نتنياهو يكرر الحديث عن تشكيل حكومة وحدة

نتنياهو يزعم أن تشكيل حكومة وحدة ما زال ممكنا وأنه لمس ذلك خلال جلسة الكنيست، أمس، لكن آيزنكوت ألغى اليوم جلسة مفاوضات مع الليكود، كان مقررا عقدها اليوم، بسبب خطاب التحريض العنصري الذي ألقاه نتنياهو، أمس

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مزاعمه في خطاب التحريض العنصري الذي ألقاه في الكنيست، أمس، وادعى أنه تشكيل حكومة وحدة ما زال ممكنا، وأن "الشعب يعرف كيف يتكتل وقت الامتحان، وهذه رغبة أغلبية الشعب".

وتابع نتنياهو، الذي تحدث في الكنيست، أنه "رأيت ذلك أمس في هذا المجلس في لحظات مؤثرة لا مثيل لها... ورأينا ذلك خلال الحرب كلها، التي تعرض فيها هذا الشعب في جميع أنحاء البلاد، خلال ثلاث سنوات، لصواريخ بالستية ووقف صامدا، ووقف صامدا في شمال تل أبيب وجنوبها، ووقف صامدا في المدينة والقرية والكيبوتس والموشاف".

وأضاف أنه "رينا ذلك في ميدان القتال، ورأيت ذلك في الدبابة وفي سلاحي الجو والبرية وفي الوحدات الميدانية وفي المنظمات الخيرية، لقد رأينا ذلك، وحارب المتدينون والعلمانيون واليمين واليسار، وقفوا سوية وحاربوا معا، كتفا إلى كتف".

واعتبر أن "هذا الشعب بإمكانه التوحد في ساعة الامتحان، ونحن أمام ساعة امتحان، ولا يمكن أن أقول هنا كل ما أعرفه، لكن يوجد هنا ما يكفي من الأشخاص الذين يعرفون أي تحديات كبيرة ماثلة أمامنا، وفرص كبيرة أيضا".

واستطرد نتنياهو "لذلك، فإني أعتقد وأؤمن بأنه في وقت كهذا بالإمكان وينبغي أن نتوحد، وهذه رغبة الشعب، وهذه ساعات الامتحان وسأستمر في مد يدي".

خلافا لمزاعم نتنياهو، وفي أعقاب خطاب التحريض العنصري ضد النواب العرب الذي ألقاه أمس، أعلن رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، عن إلغاء جلسة مفاوضات كان مقررا عقدها مع حزب الليكود، اليوم.