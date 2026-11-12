هل يتخلى نتنياهو عن بن غفير لتشكيل حكومة وحدة؟

مقربون من نتنياهو يتحدثون عن استعداد الليكود لاستبعاد بن غفير من حكومة وحدة محتملة، وسط تقارير عن تقدم في "اتصالات سرية" بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية.

أبلغ مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، معسكر غادي آيزنكوت باستعداد الليكود لتشكيل حكومة وحدة من دون حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، في تحول عن تعهدات نتنياهو الانتخابية بالحفاظ على شركائه، بالتزامن مع تقارير عن تقدم أولي في الاتصالات السرية بين آيزنكوت والأحزاب الحريدية لتشكيل حكومة بديلة.

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وبحسب ما أورد موقع "واينت"، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤول رفيع في المعسكر المناوئ لنتنياهو، فإن الاتصالات الأولية بين رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، والأحزاب الحريدية تشهد "تقدمًا إيجابيًا"، عبر "قناة سرية" يجري من خلالها بحث إمكان التعاون على تشكيل حكومة.

وأوضح التقرير أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، لا يشارك في هذه الاتصالات، وفق التقديرات، رغم اجتماعه الأربعاء مع رئيس "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر.

ونقل ليبرمان إلى شركائه في المعسكر تقديرًا مفاده أن انضمام "يهدوت هتوراه" إلى حكومة آيزنكوت قد يفتح الطريق أمام التحاق "شاس" بها لاحقًا، على أساس أن الحزب قد يوافق على المشاركة إذا لم يتولَّ نتنياهو رئاسة الحكومة، وتوفرت ضمانات لتشكيل ائتلاف مستقر.

تقدم المحادثات يصطدم بالتعهدات الانتخابية

لكن احتمال انضمام الأحزاب الحريدية يضع معسكر آيزنكوت أمام خلافات بشأن برنامجه السياسي، بعدما خاضت أحزاب "يشار" و"بياحد" و"الديمقراطيون" و"يسرائيل بيتينو" الانتخابات بخطاب ليبرالي، تضمن في بعض الحالات مواقف مناهضة للنفوذ السياسي والديني للحريديين.

ويتطلب تشكيل حكومة بمشاركة الحريديين من هذه الأحزاب التخلي عن جزء كبير من تعهداتها المتعلقة بالدين والدولة.

وكان حزب "الديمقراطيون" قد تعهد بتشريع تشغيل المواصلات العامة أيام السبت، وإقرار الزواج المدني، وإلغاء الفصل بين الجنسين في المؤسسات الأكاديمية، وهي قضايا تتعارض مع مواقف الأحزاب الحريدية. وقال مسؤول في "الديمقراطيون" إن "الطريق لا يزال طويلًا حتى تشكيل حكومة مع الحريديين، ولذلك نواصل في هذه المرحلة العمل كالمعتاد".

نتنياهو مستعد لاستبعاد بن غفير

في موازاة ذلك، أفاد "واينت" بأن مقربين من نتنياهو نقلوا رسائل إلى آيزنكوت مفادها أن رئيس الحكومة والليكود لن يصرا على إشراك حزب بن غفير في ائتلاف وحدة محتمل.

ويأتي هذا الموقف في ظل تكثيف نتنياهو دعواته إلى تشكيل حكومة وحدة مع أحزاب المعسكر المناوئ له، فيما رجّح التقرير أن تكون هذه التحركات مرتبطة بتقديرات داخل محيطه بشأن إمكانية نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة تنهي ولايته.

ويمثل استعداد نتنياهو لاستبعاد بن غفير تراجعًا عن مواقفه خلال الحملة الانتخابية والذي كرره في أكثر من مناسبة بعد صدور النتائج، حين تعهد بالحفاظ على شركائه في أي حكومة يشكلها، وذكر بن غفير ورئيس "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بالاسم.

وبحسب التقرير، سأل مسؤول في معسكر آيزنكوت كيف يمكن التوفيق بين الرسائل الجديدة وتعهدات نتنياهو لبن غفير، فجاءه الرد من محيط رئيس الحكومة: "هناك أصلًا انتقادات دولية لسلوك بن غفير. ببساطة لن ينضم، ولن يكون جزءًا من الحكومة".