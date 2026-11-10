معسكر آيزنكوت يسعى للسيطرة على إدارة الكنيست قبل تشكيل حكومة

تغيير رئيس الكنيست ستكون الخطوة الأولى، وإلى جانبها إقامة اللجنة المنظمة بأغلبية أعضاء من أحزاب معسكر آيزنكوت، ثم تشكيل لجان مؤقتة وخاصة بينها لجنة خاصة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر ولجنة لإلغاء قوانين إضعاف القضاء

يسعى معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية بقيادة رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، إلى السيطرة على إدارة الكنيست قبل تشكيل الحكومة المقبلة، والبدء بتنفيذ خطوات برلمانية فيما ولاية حكومة بنيامين نتنياهو مستمرة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى وضع تواصل فيه الحكومة المنتهية وليتها التمسك بصلاحيات تنفيذية بينما الأغلبية البرلمانية الجديدة تعمل وفقا لأجندتها.

وسيكون تغيير رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الخطوة الأولى في برنامج معسكر آيزنكوت، من خلال إلزام أوحانا بعقد جلسة من أجل انتخاب خلف له، وذلك بواسطة توقيع أغلبية من أعضاء الكنيست على طلب لعقد جلسة، فيما أعلن أوحانا أنه في حال تقديم طلب كهذا سيعقد جلسة خلال أسبوع.

يشار إلى أن لرئيس الكنيست صلاحيات واسعة، بينها إدارة الهيئة العامة للكنيست وإجراء تصويت فيها وتحديد جدول عملها والاعتناء بمشاريع قوانين يقدمها أعضاء الكنيست، وأعلن هذا المعسكر اليوم، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تعيين عضو الكنيست متان كهانا، من حزب "يشار" في المنصب.

في موازاة تغيير رئيس الكنيست، يسعى معسكر آيزنكوت إلى أغلبية في اللجنة المنظمة، وأن يترأس هذه اللجنة روعي فولكمان، من "يشار"، وأن تتألف من 9 أعضاء من معسكر آيزنكوت مقابل 8 أعضاء من معسكر نتنياهو، وستكون مخولة بدفع إقامة لجان مؤقتة وخاصة قبل تشكيل الحكومة.

وبين خطط معسكر آيزنكوت إقامة ما بين ست إلى ثماني لجان خاصة ودفع تشريعات تسمح للكنيست بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، بدون قرار حكومي حيال ذلك، وإلغاء قوانين سنتها حكومة نتنياهو وبينها قوانين إضعاف جهاز القضاء ووسائل الإعلام.

ويجري التخطيط لإقامة لجنة قانون ودستور مؤقتة، ولجنة خاصة بقانون قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، ولجنة لإلغاء قانون تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، وإجراء تغييرات في قانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين منفصلين.

ويسعى معسكر آيزنكوت إلى استغلال مهلة الـ28 يوما لتشكيل حكومة، ومهلة إضافية من 14 يوما، من أجل دفع تشريعات قبل تشكيل الحكومة وتنصيبها.