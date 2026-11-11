إنذار بوقوع هزة أرضية في منطقة إيلات

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تصدر إنذارًا بهزة أرضية في منطقة إيلات، صباح الأربعاء، ودعت السكان إلى التوجه نحو مناطق مفتوحة، فيما يجري التحقق من قوة الهزة ومركزها، دون توفر معلومات أولية عن إصابات أو أضرار.

أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إنذارًا بهزة أرضية في منطقة إيلات، جنوبي البلاد، إثر رصد هزة يُقدّر مبدئيًا أن قوتها بلغت 4.4 درجات، ومصدرها منطقة طابا المصرية في جنوب سيناء، على بُعد نحو 224 كيلومترًا من إسرائيل.

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وبحسب المعطيات الأولية للمعهد الجيولوجي، وقع مركز الهزة على عمق نحو 8 كيلومترات، وصدرت بيانات الإنذار عند الساعة 11:25، استنادًا إلى تقديرات أولية أُعدّت بعد نحو 20 ثانية من رصد الهزة.

ودعت الجبهة الداخلية السكان إلى الخروج فورًا إلى مناطق مفتوحة، أو الاحتماء في غرف آمنة مع إبقاء أبوابها مفتوحة أو في منطقة الدرج عند تعذر الخروج، والاحتماء داخل المباني بعيدًا عن الأجسام الثقيلة إذا تعذر الانتقال إلى مكان أكثر أمانًا.

يذكر أن قوة الهزة المقدّرة قد تتغير بعد استكمال الفحص، وأنه لا يمكن في هذه المرحلة استبعاد احتمال أن تكون هزة تمهيدية لأخرى أكبر، على أن تصدر لاحقًا بيانات مؤكدة بشأن قوتها ومركزها.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيانًا دعا فيه السكان إلى متابعة التعليمات الرسمية للجبهة الداخلية، عقب تفعيل إنذارات بوقوع هزة أرضية وقال إنه "في أعقاب الإنذارات التي فُعّلت بسبب هزة أرضية في منطقة إيلات، يجب متابعة التعليمات الرسمية "، مشيرًا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.