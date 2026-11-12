إسرائيل تحظر دخول زعيم اليسار الفرنسي إلى البلاد... باريس تندد بقرار ديماغوغي

إسرائيل تحظر دخول مرشح الرئاسة الفرنسي اليساري جان لوك ميلانشون وماتيلد بانو بتهمة التحريض ومرافقة أساطيل غزة، وباريس تندد واصفة القرار بالديماغوجي، بينما سخر ميلانشون من منعه من "زيارة أراضٍ لم يطلب دخولها".

أعلنت إسرائيل، الخميس، أنها قررت حظر دخول مرشح اليسار للرئاسة الفرنسية، جان لوك ميلانشون، متهمة إياه بالعمل على "الإضرار" بها، فيما أدانت باريس ذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صدر عنها مساء الخميس، إن ذلك يأتي "نظرا للسياسة المناهضة لإسرائيل والمتطرفة التي ينتهجها حزب ’فرنسا الأبية’ (LFI)، والتصريحات الفاضحة الصادرة عن قادة الحزب، بما في ذلك تصريحات زعيم الحزب جان لوك ميلانشون ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ماتيلد بانو، التي تروّج لافتراءات ضدّ إسرائيل، ودعوة ميلونشون إلى إرسال سفن فرنسية لمرافقة أساطيل كسر الحصار غير القانونية المتجهة إلى غزة".

وجاء في البيان أن "وزير الخارجية ووزير الداخلية، غدعون ساعر، قرّر منع دخول كلّ من زعيم الحزب جان لوك ميلانشون ورئيسة كتلته البرلمانية ماتيلد بانو إلى إسرائيل".

وذكر أن "إسرائيل ستردّ بحزم على كل من يمسّ بها، ولن تسمح بدخول الجهات التي تعمل وتُحرّض ضدها وضد مواطنيها".

وندّد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، بقرار إسرائيل حظر دخول ميلانشون.

وقال بارو عبر منصة "إكس" إن "هذا القرار الديماغوغي، الصادر عن حكومة كثّفت انتهاكاتها للقانون الدولي، يخدم مصالح أولئك الذين على غرار حزب فرنسا الأبية، يقتاتون على استغلال النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وفي أول تعليق له عبر إذاعة "فرانس إنفو"، قال ميلانشون إنه "ممنوع من دخول أراضٍ لم أطلب دخولها أصلا"، مضيفا: "أتأسف لأن الحكومة الإسرائيلية تلاحقني بهذه الطريقة".

ويبرز ميلانشون منذ سنوات كأحد أكثر السياسيين الفرنسيين انتقادا لإسرائيل، إذ يؤكد أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية في غزة.

كما أدان في خطاب ألقاه السبت الماضي، "الضمّ التدريجي" لمناطق تحتلها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسورية.

وقال: "لا نقبل الضم التدريجي للضفة الغربية، ولا لجنوب لبنان، ولا لهضبة الجولان. وسنعمل على تنظيم حراك فعليّ ضد توسيع نطاق الفظائع للمجتمعات المسيحية المحاصرة والمضطهدة في فلسطين ولبنان".

وقالت بانو عبر منصة "إكس": "لا أزال أبحث عن الخبر السيئ" في القرار الإسرائيلي، وأرفقت منشورها بعلم فلسطين.

وأضافت النائب: "رسالة إلى السلطات الإسرائيلية: حرروا فلسطين!".

والسبت قال ميلانشون إنه في حال انتخابه، فإن فرنسا "ستتحرك بشكل مباشر لدعم الفلسطينيين" في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أنه "إذا لزم الأمر، ستقوم سفن فرنسية، على غرار سفن إيطاليا وإسبانيا، بمرافقة أساطيل المواطنين الذين يتحركون من أجل تأكيد حقوق الشعوب".

جاء الإعلان غداة تأكيد فرنسا أنها رفضت الأسبوع الماضي، دخول رئيس مجلس إقليمي استيطاني هو يوسي دغان إلى أراضيها.

وسعت سلسلة من الأساطيل البحرية المدنية إلى كسر الحصار الإسرائيلي وإيصال مساعدات الى القطاع، إلا أن الدولة العبرية اعترضتها في عرض البحر في وقت سابق من هذا العام.

وقد اتهم نشطاء كانوا ضمن أحد تلك الأساطيل، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مارست بحقهم انتهاكات جسدية وجنسية أثناء احتجازهم قبل ترحيلهم، وهي اتهامات نفتها الحكومة الإسرائيلية.

وسبق أن منعت إسرائيل دخول عدد من المشرعين البريطانيين اليساريين، من بينهم جيريمي كوربين، وذلك بعد أن فرضت لندن عقوبات على منتجات المستوطنات.