إسرائيل تتحسب لجولة جديدة مع إيران وتخشى تغير قدراتها

تكثف إسرائيل استعداداتها لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران، وسط تقديرات بأن طهران طوّرت أساليبها القتالية واستخلصت دروسًا من المواجهات السابقة، ما قد يفرض تحديات مختلفة على الجيش الإسرائيلي، فيما لا يزال مصير مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، أحد أبرز الملفات العالقة

تواصل إسرائيل استعداداتها لاحتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، وسط تقديرات في المؤسسة الأمنية والعسكرية بأن طهران استخلصت دروسا من المواجهات السابقة، وبدأت تكييف قدراتها وأساليبها القتالية بما قد يجعل أي جولة مقبلة مختلفة عن سابقاتها، وفق ما أورده تقرير إسرائيلي.

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وبحسب التقديرات الإسرائيلية، التي استعرضتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير لها، الأربعاء، فإن الهدف في أي مواجهة مقبلة سيكون شن حملة عسكرية سريعة ومكثفة، تحقق أهدافها خلال فترة زمنية قصيرة، بدل الانجرار إلى حرب طويلة قد توسع رقعة الصراع في المنطقة. ومع ذلك، تقر المؤسسة الأمنية بصعوبة التنبؤ بمسار المواجهة أو بنتائجها بمجرد اندلاعها.

وتعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن عملية استخلاص الدروس لا تقتصر على الجانب الإسرائيلي، إذ إن إيران درست بدورها أنماط الهجمات الإسرائيلية والأميركية، ورصدت أساليب عملهما، وأجرت تعديلات على قدراتها وخططها خلال المواجهات السابقة.

وترى تل أبيب أن طهران باتت أكثر قدرة على تحديد نقاط الضعف والتعامل مع التحركات العسكرية المعادية، محذرة من الاستهانة بقدرتها على فرض تحديات ميدانية في أي مواجهة مقبلة.

وفي هذا السياق، تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طبيعة القدرات التي قد تعتمد عليها إيران، لا سيما أن طهران لم تستخدم سلاحها الجوي على نطاق واسع خلال المواجهات السابقة، فيما استهدفت الغارات الإسرائيلية طائرات عسكرية إيرانية ودمرتها قبل إقلاعها.

وتقدر إسرائيل أن احتمال اعتماد إيران على سلاحها الجوي في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي والأميركي لا يزال محدودًا.

في المقابل، ترجح التقديرات الإسرائيلية أن تركز إيران على استغلال قدراتها النسبية، وفي مقدمتها منظومات الدفاع الجوي والترسانة الصاروخية، باعتبارها أدوات أساسية في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي والأميركي.

وهذا ما يدفع المؤسسة الأمنية إلى إعادة تقييم استعداداتها، وعدم الاكتفاء بتكرار الخطط التي اعتمدتها في العمليات السابقة.

التعاون مع واشنطن والقدرات الإسرائيلية

وعلى صعيد التعاون العسكري، ترى إسرائيل أن التنسيق مع الولايات المتحدة سيبقى عنصرا أساسيا في أي مواجهة مقبلة، في ظل ما تمتلكه واشنطن من قدرات عسكرية واسعة.

لكنها تدرك، في الوقت نفسه، أن التعاون يقوم على تبادل المصالح والقدرات، إذ تمتلك إسرائيل بدورها إمكانات عملياتية واستخباراتية تعتبرها ذات أهمية بالنسبة إلى الجانب الأميركي.

وتقدر المؤسسة الأمنية أن تكامل قدرات الجيشين الإسرائيلي والأميركي قد يشكل عاملا مؤثرا في أي حملة مقبلة، بحيث يستفيد كل طرف من المزايا العسكرية والاستخباراتية التي يمتلكها، ولا تتوافر بالضرورة لدى الطرف الآخر.

الملف النووي الإيراني لا يزال مفتوحا

وفي موازاة الاستعدادات العسكرية، لا يزال الملف النووي الإيراني يمثل إحدى أبرز القضايا العالقة أمام إسرائيل، رغم ما تقول المؤسسة الأمنية إنه إنجاز للأهداف التي حددتها عملية "زئير الأسد"، ولا سيما إلحاق أضرار بالمشروع النووي الإيراني وعرقلة تقدمه.

ويشير التقرير إلى أن العملية، التي استمرت فترة أطول مما كان متوقعا، ركزت بصورة أساسية على استهداف البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة وأهداف مرتبطة بالنظام الإيراني، فيما أثار ذلك انتقادات بشأن حجم التركيز على المنشآت النووية مقارنة بالأهداف الأخرى.

كما برز خلال العملية حديث عن منح هدف إسقاط النظام الإيراني أهمية متزايدة، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترفض الانتقادات القائلة إن العملية لم تحقق أهدافها، وتؤكد أن البرنامج النووي تعرض لأضرار، لكنها تقر في الوقت ذاته بأن التهديد لم ينتهِ.

وتتمثل إحدى أبرز المسائل العالقة في مصير نحو 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب الموجود في إيران، والذي تقول التقديرات الإسرائيلية، إلى جانب تقديرات استخباراتية غربية، إن موقعه معروف ويخضع للمراقبة.

وترى إسرائيل أن التعامل مع هذه الكمية سيبقى ضرورة أمنية، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق أو عبر آلية أخرى، معتبرة أن بقاء المواد المخصبة في حوزة إيران يعني أن الملف النووي لا يزال يشكل تهديدًا قائمًا، رغم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والقدرات النووية خلال المواجهة السابقة.

وبناءً على ذلك، تواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفع مستوى الجاهزية تحسبًا لجولة قتالية جديدة، مع إدراك أن إيران قد تدخل أي مواجهة مقبلة بقدرات وتكتيكات معدلة، وأن نتائجها لن تكون بالضرورة امتدادا لما شهدته العمليات السابقة.