيات.

وسيُمنح آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يومًا، يمكن تمديدها 14 يومًا إضافيًا بقرار من هرتسوغ، الذي قد يحاول الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة إذا تعثرت المفاوضات.

وفي حال أخفق آيزنكوت، تتوقع أوساط سياسية احتمال تكليف نتنياهو لمدة 28 يومًا، رغم أن فرص الأخير في تشكيل حكومة تُعد محدودة أيضًا. وإذا فشل المرشحان، فقد تنتقل إجراءات التكليف إلى الكنيست، حيث يمكن لـ61 عضوًا طلب تكليف أحد النواب بتشكيل الحكومة.

وتقدّر أوساط سياسية أن احتمال طرح هرتسوغ العفو عن نتنياهو، إذا تحقق، سيكون في المرحلة الأخيرة من إجراءات التكليف داخل الكنيست، في محاولة لتجنب انتخابات جديدة. وكان نتنياهو قد دعا، مساء السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة، دون إبداء استعداد للتخلي عن شركائه الحاليين.

خلافات بشأن حكومة الأقلية وتجنيد الحريديين

ويسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية تضم 48 نائبًا من الأحزاب الأربعة التي تشكل معسكره، على أساس امتناع القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وحزب "يهدوت هتوراه" عن التصويت، بما يسمح بتشكيل الحكومة دون حصولها على تأييد 61 نائبًا.

لكن "يهدوت هتوراه"، الذي امتنع عن التوصية بنتنياهو خلال المشاورات الرئاسية، يطالب بضمانات بشأن تسوية قانون تجنيد الحريديين، مقابل امتناعه عن التصويت. ويرفض رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، هذا السيناريو بسبب اعتماده على موقف الأحزاب العربية.

وفي المقابل، يدفع ليبرمان، الذي أبدى خلال الحملة الانتخابية طموحه لتولي رئاسة الحكومة، نحو تشكيل ائتلاف يحظى بأغلبية 61 نائبًا، يجمع أحزاب معسكر آيزنكوت مع "يهدوت هتوراه" و"شاس"، بعدما تراجع عن مقاطعته السياسية للأحزاب الحريدية.

غير أن احتمالات انضمام "شاس" إلى حكومة من دون نتنياهو لا تزال محدودة في هذه المرحلة، في ظل استمرار ارتباطه بمعسكر نتنياهو.

الثلاثاء: تنصيب الكنيست والتحرك لتغيير رئاسته

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية، الثلاثاء، على أن تُشكّل اللجنة المنظمة لعمل البرلمان في اليوم نفسه أو الأربعاء، وسط توجه داخل معسكر آيزنكوت لإسناد رئاستها إلى ممثل عن حزب "يشار".

وتتمتع اللجنة المنظمة، وهي هيئة مؤقتة تعمل إلى حين تشكيل الحكومة واللجان الدائمة، بصلاحيات واسعة تشمل تشكيل لجان مؤقتة وخاصة للنظر في مشاريع القوانين.

ويعتزم معسكر آيزنكوت تشكيل لجنتين مؤقتتين للشؤون الخارجية والأمن والمالية، إلى جانب لجان خاصة لدفع تشريعات تتعلق بإقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة في إخفاقات 7 أكتوبر، وإلغاء قوانين خطة التغييرات القضائية التي أقرتها الكنيست السابق.

وفي موازاة ذلك، يُتوقع إجراء تصويت خلال الأيام العشرة المقبلة لاستبدال رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، في خطوة يسعى من خلالها المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى التحكم بجدول الأعمال البرلماني قبل حسم تشكيل الحكومة.

وكان أوحانا قد أعلن أنه سيتيح إجراء التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست خلال أسبوع من تقديم طلب يحمل توقيعات 61 عضوًا. وقدمت أحزاب معسكر التغيير والأحزاب العربية طلبات لاستبداله، ليتجاوز عدد التوقيعات 61 توقيعًا، ما يتيح المضي في إجراءات انتخاب رئيس جديد دون انتظار انتهاء المفاوضات الائتلافية.