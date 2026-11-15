إفادات جنود وضباط إسرائيليين بسورية: الغياب المطلق لتهديدات حقيقية يؤدي للتنكيل بالسكان

"قسم كبير من العمليات العسكرية هو ببساطة ذريعة للتواجد هناك، فأنت لا ترى أي شيء، والملل العملياتي والغياب المطلق لتهديدات حقيقية يسبب أحيانا تضخيما مصطنعا لأحداث هامشية، وذلك فقط من أجل إثارة شعور بالاستنفار"

أفاد ضباط وجنود إسرائيليون في الأراضي المحتلة في جنوب سورية بأن الجيش الإسرائيلي يحشد قوات كبيرة ومكلفة في هذه المنطقة، لكن لا يحدث فيها شيئا، ويخترع لنفسه المبادرة لعمليات عسكرية من أجل تبرير وجوده فيها.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي يتسبب باحتكاك يومي مع السكان المدنيين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نشوء الخطر الذي أراد الدفاع عن نفسه منه، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

وبعد سنتين على انهيار نظام الأسد واحتلال أراض في جنوب سورية، تبدو هذه المنطقة المحتلة أنها تعكس المفهوم الأمني – السياسي لحكومة بنيامين نتنياهو، وهو أن "احتلال منطقة يعتبر أنه إنجاز بحد ذاته، بلا أفق إستراتيجي أو رغبة بترجمة التفوق العسكري إلى تسوية سياسية مستقرة"، وفقا للصحيفة.

وينظر المستوى السياسي الإسرائيلي إلى المواقع العسكرية الجديدة والسيطرة على المنطقة المحتلة والقرى فيها على أنها ضمان للدفاع عن البلدات في شمال إسرائيل، لكن إفادات الضباط والجنود الإسرائيليين ترسم صورة معاكسة تماما.

وقال ضابط إسرائيلي إن "الشعور كان أن هناك خدعة يكررها الجميع، فنحن موجودون هناك، فإذاً ينبغي اختراع قصة أن هذا خطير. وقسم من العمليات العملياتية، ولا أريد القول جميعها، ولكن قسم كبير منها، هو ببساطة ذريعة للتواجد هناك، فأنت لا ترى أي شيء، وهذا يجعل الحدث كله يبدو عبثيا تماما".

وأضاف الضابط أن الفرق بين السردية التي يحاول الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي أن يصور من خلالها وجود تهديد وبين الواقع الميداني، يؤدي إلى تآكل المحفزات حتى بين الجنود الأكثر أيديولوجية.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الفرق يتكرر من خلال إفادات الضباط والجنود، وقال أحد الجنود الذي عاد من المنطقة المحتلة إن "النغمة التي كرروها طوال الوقت كانت أنه في أي وقت يمكن أن تأتي مركبات بيك آب بيضاء"، لكن "في الفترة كلها التي تواجدنا خلالها هناك لم يحدث شيئا، وحتى لدى الجنود الأكثر تسمما، أي المستوطنين الذين يؤمنون بـ’حرب الانبعاث’، كان هناك ضعف مطلق في الشعور بأهمية المهمة".

وحسب الصحيفة، فإن إقامة المواقع العسكرية في المنطقة السورية المحتلة والقدرة على العمل في عمقها سمح، بحسب جهاز الأمن الإسرائيلي، بالدفاع عن المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة، لكن مع مرور الوقت ترسخ الإدراك في القيادة العسكرية أن السيطرة العسكرية ليست بديلا للسياسة، وأن الإنجاز العملياتي الذي لن يترجم إلى خطوات سياسية من شأنه أن يتآكل بسرعة ويحول الحزام الأمني الجديد إلى مصدر دائم لمواجهات واستنزاف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن المستوى السياسي لا يسعى إلى مفاوضات مع النظام السوري الجديد، وإنما يعتبر الاحتلال هو الإنجاز النهائي، وبذلك يغوص الجيش في إدارة واقع مدني أمني معقد في منطقة أجنبية بلا إستراتيجية انسحاب وبلا تفويض سياسي واضح.

وحسب الصحيفة، فإن الرئيس السوري، أحمد الشرع، في مركز المعضلة الإسرائيلية، فبعد سنتين من وصوله إلى الحكم، ما زالوا في إسرائيل يواجهون صعوبة في حسم ما إذا قائد التنظيم الجهادي في حينه قد غير جلده أم أن خطه البراغماتي يهدف إلى ترسيخ حكمه فقط من أجل إعادة بناء جيشه وأن يحظى بشرعية دولية قبل أن يعود إلى دفع تطلعاته المتطرفة.

وأضافت الصحيفة أنه يوجد خلاف حول ذلك في الجيش الإسرائيلي، وأنه في القيادة الشمالية تسيطر شكوك عميقة تجاه الشرع ويعتبرون أن الهدوء الحالي هو هدنة تكتيكية فقط، بينما في شعبة الاستخبارات العسكرية يعتقدون أنه يجب الاختبار بجدية إمكانية أن مصلحة الشرع بالحكم هي رغبة باستقرار سورية وترميم اقتصادها ورفع العقوبات عنها، وأن هذا يسمح بالتوصل إلى تفاهمات أمنية وحذرة معه، بدون تشكيل خطر على إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فيما ينظر المستوى السياسي الإسرائيلي إلى المنطقة السورية المحتلة على أنها مورد إستراتيجي حيوي، فإن الانطباع لدى آلاف جنود الاحتياط الذين ينقلون إلى خلف الحدود لفترات طويلة هو أن هذا عبء لا ضرورة له وإهدار لموارد هائلة وبطالة عسكرية بزعم أنها عمليات أمنية هامة.

وقال جندي في قوات الاحتياط إنه "كانوا يرسلوننا مرات كثيرة لأنه ’عُثر على أسلحة’، ثم يحضرون بندقية صيد قديمة، وفيما توجد لدى أي عائلة في المناطق الريفية هناك بندقية صيد للدفاع عن النفس"، وأضاف أن "الملل العملياتي والغياب المطلق لتهديدات حقيقية يسبب أحيانا تضخيما مصطنعا لأحداث هامشية، وذلك فقط من أجل إثارة شعور بالاستنفار والعمل".

وأفاد ضابط في قوات الاحتياط بأنه "في سورية لم تكن لدينا أي معلومات مسبقة، ومفهوم القيادة الشمالية للجيش كان أن المعلومات الاستخباراتية ستأتي ’من أسفل’، لكن عندما تنظر إلى هذه المنطقة تدرك أن الغالبية المطلقة للسكان هناك ليست مرتبطة بأي شيء، وهذه بيئة مدنية بالمطلق، وهي الأكثر بعدا عن منطقة معادية بالإمكان تخيلها، وهذا لا يبدو كأنه تنقص معلومات استخباراتية، وإنما هذا يبدو كأنه يحاولون إحداث شيء من لا شيء بصورة عدوانية".

ويستخدم الجيش الإسرائيلي في جنوب سورية أنماطا عسكرية مشابهة لتلك التي يستخدمها في الضفة الغربية، والجنود يدخلون إلى القرى السورية بشكل يومي وينفذون عمليات تفتيش بيوت في الليل، ويخرجون عائلات من فراشها ويستجوبون السكان ويعتقلون مشتبهين، وينقلونهم أحيانا للتحقيق في إسرائيل.

وقال ضابط في قوات الاحتياط إن "المشكلة هي أنه في سورية يعيش السكان في دولة ذات سيادة، وليس في منطقة محتلة منذ 50 عاما، ومحاولة ممارسة الأسلوب نفسه ضدهم سيجعلهم في النهاية يوجهون غضبهم ضدنا، وأنا لست متأكدا من أنه في الجيش يدركون الثمن".

ويسعى الجيش الإسرائيلي إلى سيطرة مباشرة ويومية على حياة السكان السوريين، ووضع لافتات باللغة العربية في الطرق تحذر من أن السفر بقافلة تزيد عن ثلاث مركبات سيعرض حياتهم للخطر، كما يفرض الجيش الإسرائيلي قيودا على وصول رعاة المواشي إلى المراعي ومصادر المياه، بادعاء إبعادهم عن مناطق تتواجد فيها القوات الإسرائيلية، ويمنع الجيش المزارعين من قطف الزيتون.

وحسب الصحيفة، فإنه تتعالى تحذيرات في جهاز الأمن من أن استمرار الاحتكاكات بين قوات الجيش والسكان المحليين من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل تنظيمات مقاومة محلية بين السكان الذين لم يكونوا ضالعين في أي أعمال ضد إسرائيل.

وأفاد جنود بأن الوضع في الأراضي السورية المحتلة تسبب "بتراجع الطاعة العسكرية" لدى الجنود، وإطلاق جنود النار باتجاه مواطنين دون سبب، ومصادرة قطعان ماشية والتنكيل بها، فيما الضباط لا يمنعون ذلك ولا يقدمون تقارير حول هذه الممارسات إلى القيادة العليا للجيش، كما أفاد جنود وضباط باختفاء مواد غذائية وعتاد عسكري أرسِلت للقوات وتم نقلها إلى جهات خارج الجيش.

وفيما يدعي الجيش الإسرائيلي أن احتلال الأراضي السورية هدفه الحفاظ على الحدود، لكن مستوطنين إٍسرائيليين وناشطين في اليمين المتطرف يقتحمون الحدود ويقيمون بؤرا استيطانية في الأراضي المحتلة، وقال ضابط إسرائيلي إنه "بدلا من مراقبة عمق الأراضي السورية من أجل رصد العدو، أوعزوا لنا بالنظر من داخل الأراضي السورية باتجاه الحدود الإسرائيلية، من أجل التأكد من أن المستوطنين لا يقتحمون الحدود ويدخلون إلى المنطقة المحتلة".

وأفاد جنود بإلغاء عمليات عسكرية لأن القوات كانت تطارد المستوطنين ودخلت في مواجهات معهم بسبب رفضهم المغادرة، وشددت الصحيفة على أنه في إسرائيل ينظرون إلى ذلك على أن هذه "ظواهر هامشية"، لكن بنظر السكان السوريين، الذين يعانون من وجود القوات الإسرائيلية في قراهم، فإن محاولات الاستيطان تثبت أن إسرائيل تسعى إلى ضم أراض بشكل دائم بتشجيع من سياسيين إسرائيليين يدعمون عمليات المستوطنين.

وأضافت الصحيفة أن لوائح اتهام وقرارات محاكم عسكرية إسرائيلية تكشف عن أن "جهات داخل الجيش استغلت حرية الحركة بين جانبي الحدود لتنفيذ أعمال جنائية وحولوا المنطقة إلى محور تهريب أسلحة إلى إسرائيل".