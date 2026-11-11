نتنياهو: المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستتوقف تدريجيًّا

أقرّ بنيامين نتنياهو بالتوقف التدريجي للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، مؤكدا أن قوة واقتصاد إسرائيل يتيحان "التحوّل من المساعدات إلى الشراكة"، مضيفا أن التوجّه خفض المساعدات للصفر.

أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ستتوقف بشكل تدريجيّ.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، مساء اليوم، وجاء فيه أن "نتنياهو صرّح في في عام 1996، بأن إسرائيل ستتوقف تدريجيا عن تلقي المساعدات المالية الأميركية، التي بلغت 1.3 مليار دولار. وقد فعل ذلك".

وأضاف أن "نتنياهو صرّح بعد ثلاثين عاما، بأن اقتصاد إسرائيل قوي بما يكفي للتوقف تدريجيا عن تلقي المساعدات العسكرية الأميركية أيضا".

وذكر أن "اقتصاد إسرائيل يتمتع اليوم، بقوة واستقرار، وتخطو إسرائيل والولايات المتحدة خطوة هامة نحو الانتقال من المساعدات إلى الشراكة".

ولفت البيان إلى أن نتنياهو قد "أوضح هذا التوجه في أيار/ مايو الماضي، في مقابلة مع برنامج ’60 دقيقة’ عبر قناة ’سي بي إس’، حينما قال: ’أريد خفض المساعدات المالية الأميركية تدريجيًّا إلى الصفر’".

وبحسب البيان، فقد "أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هذه التصريحات هذا الأسبوع في باريس، قائلا إن هذه ’خطوة اقترحها الإسرائيليون أنفسهم علينا’".

وعَدّ البيان الحكومي الإسرائيلي، أن "هذه الخطوة المشتركة بين نتنياهو والرئيس الأميركي، (دونالد) ترامب، تُجسّد قوة التحالف بين البلدين، وقدرته على التكيّف مع الظروف المتغيّرة"

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أوردت الإثنين الماضي، أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بحلول نهاية العام الجاري، مثلما أعلن الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، وإنما ستتقلص إلى نصف حجمها الحالي وتنتهي خلال خمس سنوات، وستشمل زيادة في ميزانية تطوير منظومات دفاع جوي من نصف مليار دولار سنويا إلى مبلغ غير معروف.

وأشار تقرير الصحيفة أول من أمس، إلى أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق مساعدات عسكرية جديد حتى نهاية العام الجاري، وقبل تنصيب الكونغرس الجديد في كانون الثاني/ يناير المقبل، وفي هذه الأثناء تجري مفاوضات بين مندوبين من وزارة الخارجية الأميركية ومندوبين إسرائيليين من وزارة الأمن والسفارة في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن المندوبين الإسرائيليين "صُعقوا" من إعلان ترامب بشأن وقف المساعدات حتى نهاية العام الحالي ولم يفهموا هذا الإعلان، لكن الصحيفة نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقديره أن إعلان ترامب جاء لاعتبارات سياسية داخلية وفقط من أجل دعم المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان، الذي خسر لصالح منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد، الذي فاز بعضوية مجلس الشيوخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يعتزم خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل تدريجيا خلال خمس سنوات، من 3.3 مليار دولار سنويا لعشر سنوات إلى هذا المبلغ نفسه لخمس سنوات، ستبدأ في نهاية الاتفاق الحالي في العام 2028، وسيرصد المبلغ لشراء أسلحة وعتاد عسكري وطائرات مقاتلة ومروحيات وذخيرة من صنع أميركي، إضافة إلى 500 مليون دولار سنويا سترصد للتعاون في تطوير منظومات الدفاع من الصواريخ، مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" ومنظومة "حيتس".