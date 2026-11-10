إسرائيل تستعرض "مساعدات الشتاء" لغزة وتربط إعمار القطاع بنزع سلاح حماس

حكومة الاحتلال تجدد اشتراط نزع سلاح حماس قبل إعادة إعمار قطاع غزة، وحمّلت الحركة المسؤولية الكاملة عن معاناة السكان، بعد أيام من تحميل "مجلس السلام" إسرائيل مسؤولية تأخير إدخال المساعدات. وأعلنت إسرائيل خطة لإدخال مستلزمات الشتاء ودعت للضغط على حماس.

جددت رئاسة الحكومة الإسرائيلية اشتراط نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من السلاح قبل البدء بإعادة إعماره، وحمّلت الحركة المسؤولية الكاملة عن معاناة سكان القطاع، بعد أيام من تحميل "مجلس السلام" إسرائيل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية وتأخير إدخال المساعدات، فيما ادعت تل أبيب أنها تواصل التعاون مع المجلس والولايات المتحدة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

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وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان بشأن غزة و"مجلس السلام"، إن إسرائيل تعمل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجلس، وتلتزم بإنجاح خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، مشددة على أنه "بموجب الخطة، يجب على حماس نزع سلاحها وتجريد غزة من السلاح قبل بدء إعادة الإعمار".

وكان "مجلس السلام" قد حمّل إسرائيل، الإثنين، مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، بسبب تأخرها في السماح بإدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات، وعدم تنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، معتبرًا أن استجابتها للاحتياجات الإنسانية "لا تزال غير كافية".

وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية بالتحرك فورًا لتسهيل إدخال مستلزمات الشتاء، مؤكدًا أن الوضع في غزة "أصبح حالة طوارئ إنسانية عاجلة"، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في غرق أكثر من 70 ألف خيمة للنازحين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي بيانها الجديد، ادعت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن حماس لم تنفذ التزاماتها بنزع السلاح والتخلي عن إدارة القطاع والبدء بما وصفته بـ"إزالة التطرف"، زاعمة أن الحركة "لم تسلّم حتى الآن قطعة سلاح واحدة"، وأنها تواصل فرض حكمها على سكان غزة.

واتهمت حماس باستغلال الموارد والمساعدات الإنسانية لإعادة بناء قدراتها العسكرية، مدعية أنها استخدمت الإسمنت المخصص لبناء المنازل لحفر الأنفاق، وأنابيب المياه لإطلاق الصواريخ، ومضخات الصرف الصحي لتصنيع القذائف الصاروخية.

كما زعمت أن الحركة تحوّل المساعدات الإنسانية بصورة ممنهجة إلى بنيتها العسكرية، متهمة الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغض الطرف عن ذلك، دون تقديم أدلة تدعم هذه الاتهامات في البيان.

واعتبرت رئاسة الحكومة أن إسرائيل و"مجلس السلام" يواجهان تحديًا مشتركًا يتمثل في استمرار سيطرة حماس على غزة، مدعية أن الحركة ستستغل المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل القطاع لتعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع ترسانتها.

إسرائيل تعلن خطة لإدخال مستلزمات الشتاء

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، قالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إنها سمحت بإدخال إمدادات إضافية إلى قطاع غزة للتخفيف من تداعيات فصل الشتاء، رغم ما وصفته برفض حماس الوفاء بالتزاماتها.

وأوضحت أن إسرائيل تعمل، عبر وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، على تنفيذ خطة للاستعداد لفصل الشتاء، بالتنسيق مع "مجلس السلام" والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة.

وبحسب البيان، تشمل الخطة أكثر من 91 ألف خيمة، وأكثر من 8200 شاحنة محملة بالأغطية البلاستيكية والبطانيات والملابس الشتوية ومستلزمات أخرى، إضافة إلى 12 شاحنة شفط لإزالة مياه الصرف الصحي.

وتتضمن الخطة أيضًا إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتوفير الوقود اللازم لتشغيل مرافق الضخ، دون أن يوضح البيان الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الأرقام أو ما إذا كانت جميع الإمدادات المذكورة قد دخلت القطاع بالفعل.

وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية إنها ستواصل دعم الاستعدادات لفصل الشتاء في غزة، مع التشديد على منع حماس من استغلال الإمدادات الإنسانية والمعدات لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

خلاف بشأن تنفيذ خطة ترامب

ويأتي تجديد الشروط الإسرائيلية في ظل استمرار الخلاف بشأن ترتيب تنفيذ الالتزامات الواردة في خطة ترامب، إذ تتمسك إسرائيل بنزع سلاح حماس بالكامل قبل إعادة الإعمار، فيما تربط الحركة ترتيبات السلاح بتنفيذ إسرائيل تعهداتها، وفي مقدمتها الانسحاب من القطاع ووقف الهجمات.

وكان "مجلس السلام" قد أعلن، في 31 تموز/ يوليو الماضي، موافقة حماس على خارطة طريق من 15 بندًا، تتضمن نقل إدارة غزة إلى اللجنة الوطنية وترتيبات لنزع السلاح وانسحابًا إسرائيليًا مرحليًا.

وأوضح القيادي في حماس، غازي حمد، لاحقًا، أن التفاهمات تتعلق بحصر الأسلحة الثقيلة وتخزينها تحت إشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية، وليس تسليمها إلى إسرائيل، مع ربط التنفيذ بالانسحاب الإسرائيلي والالتزامات الإنسانية وإعادة الإعمار.

غير أن نتنياهو رفض خارطة الطريق في 9 آب/ أغسطس الماضي، متمسكًا بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي، فيما أكدت حماس استعدادها لتسليم المؤسسات الحكومية والإدارية في القطاع إلى اللجنة الوطنية.

وكان "مجلس السلام" قد طالب حماس، في بيانه الإثنين، بتنفيذ التزاماتها بشأن السلاح والتخلي عن إدارة القطاع دون تأخير، لكنه اعتبر أيضًا أن تأخر تنفيذ التعهدات الإنسانية عرقل بدء إجراءات إخراج الأسلحة من الخدمة ونقل السلطة إلى اللجنة الوطنية.

وفي ختام بيانها، وزعمت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن استمرار رفض حماس نزع السلاح يمثل "العقبة الرئيسية أمام إعادة إعمار غزة"، ودعت الوسطاء إلى مطالبة الحركة بنزع سلاحها فورًا في جميع أنحاء القطاع، تمهيدًا لتنفيذ خطة ترامب.