خطاب نتنياهو بالأرقام: التحريض على العرب أكثر حضورًا من "الوحدة"

تحليل رقمي لخطاب نتنياهو خلال افتتاح الكنيست تبيّن أن كلمة "حكومة" وردت 30 مرة، مقابل أربع إشارات إلى الوحدة، فيما تكررت أسماء الأحزاب العربية والمصطلحات المرتبطة بالفلسطينيين في إطار التحريض على العرب، وغابت أسماء أبرز منافسيه، وتراجعت المفردات الأمنية.

مؤيدون لليكود يرفعون لافتة كُتب عليها "اليمين أو فلسطين" خلال تظاهرة في تل أبيب، السبت (Getty Images)

هيمنت مفردات تشكيل الحكومة والتحريض على الأحزاب العربية على خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، خلال افتتاح الكنيست الـ26، الثلاثاء، فيما تراجعت الإشارات إلى الوحدة والتهديدات الأمنية، رغم طرحها باعتبارها مبررات رئيسية لتشكيل حكومة بقيادته.

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وبحسب تحليل رقمي أورده موقع "واينت"، اليوم الأربعاء، لخطاب نتنياهو خلال مراسم تنصيب الكنيست وأداء اليمين الدستورية، وردت كلمة "حكومة" بمختلف صيغها 30 مرة، متقدمة على "دولة" (28) و"إسرائيل" (24)، في خطاب جاء وسط مساعٍ لتشكيل حكومة بديلة.

وفي مقابل تكرار تعبير "حكومة وحدة قومية" أربع مرات فقط، ذكر نتنياهو كلمة "عرب" ست مرات، و"العربية" بوصفها لغة أربع مرات، واسم القائمة الموحدة خمس مرات، والقائمة المشتركة أربع مرات، فيما ورد اسم منصور عباس ثلاث مرات.

ووردت كلمة "فلسطيني" بمختلف صيغها تسع مرات، بينها أربع إشارات إلى إقامة دولة فلسطينية. وكرر نتنياهو تعبير "الخلافة الديمقراطية" ست مرات، في سياق اتهاماته بالسعي لإقامة خلافة إسلامية بدل إسرائيل، كما ذكر جماعة الإخوان المسلمين ثلاث مرات.

وفي المقابل، لم يذكر نتنياهو أسماء غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان وبيني غانتس إطلاقًا، رغم أنهم من أبرز الأطراف المعنية بمساعي تشكيل الحكومة. أما يائير لبيد، فورد اسمه مرة واحدة ضمن التحية البروتوكولية.

وكرر نتنياهو تعبير "حكومة ضيقة" خمس مرات للتحذير من تشكيلها، فيما استخدم "يجب" خمس مرات و"ممنوع" أربع مرات. ولم ترد كلمتا "الحريديم" و"تجنيد" إلا مرة واحدة لكل منهما، رغم مركزية ملف التجنيد في المفاوضات الائتلافية.

أما المفردات الأمنية، فجاءت أقل حضورًا؛ إذ ذُكرت إيران تسع مرات، مقابل 19 مرة في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة، وغزة أربع مرات، وسورية ولبنان والضفة الغربية مرتين لكل منها.

ووردت كلمة "أمن" ثلاث مرات و"وجود" ثلاث مرات، بينما لم ترد كلمة "سلام" سوى مرتين، كلتاهما في خاتمة الخطاب. ولم يستخدم نتنياهو كلمة "يمين" إطلاقًا، مقابل إشارة واحدة إلى "اليسار"، رغم تمسكه بتشكيل حكومة تضم أحزاب معسكره.

ويبرز التحليل الرقمي الفارق بين الرسالة المعلنة للخطاب، الداعية إلى الوحدة لمواجهة التهديدات الأمنية، وبين المساحة الأكبر التي خصصها نتنياهو للتحذير من تشكيل حكومة بديلة تعتمد على الأحزاب العربية التي يواصل تصعيد حملة التحريض عليها.