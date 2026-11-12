النيابة العامة تطلب إزالة أكثر من 186 ألف منشور من شبكات التواصل، جميعها تقريبًا بالعربية، وحُذف منها 137 ألفًا دون أحكام قضائية فردية. وتكشف البيانات تركيز 99% من الطلبات على شبهات "التحريض على الإرهاب"، وسط اتهامات حقوقية بإسكات التعبير العربي.

قدّمت وحدة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية 186,160 طلبًا لإزالة منشورات من شبكات التواصل الاجتماعي خلال نحو عامين ونصف العام، كانت جميعها تقريبًا باللغة العربية، باستثناء سبعة منشورات فقط، فيما استجابت المنصات بحذف 137,059 منشورًا، في معطيات تثير تساؤلات بشأن استهداف المحتوى العربي وغياب الرقابة القضائية المباشرة على عمليات الإزالة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيانات حصلت عليها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل من وزارة القضاء بموجب طلب حرية معلومات أوردتها صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، شملت الطلبات الفترة الممتدة من أيار/ مايو 2024 حتى أيلول/ سبتمبر 2026، وبلغت نسبة المنشورات التي أُزيلت 73.6% من مجمل الطلبات.

وأظهرت البيانات أن خمسة منشورات فقط من مجمل المحتويات المستهدفة كانت بالعبرية، واثنين بالإنجليزية، فيما كانت بقية المنشورات بالعربية، مع توضيح وزارة القضاء أن بعض المنشورات قد يتضمن أكثر من لغة.

واستندت 99% من طلبات الإزالة إلى مزاعم بشأن شبهات تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب"، مقابل نحو 1% فقط لأسباب أخرى لم تفصّلها الوزارة، رغم أن صلاحيات الوحدة تشمل التعامل مع أنواع أخرى من المخالفات عبر الإنترنت.

حذف المنشورات دون قرارات قضائية فردية

ورغم أن التحريض على الإرهاب يُعد مخالفة جنائية، كشفت وزارة القضاء أن وحدة السايبر لم تُحِل أي طلبات إلى الشرطة خلال الفترة المشمولة بالبيانات.

ووصل بعض المحتويات إلى الوحدة من جهات إنفاذ القانون، بعدما تقرر تعذر المضي في إجراءات جنائية بشأنها، لتُطلب إزالتها مباشرة من المنصات، دون صدور قرار قضائي منفصل يحدد قانونية كل منشور.

وقالت الوزارة إن الوحدة تفحص محتوى المنشورات دون التحقق من هوية أصحابها، ولا تعرف من يقف وراءها، ما يعني أن بعضها قد يكون نُشر من خارج إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل المنصات التي تلقت طلبات الإزالة "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"تيلغرام".

انتقادات حقوقية: تركيز شبه حصري على العربية

وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن التركيز شبه الكامل على المحتوى العربي يثير مخاوف من مساس ممنهج بحرية التعبير بالعربية، في مقابل محدودية الجهود المبذولة لإزالة منشورات يُشتبه بأنها تتضمن مخالفات أخرى.

وتشير بيانات سابقة حصلت عليها الجمعية، وشملت الفترة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى أيار/ مايو 2024، إلى أن المحتوى العربي كان الأكثر استهدافًا حينها أيضًا، لكن طلبات الإزالة لأسباب أخرى، بينها التحريض على العنصرية والعنف وانتهاك الخصوصية ومخالفات قانون الحاسوب، بلغت نحو 20% في بعض المنصات، مقابل نحو 1% في الفترة الأخيرة.

وقالت المحامية هاغار شحتر، التي قدمت طلب حرية المعلومات باسم الجمعية، إن البيانات تكشف واقعًا مقلقًا، مضيفة: "يبدو أن وحدة السايبر التابعة لوزارة القضاء ليست وحدة تعمل على إنفاذ القانون وحماية الجمهور من مخاطر الفضاء الإلكتروني، بل وحدة مكرسة بالكامل لإسكات المجتمع العربي".

وأضافت أنه "بدلًا من العمل على مكافحة ظواهر مثل الجرائم الاقتصادية أو الجنسية، تكرّس الوحدة جهودها ومواردها، وهي موارد عامة، لضبط الخطاب وتقييد حرية التعبير لدى المجتمع العربي".

وانتقدت شحتر عدم معالجة المحتويات التي تتضمن تحريضًا عنصريًا وعنفًا ضد العرب، بما يشمل منشورات تستهدف العاملين في الطواقم الطبية والصيادلة والسائقين العرب، فضلًا عن دعوات صريحة للاعتداء على العرب في إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إن الوحدة "تعمل في الخفاء، وليس لدى الجمهور أي قدرة على مراقبتها وفحص الفئات التي تخضع لتدقيقها، والمحتويات التي تحددها، والمعايير المطلوبة لإزالتها"، معتبرة أن "الجرائم والعنف والعنصرية على الإنترنت، بأي لغة غير العربية، تمر تحت الرادار".

ملاحقة التعبير منذ بداية الحرب

وتأتي هذه المعطيات في سياق إجراءات وسّعتها النيابة العامة الإسرائيلية منذ بداية حرب الإبادة على غزة، عندما وجّه المدعي العام، عميت إيسمان، الشرطة إلى التحقيق واعتقال وملاحقة من ينشرون محتويات تشيد بأفعال حماس أو تدعمها أو تشجع على تنفيذ عمليات تصنفها إسرائيل "إرهابية".

كما سمحت النيابة للشرطة بفتح تحقيقات في شبهات التحريض دون الحصول على موافقة مسبقة، وشجعت المحققين على المطالبة بتمديد اعتقال المشتبه بهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وشهدت تلك الفترة حملة ملاحقة سياسية واسعة شملت تحقيقات واعتقالات طاولت مواطنين عرب على خلفية منشورات في شبكات التواصل، تبيّن في بعض الحالات أنها استندت إلى شبهات غير صحيحة.

علما بأن 96% من ملفات التحريض التي فتحتها الشرطة منذ بداية ولاية وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كانت ضد عرب، مقابل 4% ضد يهود.