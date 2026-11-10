رؤساء أحزاب المعارضة يتفقون على توزيع مناصب بالكنيست: ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والأمن

اتفق رؤساء أحزاب المعارضة الصهيونية على توزيع مناصب الكنيست الـ26، بتولي ليبرمان لجنة الخارجية والأمن وماتان كاهانا رئاسته. بالتوازي، أعلن "الليكود" طرح بنيامين نتنياهو تعيين غدعون ساعر وزيرا للداخلية للمصادقة عليه.

اتّفق رؤساء الأحزاب الصهيونية المعارضة، اليوم الثلاثاء، على توزيع مناصب في الكنيست، تشمل تولّي رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن.

وأُعلن أن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، ورؤساء أحزاب ما تُسمّى بـ"كتلة التغيير: نفتالي بينيت، ويائير غولان، وأفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، قد اتفقوا على المرشحين لشغل المناصب الرئيسية في الكنيست السادس والعشرين خلال فترة ولاية تشكيل الحكومة.

وقد يكون التعيين في بعض المناصب التي اتُّفق عليها، أو في جميعها، تعيينا مؤقتا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني ("واينت")، أن آيزنكوت كان يرغب في البداية، بأن يتولّى هو شخصيا، رئاسة الكنيست، "لكنه قرر في النهاية أن يشغل كاهانا المنصب، على الأقل خلال مفاوضات تشكيل الحكومة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "آيزنكوت اتخذ هذا القرار أمس، جزئيا في ضوء الانتقادات التي وُجهت إلى ضرورة أن يكون رئيس الكنيست شخصا ملمّا بتفاصيل عمل الكنيست".

وفي إطار هذه الاتفاقات، اختير المرشحون التالية أسماؤهم للمناصب التالية:

رئيس الكنيست: الوزير السابق وعضو الكنيست المعيّن، ماتان كاهانا من حزب "يشار".

رئيس اللجنة المنظّمة والاعتمادات: عضو الكنيست المعيّن، روي فولكمان من حزب "يشار".

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن: وزير الأمن السابق، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان.

رئيس اللجنة المالية: عضو الكنيست المعيَّن، ليران أفيشار بن حورين من تحالف "بياحد".

وسيناقَش تشكيل اللجان ووضع الصيغة النهائية له خلال اجتماعات اللجنة المنظمة خلال الأسبوع الجاري، وسيُرفع للموافقة عليه إلى الجلسة العامّة للكنيست، الأربعاء.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن إنشاء اللجان الخاصة، وسيتم نشر تفاصيلها بشكل منفصل لاحقا، بحسب ما أعلن أحزاب المعارضة الصهيونية.

الليكود: ساعر وزيرا للداخلية

وفي سياق ذي صلة، أعلن حزب الليكود، أن رئيسه بنيامين نتنياهو، "سيطرح غدا على الحكومة تعيين الوزير غدعون ساعر وزيرا للداخلية، للمصاقة على ذلك".

جاء ذلك في بيان صدر عن الليكود ولفت إلى أن ساعر كان قد شغل هذا المنصب بين عامَي 2013 و2014.

وأضاف البيان أن نتنياهو كان قد اقترح في وقت سابق، التعيين في المنصب ذاته على عضو الكنيست أوفير كاتس، "الذي تنازل عنه لتنسيق تحركات كتلة اليمين في الكنيست خلال هذه الفترة".