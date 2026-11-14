تقرير: إسرائيل حذرت واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال مسؤولين أميركيين... بعضهم نقلوا لمنشآت آمنة

نقلت إسرائيل إلى واشنطن معلومات استخباراتية عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب ومسؤولين كبار في إدارته، وسط تهديدات باستخدام مسيّرات مفخخة. وبحسب تقرير أميركي فإن عددا من المسؤولين الأميركيين نقلوا إلى منشآت عسكرية آمنة.

نقلت إسرائيل معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة حول نية ومخطط إيران اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين كبار في إدارته. وبحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، فإن هذه التهديدات كانت من الأسباب المركزية في تحول موقف ترامب الأخير تجاه المحادثات مع إيران.

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وبحسب مصادر رفيعة تحدثت إلى موقع "يسرائيل هيوم"، فإن إسرائيل أكدت لواشنطن هذه المعلومات بناء على طلبها، وقد طلبت أجهزة الاستخبارات الأميركية من جهاز الموساد التحقق من صحة هذه المعلومات.

تهديد المسيّرات المفخخة

وفي الأثناء، يتواجد رئيس الموساد رومان غوفمان في الولايات المتحدة، حيث التقى بمدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جون راتكليف، بالإضافة إلى عقد لقاءات أخرى مع مسؤولين أميركيين آخرين. وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أن غوفمان المقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، دأب على زيارة واشنطن منذ تعيينه، وتربطه علاقات وتنسيق وثيق مع نظرائه الأميركيين.

ووفقا لأحد المسؤولين الرفيعين، كان الأميركيون على دراية بالتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياة مسؤولين كبار في إدارة ترامب، لا سيما بعد اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتشير المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى وجود تهديدات ملموسة في الآونة الأخيرة، من بينها استخدام طائرات مسيّرة مفخخة، وهو أسلوب هجومي يصعب التصدي له باستخدام وسائل الحماية الشخصية العادية.

نقل مسؤولين أميركيين كبار إلى منشآت عسكرية آمنة

وعقب هذه التهديدات، تقلص ظهور الشخصيات المستهدفة بشكل كبير بالمناسبات في المساحات المفتوحة، ونقل عدد منهم من منازلهم إلى منشآت آمنة بشكل مؤقت. بحسب تقرير لقناة "فوكس نيوز" الأميركية فإن أحد هؤلاء هو وزير الخزانة سكوت بيسنت، المشرف على العقوبات المفروضة على إيران، والذي يعتبر العقل المدبر للحرب الاقتصادية التي تلحق ضررا بالغا بالنظام، وقد نقل بيسنت من منزله في حي جورج تاون بواشنطن إلى قاعدة عسكرية آمنة.

وبحسب التقرير نفسه، فقد نقل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أيضا إلى مقر إقامة آمن في قاعدة عسكرية، وهو المعروف بمعارضته الشديدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. كما يقيم وزير الحرب بيت هيغسيث في منشأة عسكرية آمنة ضمن الترتيبات الأمنية المحيطة بكبار المسؤولين في إدارة ترامب.

أما بالنسبة لترامب نفسه، فقد أفاد مسؤولون كبار باتخاذ تدابير وقائية خاصة خلال ظهوره العلني، الذي كان جزءا منها في المساحات المفتوحة قبل انتخابات التجديد النصفي. والآن، تراجع ظهوره العلني بشكل كبير، وعندما يكون ذلك يتم اتخاذ إجراءات أمنية خاصة، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة المعتادة لتحييد خطر الطائرات المسيّرة.

الابتعاد عن الاتفاق

ووفقا لمسؤولين كبار، فإن نوايا إيران باغتيال كبار مسؤولي الإدارة الأميركية تعتبر أحد العوامل الرئيسية في التحول الأخير في موقف ترامب بشأن المحادثات مع إيران ومحاولات التوصل إلى اتفاق بصيغة مذكرة التفاهم الموقعة في أيار/ مايو 2026. رغم أن الإيرانيين أبدوا بعض المرونة بشأن الملف النووي لكنهم يرفضون مناقشته بعمق إلى أن يتم رفع الحصار البحري وجزء كبير من العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة بموجب العقوبات.

وفي سياق ذي صلة، أبعد ترامب نائبه جي دي فانس من المفاوضات بعدما كان يسعى جاهدا للتوصل إلى اتفاق. وقد صرح الرئيس الأميركي، الخميس، بأنه وجه نائبه إلى تركيز "اهتمامه الكامل على الفساد والجريمة المستشريين في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون في أنحاء الولايات المتحدة".

وأضاف "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. هذه الأيام مضت منذ زمن! لدينا مئات مليارات الدولارات من أموالهم، ولدينا مضيقهم!"، كما ذكر أن تعامل فانس مع الفساد في الولايات الديمقراطية سيوفر على الولايات المتحدة أموالا أكثر من أي اتفاق مع طهران.

وجاءت أقوال ترامب هذه بعد يوم من ورود تقارير عن محاولة فانس الترويج لعقد اجتماع مباشر مع مسؤولين إيرانيين بهدف إنهاء الحرب. وكان نائبه قد صرح سابقا بأن محاربة إيران كانت أحد الأسباب الرئيسية لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.