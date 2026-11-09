تقرير: المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنخفض إلى النصف ولن تتوقف

ترامب يعتزم خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل باتفاق جديد لخمس سنوات، ستبدأ في نهاية الاتفاق الحالي في العام 2028، وستطرح مذكرة التفاهمات بخصوص اتفاق المساعدات أمام الكونغرس الحالي حتى نهاية العام الجاري

المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بحلول نهاية العام الجاري، مثلما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، وإنما ستتقلص إلى نصف حجمها الحالي وتنتهي خلال خمس سنوات، وستشمل زيادة في ميزانية تطوير منظومات دفاع جوي من نصف مليار دولار سنويا إلى مبلغ غير معروف.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، فإن الهدف هو التوصل إلى اتفاق مساعدات عسكرية جديد حتى نهاية العام الجاري، وقبل تنصيب الكونغرس الجديد في كانون الثاني/يناير المقبل، وفي هذه الأثناء تجري مفاوضات بين مندوبين من وزارة الخارجية الأميركية ومندوبين إسرائيليين من وزارة الأمن والسفارة في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن المندوبين الإسرائيليين "صُعقوا" من إعلان ترامب حول وقف المساعدات حتى نهاية العام الحالي ولم يفهموا هذا الإعلان، لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقديره أن إعلان ترامب جاء لاعتبارات سياسية داخلية وفقط من أجل دعم المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان، الذي خسر لصالح منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد، الذي فاز بعضوية مجلس الشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يعتزم خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل تدريجيا خلال خمس سنوات، من 3.3 مليار دولار سنويا لعشر سنوات إلى هذا المبلغ نفسه لخمس سنوات، ستبدأ في نهاية الاتفاق الحالي في العام 2028، وسيرصد المبلغ لشراء أسلحة وعتاد عسكري وطائرات مقاتلة ومروحيات وذخيرة من صنع أميركي، إضافة إلى 500 مليون دولار سنويا سترصد للتعاون في تطوير منظومات الدفاع من الصواريخ، مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" ومنظومة "حيتس".

وستطرح مذكرة التفاهمات بخصوص اتفاق المساعدات أمام الكونغرس الحالي حتى نهاية العام الجاري، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه ستتم المصادقة عليه، لكن في إسرائيل يتخوفون من أن الكونغرس القادم سيعرقل تحويل هذه المساعدات حتى العام 2028 وبعده، خاصة إذا بقي رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتنياهو، في الحكم.