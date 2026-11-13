رئيس الموساد في واشنطن مع استمرار ضغط إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران

وصل رئيس الموساد إلى واشنطن حيث سيجري محادثات مع مدير CIA وروبيو وويتكوف بشأن الحرب على إيران، في وقت يضغط رئيس الحكومة الإسرائيلية على ترامب لاستئناف الحرب.

وصل رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان إلى واشنطن، الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران.

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وتأتي زيارة غوفمان المقرب من نتنياهو في وقت يضغط رئيس الحكومة الإسرائيلية على ترامب لاستئناف الحرب على إيران.

وذكرت 3 مصادر مطلعة، أن غوفمان سيجتمع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، كما يتوقع أن يتوجه إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وأكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أن غوفمان سيلتقي راتكليف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وويتكوف؛ بحسب ما نقل موقع "واللا" عنهم.

وبحسب ما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي، فإن ترامب يرفض حتى الآن ضغوط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران. ووفقا لمسؤول أميركي فقد ناقش الطرفان مسألة الحرب على إيران خلال مكالمة هاتفية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

فيما يواصل الرئيس الأميركي اللجوء إلى مواصلة الحصار البحري والضغط الاقتصادي على إيران، مع إفساح المجال لإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب، الخميس، إنه "بإمكاني إنهاء الأمر فورا، لكن بناء على طلب الدول التي أسعى لحمايتها، فإننا نتبع نهجا يستغرق وقتا أطول قليلا، ويتسم بقدر أكبر من التحضر".

وأضاف "لقد طلبت مني السعودية الإبقاء على الوضع كما هو عليه حاليا لفترة من الوقت، لأن إيران في حالة تفكك. كما أن كلا من قطر والكويت والإمارات والبحرين تفضل جميعها منح هذه الفترة من الانتظار".

وتأتي زيارة رئيس الموساد لواشنطن غداة جلسة إحاطة أمنية عقدت بين نتنياهو ورئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة. وذكر مصدر مقرب من آيزنكوت أنه لا يرى في الوضع الراهن ما يستدعي القيام بعمل عسكري فوري ضد إيران.

وفي الأثناء، يعرب قادة أحزاب المعارضة الصهيونية عن قلقهم من أن يحاول نتنياهو شن هجوم على إيران أو استفزازها لمهاجمة إسرائيل، بهدف تقويض جهود آيزنكوت.