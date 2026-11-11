آيزنكوت يطالبه بتجنب عمليات عسكرية دون تهديد مباشر... نتنياهو: قراراتنا لدواع أمنية

طالب المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة المنتهية ولايته نتنياهو بضبط النفس وعدم شن عمليات عسكرية دون تهديد فوري، داعيا المستشارة القضائية لإطلاعه أمنيا، فيما اتهمه نتنياهو بتسييس الأمن ودعاه للانضمام لحكومته بدلا من "داعمي الإرهاب" في استمرار لتحريضه.

طالب رئيس حزب "يشار" والمكلّف بتشكيل حكومة، غادي آيزنكوت، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بتجنّب شنّ عمليات عسكرية من دون تهديد مباشر وضروري يبرّر ذلك، فيما عَدّ الأخير أن القرارات ذات العلاقة التي اتّخذتها حكومته، جاءت لدواع وأسباب أمنية.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤول وصفته برفيع المستوى من دون أم تسمّه، القول، إن "رسالة آيزنكوت العلنية تعرّض أمن إسرائيل للخطر"، مضيفا أنه "يعرف كيفية استيضاح مثل هذه القضايا".

وفي رسالة وجّهها لنتنياهو، قال عضو الكنيست آيزنكوت: "أطالبكم في هذه المرحلة الحساسة بتحمّل المسؤولية الوطنية. تحلّوا بضبط النفس والحذر من اتخاذ خطواتٍ خطيرة يُمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست. لا تُخِلّوا بثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وبعملية صنع القرار".

وأضاف أنّ "تفعيل قوات الأمن من دون وجود تهديد مباشر وفوريٍ لا يقبل التأخير، قد يُؤدّي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".

وتابع: "لا تُعرّضوا رؤساء الأجهزة الأمنية لموقف دستوريّ صعب، وشكوك بشأ، ما هو مطلوب منهم، وما هو الصواب، ودعوهم يُؤدّون واجبهم من دون أدنى شكّ".

مطالبة بهاراف - ميارا بالاطّلاع على المستجدّات الأمنية

كما وجّه آيزنكوت رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، يطالب فيها تدخّلها للحصول على آخر المستجدات الأمنية بشأن الوضع الأمني، ​​المدرج على جدول أعمال رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وذلك "من أجل الرقابة الفعّالة، والحفاظ على سلامة عملية صنع القرار الوطني، وحماية المصالح الأمنية".

وأشار آيزنكوت في رسالته إلى بهاراف - ميارا إلى أنها تأتي في ظل غياب رئيس للمعارضة لأسباب قانونية، وباعتباره الشخص المكلّف بتشكيل الحكومة.

وقد أُرسلت الرسالة مع نسخة منها إلى نتنياهو، ورئيس المعارضة المنتهية ولايته، عضو الكنيست يائير لبيد؛ ورئيس مجلس الأمن القومي، شموئيل بن عزرا؛ والمستشارة القضائية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك.

نتنياهو: محاولة لتسييس قضايا الأمن القوميّ

من جانبه، سارع نتنياهو في الرد، عبر بيان صدر عن مكتبه، ذكر أن "جميع القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو كانت لأسباب أمنية بحتة، وبالتنسيق الكامل مع المنظومة الأمنية".

وذكر مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، أن "هذه القرارات قد أفضت إلى إنجازات غير مسبوقة لإسرائيل، وستواصل تحقيق ذلك في المستقبل".

وأضاف: "بدلا من بثّ الخوف والانقسام، يجب علينا التصرّف بمسؤولية".

وعَدّ مكتب نتنياهو أن "رسالة آيزنكوت خطوة غير مسؤولة لمناقشة قضايا أمنية حساسة علنا، وهي محاولة مكشوفة لتسييس قضايا الأمن القومي الإسرائيلي".

وحاول استغلال ذلك في مسعاه لإفشال محاولة آيزنكوت لتشكيل حكومة، وقال: "بدلا من محاولة تشكيل حكومة مع مؤيدي الإرهاب، يدعو رئيس الحكومة نتنياهو، غادي آيزنكوت، مجددا للانضمام إلى حكومة تحارب الإرهاب".

آيزنكوت توجّه لنتنياهو من دون تلقّي ردّ

وردَّ آيزنكوت على مكتب نتنياهو بالقول في بيان: "لماذا رفضتَ أن أتلقى تحديثات بشأن العمليات عبر القنوات الرسمية كالمعتاد عندما تواصلت معك؟".

وأضاف: "لماذا تحاولون تأجيل اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست إلى الأسبوع المقبل؟".

وختم آيزنكوت بيانه، بالقول: "لن أسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست، ولن أسمح بأي انحراف عن الاعتبارات الأمنية".

وجاء بيان آيزنكوت الأخير متوائما مع تقرير نشرته القناة الإسرائيلية 12، مساء الأربعاء، مشيرة من خلاله إلى أن "مقرّبين من آيزنكوت قد توجّهوا بشكل رسميّ إلى نتنياهو، لكي يتلقّوا إحاطة، ولم يحظوا بإجابة".

سموتريتش يتّهم آيزنكوت باستخدام الأمن "ورقة ضغط سياسية"

وضمن حِرص معسكره الرّد على آيزنكوت، قال وزير المالية بحكومة نتنياهو ورئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش: "لو كان غادي آيزنكوت مهتما حقا بأمن البلاد، لطلب اجتماعا سرّيًّا مع رئيس الحكومة ورئيس الأركان، واطلع على المعلومات الاستخباراتية، وأبدى رأيه ومطلبه في جلسة مغلقة. آيزنكوت كان رئيسا للأركان، وهو يعلم جيدا أن المسائل الأمنية الحساسة تُناقش في جلسات مغلقة، لا في العلن".

وأضاف أن "رسالته العلنية التي أرسلها عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تقويض الثقة في عمليات صنع القرار داخل الجيش الإسرائيلي وفي المجتمع الإسرائيلي، وهي استمرار مؤسف ومباشر لاستعداد اليسار الإسرائيلي، عشية الحرب، للإضرار بأمن إسرائيل، واستخدامه كورقة ضغط سياسية لتحقيق أهداف سياسية".

وطالب ​​آيزنكوت، "بإبعاد الجيش الإسرائيلي عن السياسة، ولا تُعرّض أمن إسرائيل ووحدة قيادتها للخطر بتهور. ببساطة، لا تفعل ذلك".