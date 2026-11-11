تقرير: الجيش الإسرائيلي يراجع إدارة الحرب استعدادًا لاحتمال استئنافها

أكثر من عشرة فرق تحقيق عسكرية شكّلها زامير لمراجعة إدارة الحرب واستخلاص دروس لمواجهات محتملة، وسط غياب معلومات عن مساءلة بشأن الانتهاكات بحق المدنيين، وغموض يحيط بميزانية الجيش والمساعدات الأميركية.

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تشكيل أكثر من عشرة فرق تحقيق عسكرية داخلية، يقود كلًا منها ضابط برتبة لواء، لمراجعة إدارة الحرب خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يشمل استخدام القوة النارية والعمليات البرية والقتال في المناطق المأهولة بالسكان، بهدف تحسين أداء الجيش والاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية في إحدى الجبهات.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، ستجري التحقيقات على مستوى هيئة الأركان العامة، وتتناول القرارات المتعلقة بإدارة الحرب وتشغيل القوات، على أن تقدم الفرق نتائجها وتوصياتها إلى زامير خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وستفحص فرق التحقيق سياسة استخدام القوة والضربات النارية، ومدى انسجامها مع الأهداف العسكرية التي حددتها القيادة الإسرائيلية، إلى جانب تقييم إسهام القوات البرية في العمليات، وطريقة تشغيلها خلال الحرب.

وتشمل المراجعة أيضًا القتال في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين والأنفاق، فضلًا عن طريقة استخدام القوات الخاصة ودورها في العمليات العسكرية.

وستتناول التحقيقات سلوك القوات الإسرائيلية خلال الحرب، مع التركيز على مدى التزامها بما يسميه الجيش "قيم القتال"، دون أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه المراجعة ستشمل الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

مراجعة لإدارة الحرب لا لإخفاقات 7 أكتوبر

وتختلف التحقيقات الجديدة عن المراجعات العسكرية المتعلقة بإخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ إذ تركز على إدارة الحرب التي أعقبت الهجوم، وليس الإخفاقات العسكرية والأمنية التي سبقته وترافقت معه.

وتأتي الخطوة بينما تتواصل الخلافات السياسية في إسرائيل بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في إخفاقات السابع من أكتوبر، وهي قضية تتصدر مشاريع القوانين التي قدمها حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت مع افتتاح أعمال الكنيست السادس والعشرين.

وتهدف التحقيقات، وفق التقرير، إلى تحسين الأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي، "في ظل احتمال تجدد القتال على إحدى الجبهات"، على أن تُعرض نتائجها على رئيس الأركان خلال أربعة أشهر، بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لإحداث تغييرات عملية داخل الجيش.

مراجعة خطط الجيش وسط غموض مالي وسياسي

وبالتوازي مع التحقيقات، يراجع زامير خطط بناء القوة العسكرية للعام المقبل، وسط حالة من عدم اليقين السياسي والمالي.

وأفادت القناة 12 بأنه لا توجد حتى الآن ميزانية أمن مصادق عليها، فيما يحيط الغموض باستمرار المساعدات الأميركية، "ما يضع خطط الجيش للمرحلة المقبلة أمام تحديات تتعلق بالتمويل والتخطيط"، بحسب التقرير.