الجيش الإسرائيلي يعمل على شرعنة المزارع الاستيطانية وتحويلها إلى ذراع أمني

الجيش الإسرائيلي: "المزارع هي مورد أمني، بسبب وجودها في مناطق بعيدة وقدرتها على رصد أنشطة مشبوهة على طول الحدود الشرقية، وانتشار المزارع في جنوب جبل الخليل ساعد في عمليات إحباط في هذه المنطقة"

يعمل الجيش الإسرائيلي على شرعنة المزارع الاستيطانية من أجل تحويلها إلى ذراع أمني رسمي، بادعاء أن وجود هذه البؤر الاستيطانية يسهم في "المفهوم الدفاعي" للقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق، أجرى قائد القيادة الوسطى للجيش، أفي بلوط، محادثات مع مسؤولين في دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، بهدف شرعنة المزارع الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأربعاء، فإن الهدف من عملية شرعنة المزارع الاستيطانية هو "مواجهة واقع قانوني معقد، فقسم من المزارع يعمل بالتنسيق مع الجيش ويتلقى دعما أمنيا منه، لكن مكانة المباني فيها لم يُنظم"، أي أنه ليس شرعيا.

يذكر أن المزارع الاستيطانية أقيمت كبؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية، واستولت بواسطة اعتداءات المستوطنين الإرهابية على مناطق واسعة كانت تستخدمها التجمعات البدوية الفلسطينية لرعي المواشي والزراعة، وطرد المستوطنون بمساعدة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين منها.

وتفيد تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية بأن المستوطنين والجيش طردوا بهذه الطريقة عشرات التجمعات الفلسطينية التي تعتاش على رعي المواشي والزراعة.

وحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يهدف من وراء شرعنة المزارع الاستيطانية إلى "تنظيم استخدام الأراضي" من جانب المستوطنين، وإلى شرعنة المباني التي أقامها المستوطنون فيها بدون تصاريح بناء.

وإقامة المزارع الاستيطانية يهدف إلى سيطرة إسرائيلية على أكبر مساحة من الضفة الغربية، ويدعي الجيش الإسرائيلي أن "اتساع المزارع في السنوات الأخيرة له تأثير على المفهوم الدفاعي للقيادة الوسطى، وإلى جانب الدفاع عن المستوطنات وعلى الشوارع، يتعين على الجيش الإسرائيلي توفير حل أمني في المناطق المفتوحة التي تتواجد فيها المزارع"، حسب التقرير.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي أن "المزارع هي مورد أمني، بسبب وجودها في مناطق بعيدة وقدرتها على رصد أنشطة مشبوهة، ويذكر الجيش بشكل إيجابي البؤر (الاستيطانية) الأمنية على طول الحدود الشرقية (في الغور) التي تستخدم كوسيلة أخرى للتحذير من عمليات تهريب".

وأضاف التقرير أن "الجيش الإسرائيلي ينسب أهمية لانتشار المزارع في جنوب جبل الخليل أيضا، التي بحسبه ساعدت في عمليات إحباط في هذه المنطقة".

وخلال لقائه مع قادة المستوطنين، في آذار/مارس الماضي، امتدح بلوط تعاون المزارع الاستيطانية مع الجيش الإسرائيلي، وقال إنها تسهم في الاستقرار الأمني في الضفة الغربية.

وفي تموز/يوليو الماضي، قال بلوط خلال اجتماع "الهيئة الأمنية لاتحاد المزارع" الاستيطانية أن "التعاون مع المزارعين يندمج في المفهوم الأمني للجيش".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نهاية العام الماضي، عن تأييده لتسريع إجراءات شرعنة المزارع الاستيطانية.

وأفاد التقرير بأن "بلوط يرى بوجود المزارع الاستيطانية في المناطق C عنصرا في المجهود الإسرائيلي للسيطرة على هذه المناطق"، في إطار مخطط الضم، ومن أجل منع تواصل جغرافي فلسطيني.