"يهدوت هتوراة": تسوية مكانة دارسي التوراة شرط لدعم حكومة يشكلها آيزنكوت

مصادر في "يهدوت هتوراة": ليبرمان أجرى اتصالات سرية معنا طوال أشهر، وهذه كانت الخلفية لامتناع الكتلة عن التوصية أمام الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، من أجل التعبير عن جدية المفاوضات السرية.

اشترط حزب "أغودات يسرائيل" تأييد حكومة يشكلها غادي آيزنكوت بتسوية مكانة دارسي التوراة الحريديين، وجاء في مقال نشرته اليوم، الإثنين، صحيفة "همودياع" الناطقة باسم "أغودات يسرائيل"، الذي يشكل مع حزب "ديغل هتوراة" كتلة "يهدوت هتوراة" في الكنيست، أن الكتلة لن تكتفي بتعهدات خطية بل ستطالب بضمانات لتنفيذ ذلك.

وأضاف المقال أنه "بقدر ما يتعلق ذلك بتمثيل حريدي، فإن (الكتلة) لن تدعم تشكيل حكومة من دون تسوية هذا الأمر"، علما أن "أغودات يسرائيل" ممثل بعضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف فقط.

وانتقد المقال أداء حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الأحزاب الحريدية، وذكر أنه "طوال ثلاث سنوات الملاحقة، توسل التمثيل الحريدي أمام الائتلاف كي يفعل شيئا ويفي بتعهد خطي وموقّع لكن دون فائدة".

وأضاف المقال أنه "كنا سنكون سعداء نحن أيضا لو لم يكن هناك تردد الآن، ولو أن ولاءنا سيكون للكتلة التي تحالفنا معها لسنوات طويلة، لكن ’لا خيار’، نحن ملاحقون".

وفي خلفية نشر هذا المقال إعلان رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، عن استعداده لتقديم تنازلات في موضوع قانون التجنيد من أجل تشكيل حكومة، لكنه اشترط، أمس، أن "أي قانون تجنيد يجب أن يخضع لامتحان المحكمة العليا، ولا جدوى من إهدار دقيقة واحدة على قانون لا توافق عليه المحكمة".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في "يهدوت هتوراة" قولها إن ليبرمان أجرى اتصالات سرية معها طوال أشهر، بواسطة رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، ومستشاره الحريدي، أفي أبوحصيرة، وأن هذه كانت الخلفية لامتناع الكتلة عن التوصية أمام الرئيس الإسرائيلي بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، من أجل التعبير عن جدية المفاوضات السرية.

وأضافت المصادر أنه "إذا نجحنا بالتوصل إلى تفاهمات فهذا حسن، وإذا جرت انتخابات أخرى فسنكسب لأنهم لن يهاجمونا بسبب التجنيد".