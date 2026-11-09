اقتحامات متواصلة للأقصى وتحشيد استيطاني لتصعيد جديد خلال "الحانوكاه"

تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى وسط تحذيرات من تصعيد يستهدف تغيير واقعه التاريخي والديني، بالتزامن مع تحركات جماعات الهيكل لحشد المستوطنين خلال عيد "الحانوكاه"، وتكثيف الدعوات لإدخال طقوس تلمودية إلى باحاته، في وقت تتصاعد فيه القيود المفروضة على الفلسطينيين.

اقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته، وسط قيود مشددة تفرضها قوات الاحتلال على دخول الفلسطينيين.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية، بينها ما يسمى "السجود الملحمي"، في المنطقة الشرقية بالقرب من قبة الصخرة، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وفي المقابل، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها عند أبواب المسجد، من خلال احتجاز هويات المصلين وتقييد دخولهم، إلى جانب إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة. وكانت باحات الأقصى قد شهدت اقتحام أكثر من 1026 مستوطنا خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الدعوات التي تطلقها جماعات الهيكل المتطرفة لحشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته، بالتزامن مع اقتراب عيد "الحانوكاه" العبري، المقرر بين الرابع والثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وتكثف هذه الجماعات حملاتها الدعائية وتحركاتها التنظيمية لاستغلال المناسبة الدينية في توسيع نطاق الاقتحامات، وإدخال مظاهر وطقوس دينية يهودية إلى المسجد، في إطار مساعيها الرامية إلى تغيير هويته الإسلامية وفرض وقائع جديدة داخله.

ويعرف عيد "الحانوكاه" باسم عيد الأنوار، وتستمر طقوسه ثمانية أيام، إحياءً لذكرى انتصار المكابيين عام 164 قبل الميلاد وإعادة تدشين الهيكل الثاني في القدس، وفق الرواية اليهودية.

وتشمل طقوسه إضاءة الشموع يوميا وزيادة عددها تدريجيا على مدار أيام العيد، إلى جانب التجمعات والاحتفالات الدينية والعائلية.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال هذه المناسبة، إذ بلغ عددهم 2567 مستوطنا في عام 2024، وارتفع إلى 2779 مستوطنا خلال عام 2025، ما يعكس تصاعد وتيرة الاقتحامات المرتبطة بالمناسبات والأعياد العبرية.

صبري يحذر من مخاطر غير مسبوقة على المسجد الأقصى

وفي سياق التحذيرات من تداعيات هذا التصعيد، حذر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من استمرار الانتهاكات والاقتحامات، معتبرا أنها تأتي ضمن عدوان ممنهج يهدد هوية المسجد الدينية والتاريخية والعربية، وينذر بمخاطر غير مسبوقة على واقعه.

وأوضح صبري أن المسجد يمر بواحدة من أكثر المراحل خطورة، في ظل تكرار الاقتحامات والممارسات الاستفزازية، بمشاركة مسؤولين إسرائيليين، ولا سيما خلال موسم الأعياد اليهودية الأخير، الذي شهد محاولات لفرض وقائع جديدة وتغيير الوضع القائم.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى بات حاضرا بصورة متزايدة في التجاذبات الانتخابية الإسرائيلية، حيث تستخدمه الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة في حملاتها لاستقطاب الناخبين وتحقيق مكاسب سياسية، على حساب قدسيته ومكانته الدينية.

وتترافق هذه التطورات مع استمرار محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، من خلال تكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته ومحيطه، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات هذه الممارسات على وضعه التاريخي والقانوني.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات تغيير واقعه وهويته الإسلامية.