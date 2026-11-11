تصعيد وشيك مع إيران؟ الكابينيت الإسرائيلي لم يجتمع منذ 5 أكتوبر

لم يجتمع الكابينيت منذ 5 أكتوبر، رغم التأهب لاحتمال تجدد الحرب مع إيران وتحذيرات نتنياهو من "تهديد وجودي" لتبرير دعوته إلى حكومة وحدة. وسط تقارير عن تعافي قدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية وإجراءات أمنية أميركية احترازية، مقابل استبعاد ترامب استئناف الحرب.

رغم التحذيرات الإسرائيلية المتكررة من احتمال تجدد الحرب مع إيران، وحالة التأهب العسكري المرتفعة طوال الشهر الماضي، لم يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أي اجتماع منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما يواصل رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، التحذير من "تهديد وجودي" إيراني والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة لمواجهته.

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وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، الأربعاء، بأن الكابينيت لم يجتمع طوال الشهر الأخير، رغم استمرار التأهب لاحتمال التصعيد في مواجهة إيران. ويُعد الكابينيت الجهة المخولة قانونيًا اتخاذ قرارات تتعلق بعمليات عسكرية واسعة النطاق.

ويأتي ذلك فيما يواصل نتنياهو، منذ ما قبل الانتخابات، التحذير من "التهديد الوجودي" الذي تمثله إيران، والدفع نحو استئناف الحرب بذريعة "إتمام المهمة"، مستندًا إلى المخاطر الأمنية لتبرير الحاجة إلى حكومة وحدة بقيادته، في ظل المساعي الجارية لتشكيل حكومة بديلة.

وخلال افتتاح الكنيست السادسة والعشرين، أمس الثلاثاء، ادعى نتنياهو أن "إيران تعمل على إعادة إحياء التهديد النووي"، معتبرًا أن "الطريقة الوحيدة لإزالة هذا التهديد الوجودي بصورة دائمة هي إسقاط نظام آيات الله"، على حد تعبيره.

وحذر من ضغوط دولية مرتقبة للقبول بإيران نووية، داعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة قومية، باعتبارها، وفق موقفه، السبيل لمواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على ما وصفه بـ"الإنجازات" العسكرية الإسرائيلية.

وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن تقديرات استخباراتية غربية أن إيران استعادت جزءًا من قدراتها على إنتاج الصواريخ الباليستية، وباتت قادرة على تصنيع نحو 50 صاروخًا شهريًا، أي نصف قدرتها الإنتاجية قبل الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي هذه التقديرات بعدما أعلن وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، تدمير 80% من المنشآت الصناعية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في حين عرضت طهران، الثلاثاء، مشاهد قالت إنها توثق منشأة جديدة للصواريخ تحت الأرض.

وفي الولايات المتحدة، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، انتقل للإقامة في قاعدة عسكرية إثر تهديدات إيرانية محتملة لحياته، وسط تقارير عن مخططات تستهدف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.

كما نقل الجيش الأميركي طائرات للتزود بالوقود من قاعدة ميلدنهول في بريطانيا، في إجراء احترازي مرتبط بمخاوف من هجمات إيرانية، رغم عدم ورود تهديد مباشر للقاعدة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي المقابل، يستبعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استئناف الحرب حاليًا، بعدما قال إنه يعتقد أن المواجهة "انتهت فعليًا من الناحية العسكرية"، وأن تجددها "غير مرجح جدًا"، مع مواصلة الحصار البحري والضغوط الاقتصادية على طهران والسعي إلى تسوية طويلة الأمد.