فرنسا تمنع رئيس مجلس إقليمي استيطاني من دخول أراضيها

منعت سلطات الهجرة الفرنسية رئيس مجلس الاستيطاني "السامرة" يوسي دغان من دخول أراضيها دون توضيح الأسباب. بالتوازي، أعلن سفير إسرائيل بهولندا رفضه الدفاع عن تصريحات بن غفير وسموتريتش.

منعت فرنسا رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني المسمّى بـ"السامرة"، يوسي دغان، من دخول أراضيها.

جاء ذلك بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية العامّة ("كان 11") عن مصدر دبلوماسيّ، اليوم الأربعاء.

وعلّق ممثلو دغان على ذلك، بالقول: "أبلغه مسؤولو الهجرة، أثناء تفتيش جواز سفره، بأنه غير مصرح له بدخول البلاد، وأنه يجب عليه البقاء خارج أراضيها".

وأضافوا أن "هذه خطوة غير مألوفة. لم تُقدّم أي تفاصيل كاملة بشأن الأسباب الرسمية للقرار، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا حظر دخول شخصي مفروض على دغان، أم أنه إجراء أوسع نطاقا في إطار سياسة فرنسا تجاه المسؤولين الإسرائيليين".

سفير إسرائيل بهولندا: لن أدافع عن مواقف بن غفير وسموتريتش

وفي سياق آخر، أجرى سفير إسرائيل لدى هولندا، تسفي أفينر فيفيني، مقابلة مع صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرا إلى تصريحات وزيرا الأمن القومي، والمالية، في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قائلا: "لقد قالا أشياء أجدها صادمة وغير مقبولة. لا أرغب في الدفاع عنهما".

وطُلب منه في الحوار الصحافي أن يتطرق تحديدا إلى بن غفير وسموتريتش، حينما ذكّره المحاوِر بأن "الأول قال إنه من المبرر تجويع مليوني شخص من سكان غزة، بينما دعا الثاني إلى قتل ما بين 30 و40 شخصا من سكان غزة كل ليلة"؛ وبخصوص ذلك قال فيفني إنه "لا يرغب في الدفاع عنها"، ويرفض تمثيل موقفهما.