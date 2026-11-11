رئيس لجنة الانتخابات يسمح لليكود فحص مواد محددة من نحو 190 صندوق اقتراع في البلدات العربية، تمهيدًا لطعن محتمل، فيما شككت الشرطة بإمكانية بناء ملف جنائي أو أمني بشأن التدخل الأجنبي بالانتخابات.

وافق رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، القاضي نوعام سولبرغ، الأربعاء، جزئيًا على طلب الليكود الاطلاع على مواد تتعلق بالتصويت في نحو 190 صندوق اقتراع في البلدات العربية، تمهيدًا لتقديم طعن انتخابي محتمل، فيما يؤكد الشاباك امتلاكه معلومات إضافية لم تُعرض بالكامل بعد بشأن مزاعم التدخل الأجنبي بالانتخابات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيان لجنة الانتخابات المركزية، ادعى الليكود في طلب محدّث أن جهات في صناديق اقتراع عديدة بالمجتمع العربي نقلت بيانات عن مشاركة الناخبين، بهدف حث آخرين على التصويت، ما أسهم، بحسب ادعائه، في رفع نسبة الاقتراع في نحو 190 صندوقًا.

وطلب الحزب الاطلاع على وثائق انتخابية لفحص إمكانية الاستناد إليها في طعن بنتائج تلك الصناديق، لكن سولبرغ قصر الموافقة على المواد التي قد تساعده في إثبات ادعاءاته، موضحًا أن بعض الوثائق المطلوبة متاحة أصلًا للحزب أو بحوزة ممثليه.

وبموجب القرار، سيُتاح لليكود الاطلاع على نسخ ممسوحة ضوئيًا من استمارات متابعة التصويت (IVR)، وملاحظات لجان صناديق الاقتراع وقراراتها، إلى جانب قوائم الشطب التي تتضمن أسماء أصحاب حق الاقتراع، وتوثّق من أدلوا بأصواتهم وتوقيت تصويتهم.

في المقابل، رفض سولبرغ تسليم الحزب التسجيلات المصورة التي التقطها مراقبو نزاهة الانتخابات، استنادًا إلى أحكام قضائية تقصر إتاحتها على الشرطة والنيابة العامة والجهة الاستشارية القانونية للجنة الانتخابات.

وستتولى طواقم اللجنة فحص المواد ضمن آلية منفصلة وخاضعة للرقابة، مع السماح لليكود بإيفاد مراقبين من طرفه. ولا يشكل القرار قبولًا بطعن انتخابي أو إقرارًا بصحة ادعاءات الحزب بشأن التصويت العربي والترويج لفرية تزوير الانتخابات.

الشرطة تشكك في الأدلة والشاباك يزعم امتلاكه معلومات إضافية

وفي تطور موازٍ، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن الشرطة قدمت، الأربعاء، تقييمًا مهنيًا محدثًا يشكك في إمكانية تحويل التحقيق بشبهات التدخل الأجنبي إلى ملف جنائي أو أمني، استنادًا إلى المعطيات المتوفرة لديها.

وجاء التقييم قبيل اجتماع فريق التحقيق الذي شكّله سولبرغ، ويضم ممثلين عن الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال بالشرطة، والشاباك، والنيابة العامة. وعقد الفريق اجتماعًا إضافيًا مساء الأربعاء لبحث المعلومات المتعلقة بالقضية.

وشمل التقييم شبهات فحصتها الشرطة بشأن احتمال حصول الرئيس السابق للقائمة المشتركة، أيمن عودة، على أموال من مصدر أجنبي، إلا أنها شككت في قوة الأدلة المتعلقة بمصدر الأموال وأوجه استخدامها، معتبرة أن المخالفات المحتملة، حتى إذا ثبتت، تقع ضمن مستوى منخفض من الخطورة.

في المقابل، يتمسك الشاباك بموقف مفاده أن المعلومات لم تُنقل كاملة بعد، وأن بحوزته مواد تتعلق بتحويلات مالية إضافية، يُتوقع عرض بعضها على فريق التحقيق المشترك.

تحقيقات بدأت بشكاوى الليكود وطاولت قيادات عربية

وتعود القضية إلى نحو أسبوعين، حين وجّه سولبرغ رسالة استثنائية إلى رئيس الشاباك، دافيد زيني، إثر شكاوى من الليكود بشأن شبهات تمويل أجنبي لحملة تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات. وتركزت المزاعم على احتمال ضلوع دول عربية في تمويل أنشطة لحث الناخبين على التصويت.

وكان الشاباك قد ادعى أن المعلومات التي استند إليها التحقيق "لا تأتي من حزب أو جهة سياسية"، وأن التحقيق "محدد النطاق"، مشددًا على أنه "لا يجوز أن يشكل ذلك تشكيكًا أو اتهامًا لمجتمع كامل خرج للتصويت بصورة ديمقراطية وقانونية".

وبحسب "كان 11"، أراد زيني، إلى جانب فحص الشبهات المتعلقة بعودة، التحقيق مع ثلاثة قياديين آخرين في الأحزاب العربية، هم أحمد الطيبي ومنصور عباس وسامي أبو شحادة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قد دعا لدى تسلمه نتائج الانتخابات إلى استكمال التحقيق، قائلًا إن "أي شبهة من هذا النوع يجب أن يحقق فيها الشاباك والشرطة حتى النهاية".

وتتواصل بذلك إجراءات منفصلة تتعلق بنتائج الانتخابات؛ إذ يسعى الليكود للحصول على مواد تدعم طعنًا محتملًا في نتائج صناديق الاقتراع بالبلدات العربية، بينما تتباين تقديرات الشرطة والشاباك بشأن الأدلة في التحقيق الموازي، دون إثبات أي تلاعب بنتائج التصويت.