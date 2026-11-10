مستشاره السابق: نتنياهو في حالة هلع حيال إمكانية أن يشكل آيزنكوت حكومة

مستشار نتنياهو السابق حول اقتراحه تشكيل حكومة وحدة: "من الجائز أن خطته هي منع فض التحالف التاريخي بينه وبين الحريديين، فإذا وضعت الأحزاب العربية جانبا، لن تكون لدى أي من المعسكرين أبدا أغلبية إذا لم يقف الحريديون إلى جانب أحدهما"

تطرق نير حيفتس، المستشار السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى احتمال أن يشكل رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الحكومة وقال إن نتنياهو في "حالة هلع" حيال إمكانية كهذه.

وقال حيفتس لإذاعة 103FM اليوم، الثلاثاء، إن "الذعر هو عامل مركزي لديه في اتخاذ القرارات، وكدت أتمكن من أن أغمض عيني وسماع أجواء الهلع هذه".

وأضاف حول الأجواء في مكتب رئيس الحكومة أن "اتصالات هاتفية هلعة تصل كل خمس ثوان وتتضمن الرسالة ذاتها من (نجل نتنياهو) يائير وسارة (زوجته)، والأشخاص المتواجدين هناك هم مندوبو قطر طبعا أو أشخاص مثل (رئيس الكنيست) أمير أوحانا، ولو كنت ذبابة على الحائط سأرى الذعر في العيون، وهذا ليس نادرا لديه عندما تكون المكانة الشخصية في خطر، وهذا أمر دائم عندما تصل الأمور إليه".

وتابع حيفتس أنه إذا فقد نتنياهو الحكم، فإن الوضع في بيته "لن يكون سهلا، وهو رجل يحب التكريم الذي يمنحونه قادة العالم له، وإذا جلس في مقاعد المعارضة، سيرى آيزنكوت ترافقه قافلة ويسافر بمروحية إلى كل مكان، ويسافر بجناح صهيون (طائرة رئيس الحكومة)، وهذه الثلاثية، هو وسارة ويائير، سينفجرون، إذ أنه بالنسبة لهم هذا أشد من اختطاف أشخاص إلى غزة".

وفيما يتعلق بدعوة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، قال حيفتس إنه "كلما يتقدم آيزنكوت في تشكيل حكومة، سيوافق نتنياهو على أقل من ذلك أيضا، ومن الجائز أن خطته هي منع فض التحالف التاريخي بينه وبين الحريديين، فإذا وضعت الأحزاب العربية جانبا، لن تكون لدى أي من المعسكرين أبدا أغلبية إذا لم يقف الحريديون إلى جانب أحدهما، وهذا ما أبقاه في الحكم بشكل مستقر، منذ العام 2015، ولذلك فإن خطوته الأولى كانت إخراج الأحزاب العربية من اللعبة".

وأضاف حيفتس أنه "في حال دخل آيزنكوت إلى مفاوضات معه حول حكومة وحدة، فإن هذا سيكون أقل إلحاحا، لكن قبل ذلك ينبغي إيقاف كرة الثلج، وسيرافق ذلك اقتراحات مثل القانون الفرنسي لرئيس حكومة بديل".

وبالمقارنة بين آيزنكوت ونفتالي بينيت، قال حيفتس إن "نتنياهو يعرف جيدا الفرق بين آيزنكوت وبينيت، وأن آيزنكوت لا يخاف منه وأنه لن يتمكن من التعامل معه، وقد وصف (عضو الكنيست) إليعزر شطيرن ذلك بصورة جيدة بقوله إن ’غادي قال لي إنه بعد ما مررت به في هذه الحرب، لا شيء سيمسني’، ونتنياهو يعرف ذلك".

وحسب حيفتس، فإن قدرة آيزنكوت على تجميع شركاء سياسيين حوله هي "السلاح المركزي الذي يساعده على تشكيل حكومة، وإذا سيقول آيزنكوت، مع سمعته، للحريديين إن ’كلمتي هي أن هذا وذاك ما سيكون وهذا سيبقى في الغرفة المغلقة’، فإنه بإمكانهم الاستناد إلى ذلك".

وأضاف أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، "يتصرف بالشكل الذي يتصرف به وفقا لتعهد من آيزنكوت، ولو أنه لم يحصل على تعهد صامت منه لافتعل مصائب لآيزنكوت".