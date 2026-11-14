مفاوضات بين الليكود و"يَشار" الأحد... تقرير: آيزنكوت سيعرض على نتنياهو حكومة وحدة دون تناوب

جدد نتنياهو دعوته إلى آيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة وطنية "من دون شروط مسبقة"، كما كرر مهاجمة الأحزاب العربية. ووفق القناة 13 فإن آيزنكوت سيطرح عليه حكومة وحدة لكن من دون التناوب على رئاستها. مفاوضات بين الليكود و"يَشار" الأحد.

كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوته لرئيس حزب "يَشار" غادي آيزنكوت الذي كلف مطلع الأسبوع بتشكيل حكومة جديدة، من أجل تشكيل حكومة وحدة، كما عاد لمهاجمة الأحزاب العربية. وفي سياق متصل أوردت القناة 13 الإسرائيلية مساء، السبت، أن آيزنكوت سيعرض على نتنياهو حكومة وحدة، لكن من دون التناوب على رئاستها.

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وقال نتنياهو في كلمة مصورة مساء، السبت، مخاطبا آيزنكوت "بدلا من محاولة تشكيل حكومة هشة وخطيرة، لن تكون قادرة على مواجهة ولو جزءا بسيطا من التحديات الأمنية والوطنية التي تواجهنا، فلنفعل الأمر المطلوب"، داعيا إياه إلى "دخول غرفة من دون شروط مسبقة ووضع جميع الخلافات والمقاطعات جانبا، ولنتوصل إلى تفاهمات من أجل أمن إسرائيل ومستقبلها، بما في ذلك مسألة التجنيد التي يمكن حلها بالتعاون مع ممثلي الجمهور الحريدي".

واعتبر أن "الرد الذي تفرضه الضرورة على أولئك الذين تعمدوا الخروج أثناء نشيد ’هتيكفا’" قاصدا النواب العرب، "هو تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وذكر نتنياهو، أن "النظام الإيراني الساعي إلى تدمير إسرائيل يعمل مجددا على استئناف برنامجه النووي. وليكن الأمر واضحا، فإن هذا النظام المجرم الذي لم يتردد في قتل آلاف كثيرة من أبناء شعبه، لن يتردد في استخدام السلاح النووي ضدنا، وسيفعل ذلك فور تمكنه من العودة إلى تخصيب اليورانيوم والتطوير المتسارع للأسلحة النووية".

وأضاف "علينا أن نفعل كل ما يلزم لمواصلة منعه من ذلك، مثلما فعلنا في عمليتي ’الأسد الصاعد’ و’زئير الأسد’، حين أبعدنا عن أنفسنا خطر الإبادة الفورية. علينا إزالة هذا التهديد الوجودي عن رؤوسنا مرة واحدة وإلى الأبد".

وعاد نتنياهو لمهاجمة الأحزاب العربية قائلا، إن "حكومة ضيقة أو تستند إلى ’مؤيدي الإرهاب’، لن تكون قادرة على تحقيق هذا التحدي الكبير. لكن حكومة وحدة وطنية ستكون قادرة على تحقيق ذلك في الوقت المناسب، وبذلك تضمن أمن إسرائيل لسنوات طويلة".

وتطرق إلى جلسة الإحاطة الأمنية التي عقدها مع آيزنكوت يوم الخميس، قائلا إنها كانت "محادثة مهمة، إذ أننا نعرف بعضنا منذ سنوات طويلة حينما كان رئيس أركان الجيش، وقبل ذلك أيضا".

وأشار إلى أن "هذا اللقاء عزز فهمي لمدى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة، حكومة تضم جميع الأحزاب التي تؤيد وجود إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والتي ستكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الهائلة والمعقدة التي تواجهنا".

آيزنكوت يرد على نتنياهو: جلسة مفاوضات بين "يَشار" والليكود ستعقد الأحد

ورغم دعوته له إلى التفاوض، أعلن آيزنكوت أن جلسة مفاوضات ستعقد بين طاقمي "يَشار" و"الليكود" يوم الأحد، حيث قال إن "نتنياهو يعلم أن لقاء كهذا قد تحدد موعده بالفعل، ودعوته ليست سوى مناورة إعلامية".

وأضاف "نتنياهو يدعو إلى إجراء مفاوضات بعدما تحدد موعدها بالفعل، ويدعي أنه يريد الوحدة، لكنه يهين مكانة رسمية في الكنيست، ويبث الفرقة والتحريض وكأن الغد لن يأتي. هذه الحيل لا تنطلي علي، ولا على مواطني إسرائيل أيضا".

وأشار آيزنكوت إلى أنه "لإزالة أي شك، فإن نتنياهو يعلم أيضا أن شروط الانضمام إلى حكومة طوارئ برئاستي هي الاعتراف بالمبادئ التي طرحتها والتخلي عن المتطرفين".

وأضاف "نتنياهو يدرك خسارته في الانتخابات، ويدرك أيضا أن هناك أغلبية مطلقة من مواطني إسرائيل وأعضاء الكنيست تعارضه، ويعلم أن حكومة جديدة وجيدة ستشكل لا محالة. لذلك فهو يخوض معركة دفاعية تهدف إلى وضع العراقيل أمام تشكيل حكومة جديدة وإحباط استبدال رئيس الكنيست".

ولفت آيزنكوت إلى أن "الاختبار المقبل لليكود وحزب ’الصهيونية الدينية’ سيكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستجرى الانتخابات لاختيار مرشح أحزاب التغيير، عضو الكنيست متان كهانا. فإذا كانا يتطلعان فعلا إلى شراكة سياسية حقيقية كما يدعيان فعليهما إجراء عملية ديمقراطية سليمة في موعدها، وتوجيه أعضاء الكنيست للتصويت لصالح تعيين متان كهانا رئيسا للكنيست"، مضيفا "هذه فرصتهما لإثبات مدى جديتهما، أو أن كل ما في الأمر سوى مناورة سياسية فارغة لا أكثر، والقرار بأيديهما".

وختم بالقول "أعمل في هذه اللحظات على تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أسرع وقت ممكن".

تقرير: آيزنكوت سيعرض على نتنياهو حكومة وحدة برئاسته من دون تناوب

أوردت القناة 13 الإسرائيلية مساء، السبت، أن آيزنكوت سيعرض على نتنياهو في الأيام القريبة، حكومة وحدة لكنه سيصر على رئاستها بنفسه من دون تناوب بينهما.

ووفق التقرير نفسه، فإن حزب "يَشار" سيسعى إلى تهيئة إطار عمل لنتنياهو يتيح له إدارة الشؤون السياسية، وقد يعرض عليه أيضا حزمة تشمل السكن والأمن وشؤون شخصية. كما من المقرر أن يتواصل آيزنكوت مع حزب "الصهيوينة الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش.

وقال مقربون كبار من آيزنكوت، "نحن على استعداد للتسوية، لكن ليس في ما يتعلق بمسألة رئيس الحكومة".