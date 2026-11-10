نتنياهو يحذّر من ضغوط دولية مرتقبة للانسحاب من مناطق تحتلها إسرائيل في غزة ولبنان وسورية، والقبول بإيران نووية، داعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة. وهاجم الأحزاب العربية ورفض تشكيل حكومة تعتمد على دعمها، فيما طالب بالتحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات.

حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، من ضغوط دولية مرتقبة لدفع إسرائيل إلى التراجع عن سيطرتها على مناطق تحتلها في قطاع غزة وسورية ولبنان، وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب القبول بإيران نووية، داعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته لمواجهة هذه الضغوط، وذلك في خطاب ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين.

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وفي خطابه، ادعى نتنياهو أن إيران لا تزال تشكّل "تهديدًا وجوديًا" لإسرائيل، وأنها تعمل على استئناف نشاطها النووي، مستعرضًا ما وصفه بالإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل خلال الحرب، بما في ذلك اغتيال قادة فلسطينيين ولبنانيين وإيرانيين، ومعتبرًا أن هذه العمليات غيّرت وجه الشرق الأوسط.

وأضاف أن الضغوط الدولية قد تستهدف أيضًا ما يعتبره إنجازات إسرائيلية في الضفة الغربية، مشددًا على رفض إقامة دولة فلسطينية، وداعيًا الأحزاب الإسرائيلية إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وحدة، وهاجم إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية التي وصفها بالـ"داعمة للإرهاب".

نتنياهو يهاجم الأحزاب العربية

وفي هجومه على الأحزاب العربية، قال نتنياهو إن "هناك في الكنيست من يتحدث بجدية عن تشكيل حكومة تستند إلى داعمي الإرهاب وكارهي إسرائيل"، مضيفًا: "وأنا لا أتحدث عن العرب"، مدعيًا في الوقت نفسه أنه لا يعارض تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين العرب في إسرائيل.

واستعرض نتنياهو تصريحات سابقة لنواب عرب، في محاولة لتبرير موقفه الرافض لتشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية أو بالاعتماد على دعمها.

وأضاف أن "هناك من يعتقدون، لسبب ما، أن فرقًا كبيرًا يفصل بين الموحدة ’المعتدلة‘، كما يصفونها، والمشتركة ’المتطرفة‘"، زاعمًا أن "الفرق الوحيد بينهما هو خلافهما حول طبيعة الدولة التي ستقوم هنا على أنقاض الدولة اليهودية؛ هل ستكون دولة إسلامية على غرار الإخوان المسلمين، مثل حماس في غزة، أم دولة فلسطينية قومية على غرار فتح على أنقاض الدولة الصهيونية".

وزعم نتنياهو أن القائمتين تتفقان على أن "إسرائيل، بوصفها دولة يهودية، لا حق لها في الوجود"، في محاولة لنزع الشرعية عن مشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة.

كما اتهم نتنياهو منصور عباس بالاستعداد لوصف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية" مقابل دخول الحكومة والتأثير في قراراتها، مستحضرًا في خطابه مفهوم "التقية" والتراجع عن العهود في الإسلام، ضمن هجومه على الأحزاب العربية والتشكيك في مواقفها. وخلال الخطاب، غادر رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، وعضو الكنيست يوآف سيغلوفيتش القاعة.

نتنياهو يطالب بتوسيع التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات

وفي سياق آخر، دعا نتنياهو إلى استكمال التحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، مدعيًا وجود شبهات خطيرة تتعلق بتدخل جهات أجنبية باستخدام أموال طائلة، يُشتبه بأنها أثرت على نتائج الانتخابات.

وقال إنه يجب "التحقيق حتى النهاية في الشبهات الخطيرة بشأن تدخل جهات أجنبية بأموال طائلة، يُشتبه بأنها أثرت على نتائج الانتخابات"، مطالبًا بإزالة جميع القيود التي قال إن الجهات الاستشارية القضائية فرضتها على التحقيق في هذه الشبهات.

وخلال هذه التصريحات، قاطع رئيس تحالف "بياحد"، نفتالي بينيت، خطاب نتنياهو، وهتف باتجاهه: "وماذا عن مستشاريك؟ وماذا عن لجنة تحقيق رسمية؟". وجاءت مقاطعة بينيت وسط احتجاجات وصيحات داخل القاعة، وردّ عليه رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، قائلًا: "أنت تريد الجلوس مع المشتركة وتتحدث؟"، فيما تدخلت زوجة نتنياهو، سارة، في السجال.

آيزنكوت: نتنياهو استغل مراسم افتتاح الكنيست لبث الكراهية والانقسام

وفي تعقيبه على خطاب نتنياهو، اتهم رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة المنتهية ولايته باستغلال مراسم افتتاح الكنيست السادس والعشرين لإثارة الانقسام، معتبرًا أن الخطاب يؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة بديلة.

وقال آيزنكوت: "جلست واستمعت إلى خطاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، الذي كان منفصلًا عن الواقع ومثيرًا للانقسام ومليئًا بالكراهية ومخجلًا، واستغل فيه مناسبة رسمية خلال أداء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية".

وأضاف: "ازددت اقتناعًا بأنه غير مؤهل للاستمرار في منصبه ولو لدقيقة واحدة إضافية. علينا العمل بصورة عاجلة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. إن استمرار حكمه يعمّق الانقسام في إسرائيل ويعرّض أمنها للخطر".