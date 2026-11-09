ترامب: الغضب من إسرائيل أسهم في خسارة الجمهوريين في الانتخابات

تعكس تصريحات ترامب تزايد الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة على خلفية الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل، في ظل تباينات داخل المعسكر الجمهوري بشأن أولويات الإدارة وكلفة انخراطها العسكري، وتأثير ذلك على القاعدة الانتخابية للحزب.

ترامب يزعم أن إسرائيل ما كانت لتوجد لولا هجماته على إيران (Getty Images)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الجمهوريين خسروا انتخابات التجديد النصفي جزئيا بسبب ما وصفه بـ"الكراهية الشديدة لإسرائيل" في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يختلف مع تقييم نائبه جيه دي فانس بشأن تأثير علاقة الإدارة بإسرائيل على تراجع شعبية الحزب.

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وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة بثت مساء الإثنين ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية، تطرق خلالها إلى الحرب على إيران والعلاقة مع إسرائيل، معتبرا أن المواقف المناهضة لإسرائيل كانت أحد العوامل التي أسهمت في خسارة الجمهوريين.

وكان فانس قد أشار إلى أن الحرب على إيران، وغلاء المعيشة، ومواقف الإدارة من إسرائيل، كانت من أبرز الأسباب التي دفعت ناخبين مؤيدين لترامب إلى الابتعاد عن الحزب والتصويت للديمقراطيين.

وفي سياق حديثه عن الحرب، دافع ترامب عن قراره الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة أهداف إيرانية، قائلا إنه كان بإمكانه الاكتفاء باستهداف المنشآت النووية، لكن أطرافا أخرى أرادت توسيع نطاق الهجمات.

وأكد أن خبرته في التفاوض وعقد الصفقات ساعدته في إدارة المواجهة مع طهران، مشبها التعامل معها بإبرام صفقة.

وزعم ترامب أن إسرائيل ما كانت لتوجد لولا قراره مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى إرسال قاذفات أميركية من طراز "بي-2" لاستهداف ثلاثة مواقع في وقت واحد. كما قال إن الدول التي حاربت إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران ستتحمل تكاليف الدفاع، مؤكدا أنه أبلغها بذلك وأنها ستدفع "بنسبة 100%".

واعتبر الرئيس الأميركي أن الحرب على إيران انتهت فعليا، مدعيا أن الولايات المتحدة انتصرت وأن طهران لن تمتلك أسلحة نووية، كما استبعد وجود مبرر لتصعيد إضافي.

واستشهد بعدد القتلى في صفوف القوات الأميركية خلال الأشهر السبعة من القتال، قائلا إن عددهم بلغ 18 جنديا، بينهم قتلى في العملية بفنزويلا، مقارنة بالخسائر الأميركية في الحربين الكورية والفيتنامية.

وفي الشأن السياسي الإسرائيلي، قال ترامب إن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، يتبنى مواقف مشابهة لمواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مدعيا أن كليهما معجب بما يقوم به. وجاء ذلك في معرض حديثه عن تصريحات آيزنكوت بشأن سياساته.

وكان فانس قد قال إن الحرب على إيران كانت من الأسباب الرئيسية لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، مستندا إلى استطلاع لآراء مؤيدي الحزب أظهر أن إنهاء الحرب، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتقديم المصالح الأميركية، وإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، تصدرت مطالبهم. وأعاد دونالد ترامب الابن نشر تصريحات فانس على منصة "إكس"، معلقا: "كل كلمة".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب، مساء الإثنين، رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض، في ظل تحركات دبلوماسية تتصل بالتطورات الإقليمية والحرب على إيران.