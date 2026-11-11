زامير يجري تقييما للوضع قرب الحدود مع الأردن: "عنصر أساسي في الأمن القومي"

تفقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحدود الشرقية مع الأردن والعائق الجاري بناؤه، مؤكدا أن غور الأردن يشكل "جدار الحماية الشرقي والعمق الإستراتيجي لإسرائيل". وشدد على تعزيز الجاهزية وتكامل المنظومة العسكرية مع الاستيطان.

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء، تقييما للوضع على الحدود الشرقية للبلاد مع الأردن، مشيرا إلى أن المنطقة تمثّل "جدار الحماية الشرقي لإسرائيل، والسيطرة عليه تشكّل عنصرا أساسيا في الأمن القومي، والعمق الإستراتيجي لنا".

وبحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فقد "تفقد رئيس الأركان، الحدود الشرقية، الأربعاء، والفرقة 96، برفقة قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، ورئيس هيئة القوى البشرية دادو بار كليفا، وقائد سلاح البر نداف لوتان، ورئيس هيئة التكنولوجيا واللوجستيات رامي أبو درهم، ورئيس مديرية الحدود والمنطقة الفاصلة في وزارة الأمن عيران أوفير، وقائد الفرقة 96 أورين سمحا، والمسؤول عن مشروع المنطقة الشرقية في وزارة الأمن مردخاي بنيتا، وعدد من القادة الآخرين".

وذكر البيان أن زامير "قام في إطار الزيارة بجولة في المواقع العسكرية على امتداد الحدود الأردنية، وفي العائق الحدودي الذي يجري بناؤه حاليا في منطقة مسؤولية الفرقة. كما أجرى تقييما للوضع مع القادة بشأن التحديات العملياتية في المنطقة، وأصدر تعليماته بشأن تطبيق مفهوم الدفاع وتعزيز الجاهزية العملياتية. وشدّد رئيس الأركان أمام القادة على مسؤوليتهم في الحفاظ الصارم على القانون والنظام، وحماية أمن جميع الفئات السكانية التي تعيش في المنطقة".

والتقى زامير "برئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن، دافيد إلحاياني، وأعرب عن تقديره للتعاون القائم بين قيادة المنطقة الوسطى وقوات الفرقة في غور الأردن، من جهة، والمجلس والسكان، من جهة أخرى، بهدف تعزيز الأمن والاستيطان في المنطقة".

وقال زامير في تصريحات أدلى بها خلال جولته، إن "الفرقة 96 تشكّل نموذجا ملموسا لتطبيق الدروس المستفادة من أحداث السابع من أكتوبر على أرض الواقع. ويعزّز الجيش مقوّمات مفهومه الأمني من خلال تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية على الحدود، وفي هذا الإطار، تتمركز الفرقة في خط متقدم من المواقع العسكرية على امتداد واجهة التجمعات السكنية، وتعمل على تطوير قدرات جمع المعلومات والقدرات الفتاكة".

وذكر أن "الحدود الشرقية هي جبهة ذات أهمية كبيرة لأمننا، وتتمتع بأهمية إستراتيجية من الدرجة الأولى، ومهمتنا هي الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وإحباط التهديدات الإرهابية، والاستعداد في الوقت ذاته لمجموعة متنوعة من السيناريوهات".

وأشار إلى أنه "إلى جانب ضرورة توفير الإنذار الاستخباراتي، يجب أن تكون الحالة الأساسية لقوات الجيش قائمة على الاستعداد للتغيّر السريع والمفاجآت، وعلينا الحفاظ على مستوى عال من اليقظة في كل جبهة، واستباق التهديدات، وضمان حماية الحدود والمدنيين".

وشدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على أن "لغور الأردن أهمية تاريخية وصهيونية وأمنية؛ فهو جدار الحماية الشرقي لدولة إسرائيل، والسيطرة عليه تشكّل عنصرا أساسيا في الأمن القومي والعمق الإستراتيجي لنا".

وذكر أن "الأمن لا يعتمد على التحصينات والقوات العسكرية فحسب، بل كذلك على قوة الروح والاستيطان الراسخ، والزراعة المزدهرة، والمواطنين الذين يرسّخون جذورهم في هذه الأرض. إن التكامل بين المنظومة العسكرية والمدنية والاستيطانية هو شرط أساسي لتعزيز المنطقة".