تحليلات: كيف يسعى نتنياهو لإشعال الداخل وجبهة إيران لإجهاض حكومة آيزنكوت؟

يسعى نتنياهو لتعطيل تشكيل حكومة آيزنكوت وإشعال حرب مع إيران للبقاء بالحكم، وسط تراجع رغبة ترامب بالتصعيد بعد هزيمة الجمهوريين بالنصفية، وتولي ليبرمان رئاسة لجنة الأمن لكبح المغامرات العسكرية، مع تهاوي مزاعم تزوير الانتخابات وتصاعد العزلة الدولية.

يعمد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إلى اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة للبقاء في الحُكم، بدءا من تأجيج التوترات الداخلية، ومواصلة التحريض على العرب، واستغلال عنف المستوطنين، وافتعال الأزمات الأمنية، وصولا إلى محاولة إشعال فتيل مواجهة عسكرية جديدة مع إيران وإشعال المنطقة؛ وذلك لخلق واقع طارئ يُعطّل انتقال السلطة ويمنع الإطاحة به، ويُجهض مسار تشكيل حكومة جديدة من قِبل رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، الذي يجد نفسه أمام أزمات أمنية وسياسية معقّدة قبل تشكيل حكومته المحتملة.

وبحسب تحليل للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، فإنّ "ما يحدث الآن في المثلث القائم بين الحكومة المنتهية ولايتها، و’كتلة التغيير’، والمنظومة الأمنية، أمر غير مسبوق في تاريخ دولة إسرائيل القصير، فبعد أن حرّض نتنياهو باستمرار ضد نحو خُمس سكان البلاد، واتهمهم بمحاولة تزوير الانتخابات، وبعد أن لم تُثمر هذه الجهود النتائج المرجوة، يحاول الآن إشعال حرب قد تُنقذه من الإطاحة به من السلطة"، فيما ينشغل آيزنكوت، الذي كُلِّف بتشكيل حكومة جديدة، بمحاولة منع الأوّل من استغلال الموقف سياسيا، بإشعال فتيل تصعيد جديد مع إيران.

ترامب "المنهَك"

ويحدث كل هذا في أيام يُشير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلالها بوضوح إلى عدم رغبته في استئناف الحرب، وأن "زخما إيجابيا" قد تحقق في المحادثات مع إيران. وعلى الرغم من أنه قد أدلى بتصريحات مماثلة عدة مرات في الماضي، منذ محاولته إنهاء العملية العسكرية الثانية ضد إيران بوقف إطلاق النار في نيسان/ أبريل من العام الجاري، إلا أن الاختلاف هذه المرة يكمن في أن الرئيس الأميركي مُنهك؛ ففي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس مُني الجمهوريون بهزيمة ساحقة، واستعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب.

ويُتوقع أن تتقلّص حرية ترامب في المناورة السياسية والعسكرية بشكل كبير؛ كما تتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لإنهاء حرب لا تحظى بشعبية، ويُنظر إليها على أنها مكلفة، وغير مجدية.

في المقابل، "لا يزال نتنياهو يأمل في تغيير مسار الأمور، وتشير تصريحاته خلال الأسبوع الجاري إلى أن هدفه النهائي ليس وحدة الشعب، بل منع تشكيل حكومة معسكر آيزنكوت، بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك اقتراح وهمي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وخلق أزمة أمنية جديدة، إذا كان ذلك يخدم مصالحه".

وذكر هرئيل أنه "في خطابه الناري خلال مراسم أداء اليمين الدستورية في الكنيست، يوم الثلاثاء، لفت نتنياهو الانتباه إلى التحريض المتفشي ضد المواطنين العرب في إسرائيل؛ لكنه خصّص كذلك جزءا من خطابه لرؤية كارثية تواجه فيها إسرائيل إرهابا داخليا، وتغرق في موجات من الهجرة المعادية، وتتعرض للتهديد بالدمار جرّاء القنابل النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية".

ولفت إلى أن الهدف المعلن الذي يصرّح به نتنياهو بشأن عملية عسكرية ثالثة محتملة يأمل شنّها على إيران، هو إسقاط النظام وتغيير السّلطة في طهران، "وهي مهمة فشلت فيها إسرائيل والولايات المتحدة فشلا ذريعا في العملية العسكرية الثانية، التي بدأت في نهاية الماضي/ فبراير".

وذكر هرئيل أن "شنّ هجوم بموافقة أميركية، أو الاحتمال الأرجح وهو افتعال استفزاز في إيران يجرّ النظام إلى الردّ، ويُلقي عليه ظاهريا بجزء من اللوم، من شأنهما التأثير على عملية تشكيل الحكومة هنا (في إسرائيل)".

تحريض قد يُترجَم على أرض الواقع... إيران الأخطر

وأضاف أن "جهود نتنياهو للبقاء في السلطة تشمل تحريضا متصاعدا على العنف، قد يُترجم على أرض الواقع إلى محاولات لاستهداف قادة كتلة آيزنكوت، وهجمات إرهابية ينفذها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية على غرار الهجومين في شفاعمرو والمنطقة الصناعية لمستوطنة ’شيلو’، اللذين استهدفا إحباط خطة الانفصال عن غزة عام 2005، بالإضافة إلى مواجهات داخل مناطق الخط الأخضر، ولا سيما في المدن المختلطة".

غير أن الجبهة الأخطر تبقى إيران، "حيث قد يُشعل الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل حربا إقليمية من جديد".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات، خاض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، "معركة كبح ضد خطط نتنياهو لمهاجمة الجبهة الإيرانية أو إشعالها، بشكل كان من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وقد تجددت هذه المعركة الآن، في وقت تُدير البلاد حكومة انتقالية. وهذه هي الخلفية للرسالتين اللتين وجههما آيزنكوت، إلى رئيس الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة".

وإلى جانب "التصميم والعناد" اللذين تُبديهما طهران في المفاوضات، تتراكم معلومات استخباراتية بشأن محاولات لإعادة بناء قدراتها في إنتاج الصواريخ، وإمكانية العودة للانخراط في المشروع النووي. وتصف الاستخبارات الإسرائيلية المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، بأنه شخص معنيّ باستئناف السعي لامتلاك قنبلة نووية.

ويُقدّر محلّلون أنه إذا سنحت الفرصة المناسبة، فقد تُقدم إيران على تنفيذ تجربة نووية للإعلان عن نواياها أمام العالم، أما الخلاف الذي عبّر عنه آيزنكوت علنا فيتعلق "بمدى إلحاح المعلومات الاستخباراتية، وبالتساؤل عمّا إذا كانت هناك حاجة إلى تحرك عسكري استباقي من قِبل إسرائيل الآن، في خضمّ مفاوضات تشكيل الحكومة، وفي وقت يُبدي ترامب موقفا مغايرا، ظاهريا".

ورأت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه "جرت العادة على المبالغة في استخدام مصطلح ’دراماتيكي’، لكننا الآن في خضمّ أيام، وربما أسابيع، هي من الأكثر دراماتيكية بالنسبة لأمن إسرائيل".

وعَدّت أنه "بعد إنجازات عسكرية هائلة وتقدّم سياسي جيّد، تقف جميع الجبهات في وضعية ترقّب بانتظار حسم المسألة الإيرانية. والمطروح على جدول الأعمال: استمرار تكتيك المماطلة وكسب الوقت الإيراني... في مقابل صبر (الرئيس الأميركي) الذي سيحسم القرار، ومحيطه المنقسم في مشورته. ويطرح القطريون، وأحيانا القناة المباشرة بين (وزير الخارجية الإيراني، عباس) عراقجي و(المبعوث الأميركي، ستيف) ويتكوف، مقترحات إيرانية تتضمن تنازلات طفيفة في الملف النووي، مقابل رفع الحصار البحري الذي يخنق الاقتصاد الإيراني".

ليبرمان ورئاسة اللجنة لـ"منع أي تحركات عسكرية لأغراض سياسية"

ورأى هرئيل أنه لا يقلّ أهمية عمّا سبق ما يجري بشأن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست؛ إذ كانت إحدى أولى خطوات معسكر آيزنكوت في الكنيست هي انتخاب رؤساء للجان المركزية، معظمهم لفترة قصيرة نسبيا على الأرجح. ويُعدّ تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، لرئاسة لجنة الخارجية والأمن أمرا بالغ الأهمية، لأنه "يمتلك الخبرة اللازمة والشخصية الحازمة لمساءلة الحكومة المنتهية ولايتها، ولا سيما رؤساء الأجهزة الأمنية".

وقد قال ليبرمان في بيان أصدره اليوم الجمعة: "إننا جميعا نمرّ بأيام عصيبة ومتوترة، على الصعيدين الأمني ​​والسياسي".

وأضاف: "سأتولّى يوم الإثنين، رسميّا، منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، إحدى أهم لجان الكنيست، لما لها من دور في الإشراف على المنظومة الأمنية، وكضمانة تمنع أي تحركات عسكرية لأغراض سياسية".

وعَدّ أن "هذه هي الخطوة الأولى على طريق تشكيل حكومة رشيدة ذات أغلبية ائتلافية مستقرّة، تقود دولة إسرائيل إلى عهد جديد".

الانتخابات النصفيّة وتحوّل الرأي العام الأميركيّ

ووفق هرئيل، فإنه "بعد تأخير طويل، بدأ في البلاد نقاش إعلامي أوسع بشأن التحول الجوهري الذي يشهده الرأي العام الأميركي في تعامله مع إسرائيل، وقد أعاد الفوز الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي، وتصريحات نائب الرئيس، جي دي فانس، الذي ألقى باللوم في الهزيمة على الحرب في إيران، ودعم ترامب لإسرائيل، إشعال الاهتمام هنا بما يحدث هناك".

لكن تصريحات فانس، ومناهضة إسرائيل، "هما نتيجة لعمليات عميقة وممتدة في الولايات المتحدة. ولن يتمكن نتنياهو، المسؤول الرئيسي عن ذلك، من الاختباء هذه المرة خلف ادعاء أنه لم يتم تنبيهه؛ فقد تراكمت إشارات التحذير على مدى سنوات، لكن رئيس الحكومة مضى قُدما بكل قوته".

عنف المستوطنين ونتائج غائبة يمكن رؤيتها "في غضون أيام فقط"

وذكر المحلّل العسكريّ أن الانتقادات الموجّهة لإسرائيل "تأتي من كافة الأطياف وتتراوح بين اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة، والغضب من تبديد الموارد والتسليح في إيران. ويزيد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، الموثّق جيدا بمقاطع الفيديو والذي يحظى باهتمام متزايد في القنوات التلفزيونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، من صبّ الزيت على النار. وفي التيار الأميركي السائد، تتحول اللامبالاة إلى عداء".

ويتوقع أن يُفضي فقدان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس إلى خطوات مباشرة ضد إسرائيل، اعتبارا من كانون الثاني/ يناير المقبل: تقييد مبيعات أسلحة محددة، وإرفاق شروط ومحظورات على سبيل المثال، حظر استخدامها ضد المدنيين، أو في الضفة وقطاع غزة، وفرض عقوبات اقتصادية على خلفية البناء في المستوطنات بالضفة.

وتُدفع خطوات مماثلة في أوروبا، إذ سُجّلت هذا الأسبوع أولى بوادرها من هناك، حين منعت فرنسا دخول رئيس المجلس الإقليمي الاستيطانيّ لمستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة، يوسي دغان، إلى أراضيها بسبب ضلوعه في البناء في الأراضي المحتلة، و"إذا شُكّلت في نهاية المطاف حكومة برئاسة آيزنكوت، فستكون مطالبة بسلسلة طويلة من خطوات المصالحة أمام المجتمع الدولي".

وأشار هرئيل إلى أنه "لن يكون كافيا كبح جماح عنف المستوطنين، لكن حتى الرحلة الطويلة يجب أن تبدأ من مكان ما؛ فقد قال مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي، تحدّث مؤخرا مع ضباط في الاحتياط بشأن الإرهاب اليهودي في الضفة، إنه إذا تلقّت الأجهزة الأمنية توجيهات واضحة من الحكومة بالتحرك، فسيكون بالإمكان البدء برؤية نتائج ’في غضون ثلاثة أيام فقط’".

مزاعم التزوير تتهاوى وتحريض يتصاعد

وقال إن "الانشغال باحتمال اندلاع حرب جديدة في إيران، أزاح اتهامات حزب الليكود، بوقوع تزوير في المجتمع العربي، وتدخّل أجنبي في الانتخابات عن صدارة العناوين. ويبدو السبب في ذلك واضحا، فالادعاءات التي روّج لها مكتب نتنياهو لدى الشرطة، تبيّن أنها عارية عن الصحة".

وذكر أنه "حتى الرواية التي طرحها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، بشأن شبهات بتحويل عشرات الملايين من الشواكل من الخارج، وتورّط عدد من أعضاء الكنيست العرب، لا تحظى بأي تأكيد. وقد صاغ رئيس لجنة الانتخابات، القاضي نوعام سولبرغ، موقفه أمس بحذر قائلا: ’حتى الآن، لم ترقَ المعلومات السرية إلى أدلة حقيقية’".

وفي غضون ذلك، "يعكس نتنياهو حالة من الهلع، من خلال دعوات إلى الوحدة تتناوب تباعا مع التهديدات والتحريض. ولا يقتصر التحريض على رئيس الحكومة (نتنياهو) أو على النواب الجدد في قائمة الليكود فحسب، إذ يهدد حاخامات ونشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي باللجوء إلى العنف في حال تشكيل حكومة تستند إلى أصوات الأحزاب العربية. وإذا ما عُيّن آيزنكوت رئيسا للحكومة، فسيبدأ ولايته وسط مستوى مرتفع للغاية من المخاطر، ينبع جزء كبير منها من داخل إسرائيل".