التشكيك بالانتخابات: زيني يتمسك بـ"خطورة الشبهات" والشاباك يؤخر تسليم الأدلة

لم يقدم الشاباك للشرطة حتى الآن أدلة إضافية على شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات رغم تجديد تعهده بتسليمها، فيما يواصل زيني التمسك بإمكان إبطال أصوات؛ المستشارة القضائية ترفض توسيع التحقيق.

لم يسلم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الشرطةَ مواد إضافية تعهد بتقديمها لإثبات المزاعم حول شبهات تتعلق بـ"تدخل أجنبي" في الانتخابات، رغم تجديد وعده خلال اجتماع بين ممثلي الجهازين، أمس الأربعاء، فيما يواصل رئيس الشاباك، دافيد زيني، التمسك بخطورة الشبهات وإمكان إبطال أصوات انتخابية على أساسها، دون تقديم أدلة جديدة تدعم موقفه.

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وبحسب ما أفاد موقع "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، جدد ممثلو الشاباك خلال الاجتماع تعهدهم بنقل معلومات إضافية إلى الشرطة، لكن المواد لم تُسلّم حتى نشر التقرير، رغم مرور أسابيع على إثارة القضية. ولم يرد الشاباك على استفسار الموقع بشأن أسباب التأخير.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع تساؤله: "إذا كانت لديهم مواد منذ عدة أسابيع، فلماذا لا يسلمونها؟ ولماذا لم يقدموها مع بقية المواد؟"، في إشارة إلى استمرار تعهد الجهاز بتقديم أدلة إضافية دون نقلها إلى المحققين.

وفي تطور آخر، لم توافق المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، حتى الآن على طلبات الشاباك استدعاء أشخاص إضافيين للتحقيق، رغم مزاعم الجهاز بأن بحوزته معلومات أخرى لم ينقلها بعد إلى الشرطة.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، الأربعاء، بأن الشرطة قدمت تقييمًا مهنيًا محدثًا يشكك في إمكان تحويل شبهات التدخل الأجنبي إلى قضية جنائية أو أمنية، استنادًا إلى المعلومات المتاحة، وذلك قبيل اجتماع فريق التحقيق المشترك الذي يضم الشرطة والشاباك والنيابة العامة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف مستمر بين الشاباك والشرطة بشأن طبيعة الشبهات وخطورتها، إذ ترى الشرطة أن المواد التي تسلمتها حتى الآن تشير إلى مخالفات محدودة محتملة تتعلق بتمويل الأحزاب، ولا تتضمن أدلة على رشوة انتخابية أو تدخل أجنبي.

في المقابل، يتمسك زيني بتقديرات أشد خطورة قد تبرر، بحسب موقفه، إبطال أصوات؛ ويزعم الشاباك أن المعلومات لم تُنقل كاملة بعد، وأن بحوزته مواد تتعلق بتحويلات مالية إضافية، يُتوقع عرض بعضها على فريق التحقيق المشترك.

وتتواصل هذه التطورات على خلفية التشكيك بنتائج التصويت في المجتمع العربي، بعدما سمح رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، لليكود بفحص مواد انتخابية من صناديق اقتراع معظمها في البلدات العربية، دون أن يشكل القرار إثباتًا لوقوع تزوير أو تأثير في نتائج الانتخابات.