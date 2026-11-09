مأزق معسكر آيزنكوت بالمفاوضات مع الحريديين: بينيت يلتزم الصمت

بينيت بنى حملته الانتخابية على تجنيد الحريديين للجيش لكن الحريديين يشترطون الانضمام لحكومة يشكلها آيزنكوت بسن قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية* "يهدوت هتوراة" ترفض دعوة آيزنكوت للانضمام إلى طلب تغيير رئيس الكنيست

يلتزم رئيس قائمة "بياحد"، نفتالي بينيت، الصمت حيال التطورات الأخيرة واحتمال انضمام الأحزاب الحريدية إلى ائتلاف حكومي يشكله غادي آيزنكوت، بعد أن كانت حملة "بياحد" الانتخابية قد ركزت على تجنيد الحريديين إلى الجيش الإسرائيلي رغم معارضتهم الشديدة لذلك.

اشترط حزب "أغودات يسرائيل"، تأييد حكومة يشكلها غادي آيزنكوت، بتسوية مكانة دارسي التوراة الحريديين، وجاء في مقال نشرته، اليوم، صحيفة "همودياع" الناطقة باسم "أغودات يسرائيل" الذي يشكل مع حزب "ديغل هتوراة" كتلة "يهدوت هتوراة" في الكنيست، أن الكتلة لن تكتفي بتعهدات خطية وإنما ستطالب بضمانات لتنفيذ ذلك.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين، أنه خلافا لبينيت، تطرق أعضاء الكنيست الجدد من قائمة "بياحد" إلى احتمال انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة يشكلها آيزنكوت، لكن بالإمكان الشعور من أقوالهم بمأزق تشكيل حكومة مع الحريديين، بعدما تعهدوا في حملتهم الانتخابية بوقف الميزانيات عن المؤسسات الحريدية وعن المواطنين الحريديين الذين يرفضون الخدمة العسكرية.

وأعلنت كتلة "يهدوت هتوراة" عن استعدادها للانضمام بشرط سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد، في أعقاب مفاوضات طوال الأشهر الماضية بينهم وبين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن عن إمكانية سن قانون كهذا بشرط ألا تلغيه المحكمة العليا.

وقالت عضو الكنيست من قائمة "بياحد"، ليران أفيشاي بن حورين، إن "الصمت لا يعني الموافقة على أي موضوع، وسنشكل حكومة في الغرف المغلقة وفي هذه الأثناء ستبقى جميع الخيارات مفتوحة، ونحن متمسكون بمبادئنا وسنحاول أن نحقق النتائج الأكثر قربا مما تعهدنا به للناخب".

وحسب عضو الكنيست يونتان شاليف، فإنه "انضممت إلى حزب بياحد من أجل دفع ثورة التجنيد، ونتطلع إلى حكومة صهيونية، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل تمرير ثورة التجنيد ولن نساوم في هذا الموضوع، فقد ألحقت الحكومة الحالية ضررا بالجنود والمجندين".

في موازاة ذلك وفي محاولة أولى للتعاون مع الأحزاب الحريدية، توجه آيزنكوت، اليوم، إلى هذه الأحزاب واقترح عليهم الانضمام إلى طلب تغيير رئيس الكنيست خلال جلسة افتتاح دورة الكنيست الجديدة، غدا، إلا أن كتلة "يهدوت هتوراة" رفضت هذا الاقتراح، فيما لم يكن متوقعا أن يوافق حزب شاس عليه.

في غضون ذلك، عبر آيزنكوت وليبرمان في نهاية لقاء بينهما، عصر اليوم، عن "ثقتهما بالقدرة على تشكيل حكومة مستقرة تدوم لأربع سنوات".